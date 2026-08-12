Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Bolest, která trvá příliš dlouho, škodí celému tělu. Kdy už ji řešit

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pokud bolest přetrvává příliš dlouho, narušuje rovnováhu těla, oslabuje imunitní systém nebo způsobuje deprese. Proto je chronická bolest fakticky považovaná za nemoc, kterou je potřebné odborně léčit.

Obsah

Statistiky jsou neúprosné: každý desátý člověk bojuje s migrénami a každý čtvrtý denně trpí bolestmi zad. U víc než poloviny z nich se však chronická bolest vůbec neléčí nebo se léčí nesprávně. To vše navzdory faktu, že moderní medicína má k dispozici metody, které se s bolestí dokonale vypořádají bez ohledu na její původ. Proto byste se s utrpením nikdy neměli smířit a měli byste potřebnou léčbu vyžadovat!

Kdy už bolest není běžná a stává se chronickou

Bolest je naším spojencem pouze tehdy, když signalizuje nebezpečí (varování před popáleninami) nebo nás informuje o nemoci (zánět slepého střeva, jaterní kolika, infarkt). V takovém případě mluvíme o bolesti akutní. Trvá omezenou dobu a odezní spolu se základním onemocněním. Je svým způsobem užitečná, protože nás nutí hledat její příčinu a vyhledat odbornou pomoc.

Mobil vám pomalu ničí krční páteř. Těchto devět cviků může zastavit bolest

Chronická bolest je taková, která přetrvává déle než tři měsíce. Může doprovázet řadu onemocnění (degenerativní onemocnění kloubů, revmatická onemocnění, migrény, neuralgii), i když si ji nejčastěji spojujeme s rakovinou.

Nemusí být neustálá. Někdy se vyskytuje denně po dobu několika hodin nebo se vyskytuje několikrát týdně či po celý měsíc. V každém případě významně zhoršuje kvalitu života.

Chronická bolest ovlivňuje celé tělo i psychiku

Odborníci jsou přesvědčeni, že s každou bolestí je třeba bojovat. Když je akutní, léčí její příčinu a bolest pouze zmírňují. V případě chronické bolesti však bohužel musí bojovat nejenom s příčinou, ale i samotnou bolestí. Proč je to tak důležité? Protože dlouhodobá bolest ničí celé tělo. Vede k chronickému stresu, který narušuje fungování všech systémů.

Lidé s chronickou bolestí trpí nespavostí, ztrátou chuti k jídlu, podrážděností nebo apatií. Postupem času dochází i ke změnám v nervovém systému a psychickým poruchám. Nemohou se soustředit na nic jiného než na bolest, nechtějí mluvit ani pracovat. Ztrácejí radost ze života, stáhnou se do sebe, nebo se dokonce stávají agresivními.

Kdy už s bolestí vyhledat lékaře

Každý lékař by se kromě léčby základního onemocnění měl zaměřit také na úlevu od bolesti. V dnešní době je utrpení nepřijatelné, protože existují metody, které mohou zmírnit bolest alespoň na přijatelnou úroveň.

5 důležitých pravidel

Víte, jak postupovat při užívání volně prodejných léků proti bolesti?

  • Přečtěte si příbalový leták. Dozvíte se v něm, kdy a jak lék užívat a také o případných kontraindikacích.
  • Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Většina léků má tzv. stropní efekt, což znamená, že jejich účinnost se po užití vyšší dávky nezvyšuje.
  • Nekombinujte svévolně různé nesteroidní protizánětlivé léky, protože to může vést ke kumulativním vedlejším účinkům.
  • Pokud je uvedeno, že máte užívat lék každé čtyři hodiny, dodržujte toto pravidlo, abyste si udrželi konstantní hladinu léku v těle.
  • Většina volně prodejných léků proti bolesti by se měla užívat po jídle a zapít vodou.

Pokud lékař nechce poskytnout takovou pomoc, je nezbytné ji požadovat. V případech, kdy se vyskytnou problémy s léky proti bolesti, pacient rychle potřebuje stále silnější léky ve stále vyšších dávkách či jsou na místě invazivní léčebné metody, měl by lékař pacienta odkázat na speciální pracoviště pro léčbu bolesti.

Proč každý člověk vnímá bolest jinak

Stejná příčina může u někoho způsobit silnou bolest, zatímco u jiného vůbec. Bolest je velmi komplexní jev jak senzorický, tak emocionální. Záleží na prahu bolesti jednotlivce, toleranci bolesti, citlivosti na bolest a také na náladě, počasí a denní době. Rovněž stresovaný člověk prožívá bolest intenzivněji.

Intenzitu bolesti ovlivňují i hormony, jako je testosteron a progesteron – jejich vysoké hladiny usnadňují snášení bolesti.

Intenzitu bolesti lze měřit. Nejčastěji se používá desetibodová škála (0–10), kde 0 znamená stav absolutně bez bolesti a 10 představuje nejhorší možnou, nesnesitelnou bolest, jakou si lze představit. Toto „měření“ umožňuje výběr léčby vhodné pro bolest a také sledování její účinnosti. Odborníci většinou doporučují vyhledat pomoc, už když člověk hodnotí svou bolest nad „5“ po dobu dvou až tří dnů.

Jak se léčí chronická bolest

Ačkoli lze bolest zvládat různými způsoby, dominantní metodou léčby chronických bolestí je farmakologie. Léky proti bolesti často užíváme sami, bez konzultace s lékařem, aby však byl lék účinný a bezpečný, musí být vybrán individuálně. Protože to, co vám pomohlo při bolesti zubů, vám v případě chronické nemoci pomoci nemusí.

Při výběru léků proti bolesti pomáhá lékařům třístupňový analgetický žebříček. Cílem je podat správný lék ve správné dávce a ve správný čas – v konečném důsledku dosáhnout co nejlepšího účinku a zároveň minimalizovat účinky vedlejší. Dávka a forma léku (kapky, tableta, náplast) se volí individuálně.

Ibalgin, nebo Paralen? Které léky na bolest jsou nejúčinnější, vysvětluje neuroložka

Jaké léky se používají podle intenzity bolesti

Při mírné bolesti (na škále bolesti 1–4) se používá paracetamol a nesteroidní protizánětlivé léky. Mají analgetické a protizánětlivé účinky, mimo jiné snižují produkci prostaglandinů, které jsou zodpovědné za senzibilizaci našich receptorů bolesti.

Při středně silné bolesti (na škále bolesti 5–6) se podávají slabé opioidy. Při silné bolesti (na škále bolesti 7–10) se už používají silné opioidy, které působí na centrální nervový systém (mozek a míchu).

Účinná je také kombinace léků s různými mechanismy účinku – umožňuje to využít synergické účinky jejich působení. K dispozici jsou také přípravné přípravky, které kombinují léky, jako je paracetamol s tramadolem nebo kodeinem. Často se používají i různé podpůrné léky (např. antidepresiva, antikonvulziva, spasmolytika, steroidy, antiemetika atd.).

Co pomáhá na chronickou bolest kromě léků

  • V některých případech pomůže operace – například výměna poškozeného kloubu nebo korekce výhřezu ploténky.
  • Léčbu lze podpořit fyzioterapií. Zlepšuje krevní oběh, snižuje svalové napětí a zmírňuje bolest spojenou s degenerativním onemocněním. Úlevu od bolesti pohybového aparátu poskytují i relaxační, protahovací a uvolňovací cvičení stejně jako posilování svalového korzetu. Léčbu a cvičení by měl zvolit lékař.
  • Za velmi prospěšnou při léčbě chronické bolesti považují lékaři také psychoterapii.
  • Jisté možnosti nabízí i alternativní medicína, například akupunktura či bylinné přípravky.

Článek vyšel v srpnovém vydání časopisu Zdraví.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody

Na plovárně na Žofíně v Praze během letní neděle v roce 1963.

V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...

KVÍZ: 25 pohádkových otázek: Jak znáte české klasiky i moderní filmy?

Marie Kyselková a Josef Zíma v pohádce Princezna se zlatou hvězdou

Vydejte se do světa pohádek, večerníčků a animovaných filmů. Čeká vás 25 otázek, které prověří, jak dobře si pamatujete slavné příběhy, postavy, hlášky i kouzelné detaily. Dokážete získat plný počet...

Na Den spodního prádla: 50 slavných krásek v krajce, saténu i hedvábí

Krásky, které odhalily své tělo ve spodním prádle.

Den spodního prádla připadá na 5. srpna a oslavuje módu, sebevědomí i krásu ženských křivek. Při této příležitosti jsme vybrali padesát světových i českých krásek, které zapózovaly ve spodním prádle....

Dokonalý úsměv, nejbělejší bílá. Tyto celebrity vysypaly u zubařů peněženky

Herečka Kirsten Dunstová na počátku její kariéry (vlevo) a dnes. Zuby má o...

Jejich úsměvy dnes vypadají dokonale, začátky ale byly úplně jiné. Některé celebrity si pomohly rovnátky, jiné fazetami či korunkami. Kdo prošel největší proměnou a nechal u dentistů nejvíce peněz?

Jako přes kopírák. Slavné osobnosti, které si jsou podobné jako vejce vejci

Jako vejce vejci. Jako dvojčata. Jako sourozenci.

Tyto osobnosti by mohly ve filmu hrát vzájemně jedna druhou. Jejich podoba je až zarážející a mnohdy jsou samotné slavné hvězdy v šoku z toho, že je na světě někdo, kdo je jim až tak moc podobný....

Novoluní ve Lvu přichází se zatměním Slunce. Každé znamení čeká jiný posun

ilustrační snímek

Srpen přinese jednu z nejsilnějších astrologických událostí celého roku. Ve středu 12. srpna 2026 v 19:36 SELČ nastane novoluní ve znamení Lva, které navíc doprovodí úplné zatmění Slunce. Právě...

12. srpna 2026

Co dělá zatmění Slunce s psychikou? Vědci popsali úžas i mýty o bitvách

Zahraniční turisté sledují z Karlova mostu zatmění Slunce v době, kdy se nad...

Dnes večer se nad Českem a Slovenskem odehraje vzácná astronomická souhra – výrazné částečné zatmění Slunce, na které v noci naváže vyvrcholení meteorického roje Perseid za ideálních bezměsíčných...

12. srpna 2026

Bolest, která trvá příliš dlouho, škodí celému tělu. Kdy už ji řešit

ilustrační snímek

Pokud bolest přetrvává příliš dlouho, narušuje rovnováhu těla, oslabuje imunitní systém nebo způsobuje deprese. Proto je chronická bolest fakticky považovaná za nemoc, kterou je potřebné odborně...

12. srpna 2026

Osmileté gymnázium není výhra, tvoří nefér prostředí, říká Blanka Pravdová

Premium
Blanka Pravdová

Tisíce žáků čekají v příštím školním roce přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia. S přípravou v kurzech začíná mnoho z nich už v září. „Testy často neověřují to, co se děti učí ve škole. Tlak...

12. srpna 2026

Pro vaši pohodu. Vyzkoušejte nejlepší módní kousky letošního léta

Sandály, cena 849 Kč

Léto je obdobím, kdy náš diář plní samé příjemné věci: dovolená a odpočinek, zahradní párty, rodinné oslavy, posezení s přáteli i dlouhé romantické procházky.

12. srpna 2026

Cestujte na dovolenou bez hladu. Co si sbalit do auta i letadla?

Ilustrační snímek

Dovolená by měla začínat radostí, ne únavou, hladem a hledáním první benzinky. Správně zvolená svačina a dostatek tekutin dokážou proměnit dlouhé hodiny v autě, autobuse i letadle v mnohem...

12. srpna 2026

Lvům a Blížencům přihraje štěstí, Váhy změní směr. Horoskop k zatmění Slunce

Ilustrační snímek

Ve středu 12. srpna v podvečerních hodinách uvidíme na obloze vzácný jev. Výrazné částečné zatmění Slunce. Pro naše předky, ale také pro astrology, měl takový úkaz odedávna zvláštní nádech. Co tato...

12. srpna 2026

Sexy bikiny princezny Leiy splnily sen mužských diváků. Herečka je nesnášela

Carrie Fischerová pózuje ve zlatých bikinách, které její princezna Leia nosila...

Princezna Leia, jedna z hlavních postav Hvězdných válek, byla brána jako silná, důstojná hrdinka. V třetím díle původní trilogie se ji ovšem tvůrci rozhodli svléknout do titěrných měděných bikin....

12. srpna 2026

Odborník o doplňcích stravy: Vitamin C imunitu nezlepší, kreatin prospívá i myšlení

Premium
Miloslav Šindelář

V roce 2023 utratil průměrný Čech za potravinové doplňky bezmála šest tisíc korun ročně. Někteří věří, že s pilulkami získají delší život a kvalitnější stáří. Jiní si spolu s nimi kupují odpustky za...

11. srpna 2026

Jako přes kopírák. Slavné osobnosti, které si jsou podobné jako vejce vejci

Jako vejce vejci. Jako dvojčata. Jako sourozenci.

Tyto osobnosti by mohly ve filmu hrát vzájemně jedna druhou. Jejich podoba je až zarážející a mnohdy jsou samotné slavné hvězdy v šoku z toho, že je na světě někdo, kdo je jim až tak moc podobný....

11. srpna 2026  8:50

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Co spojuje Ornellu a Kim Kardashianovou? To, co si lepí do výstřihu

ilustrační snímek

Šaty s hlubokým výstřihem, odhalenými zády nebo bez ramínek a k tomu velké poprsí? Klasická podprsenka bývá vidět a narušuje celkový vzhled, zatímco samodržící košíčky často neposkytují dostatečnou...

11. srpna 2026

Zatmění Slunce může poškodit zrak. Oční lékař radí, jak se chránit

ilustrační snímek

Částečné zatmění Slunce bude lákat tisíce lidí k pozorování i fotografování. Oční lékaři však varují, že už několik sekund přímého pohledu bez správné ochrany může nenávratně poškodit sítnici. Zrádné...

11. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.