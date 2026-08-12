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Statistiky jsou neúprosné: každý desátý člověk bojuje s migrénami a každý čtvrtý denně trpí bolestmi zad. U víc než poloviny z nich se však chronická bolest vůbec neléčí nebo se léčí nesprávně. To vše navzdory faktu, že moderní medicína má k dispozici metody, které se s bolestí dokonale vypořádají bez ohledu na její původ. Proto byste se s utrpením nikdy neměli smířit a měli byste potřebnou léčbu vyžadovat!
Kdy už bolest není běžná a stává se chronickou
Bolest je naším spojencem pouze tehdy, když signalizuje nebezpečí (varování před popáleninami) nebo nás informuje o nemoci (zánět slepého střeva, jaterní kolika, infarkt). V takovém případě mluvíme o bolesti akutní. Trvá omezenou dobu a odezní spolu se základním onemocněním. Je svým způsobem užitečná, protože nás nutí hledat její příčinu a vyhledat odbornou pomoc.
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Chronická bolest je taková, která přetrvává déle než tři měsíce. Může doprovázet řadu onemocnění (degenerativní onemocnění kloubů, revmatická onemocnění, migrény, neuralgii), i když si ji nejčastěji spojujeme s rakovinou.
Nemusí být neustálá. Někdy se vyskytuje denně po dobu několika hodin nebo se vyskytuje několikrát týdně či po celý měsíc. V každém případě významně zhoršuje kvalitu života.
Chronická bolest ovlivňuje celé tělo i psychiku
Odborníci jsou přesvědčeni, že s každou bolestí je třeba bojovat. Když je akutní, léčí její příčinu a bolest pouze zmírňují. V případě chronické bolesti však bohužel musí bojovat nejenom s příčinou, ale i samotnou bolestí. Proč je to tak důležité? Protože dlouhodobá bolest ničí celé tělo. Vede k chronickému stresu, který narušuje fungování všech systémů.
Lidé s chronickou bolestí trpí nespavostí, ztrátou chuti k jídlu, podrážděností nebo apatií. Postupem času dochází i ke změnám v nervovém systému a psychickým poruchám. Nemohou se soustředit na nic jiného než na bolest, nechtějí mluvit ani pracovat. Ztrácejí radost ze života, stáhnou se do sebe, nebo se dokonce stávají agresivními.
Kdy už s bolestí vyhledat lékaře
Každý lékař by se kromě léčby základního onemocnění měl zaměřit také na úlevu od bolesti. V dnešní době je utrpení nepřijatelné, protože existují metody, které mohou zmírnit bolest alespoň na přijatelnou úroveň.
5 důležitých pravidel
Víte, jak postupovat při užívání volně prodejných léků proti bolesti?
Pokud lékař nechce poskytnout takovou pomoc, je nezbytné ji požadovat. V případech, kdy se vyskytnou problémy s léky proti bolesti, pacient rychle potřebuje stále silnější léky ve stále vyšších dávkách či jsou na místě invazivní léčebné metody, měl by lékař pacienta odkázat na speciální pracoviště pro léčbu bolesti.
Proč každý člověk vnímá bolest jinak
Stejná příčina může u někoho způsobit silnou bolest, zatímco u jiného vůbec. Bolest je velmi komplexní jev jak senzorický, tak emocionální. Záleží na prahu bolesti jednotlivce, toleranci bolesti, citlivosti na bolest a také na náladě, počasí a denní době. Rovněž stresovaný člověk prožívá bolest intenzivněji.
Intenzitu bolesti ovlivňují i hormony, jako je testosteron a progesteron – jejich vysoké hladiny usnadňují snášení bolesti.
Intenzitu bolesti lze měřit. Nejčastěji se používá desetibodová škála (0–10), kde 0 znamená stav absolutně bez bolesti a 10 představuje nejhorší možnou, nesnesitelnou bolest, jakou si lze představit. Toto „měření“ umožňuje výběr léčby vhodné pro bolest a také sledování její účinnosti. Odborníci většinou doporučují vyhledat pomoc, už když člověk hodnotí svou bolest nad „5“ po dobu dvou až tří dnů.
Jak se léčí chronická bolest
Ačkoli lze bolest zvládat různými způsoby, dominantní metodou léčby chronických bolestí je farmakologie. Léky proti bolesti často užíváme sami, bez konzultace s lékařem, aby však byl lék účinný a bezpečný, musí být vybrán individuálně. Protože to, co vám pomohlo při bolesti zubů, vám v případě chronické nemoci pomoci nemusí.
Při výběru léků proti bolesti pomáhá lékařům třístupňový analgetický žebříček. Cílem je podat správný lék ve správné dávce a ve správný čas – v konečném důsledku dosáhnout co nejlepšího účinku a zároveň minimalizovat účinky vedlejší. Dávka a forma léku (kapky, tableta, náplast) se volí individuálně.
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Jaké léky se používají podle intenzity bolesti
Při mírné bolesti (na škále bolesti 1–4) se používá paracetamol a nesteroidní protizánětlivé léky. Mají analgetické a protizánětlivé účinky, mimo jiné snižují produkci prostaglandinů, které jsou zodpovědné za senzibilizaci našich receptorů bolesti.
Při středně silné bolesti (na škále bolesti 5–6) se podávají slabé opioidy. Při silné bolesti (na škále bolesti 7–10) se už používají silné opioidy, které působí na centrální nervový systém (mozek a míchu).
Účinná je také kombinace léků s různými mechanismy účinku – umožňuje to využít synergické účinky jejich působení. K dispozici jsou také přípravné přípravky, které kombinují léky, jako je paracetamol s tramadolem nebo kodeinem. Často se používají i různé podpůrné léky (např. antidepresiva, antikonvulziva, spasmolytika, steroidy, antiemetika atd.).
Co pomáhá na chronickou bolest kromě léků
- V některých případech pomůže operace – například výměna poškozeného kloubu nebo korekce výhřezu ploténky.
- Léčbu lze podpořit fyzioterapií. Zlepšuje krevní oběh, snižuje svalové napětí a zmírňuje bolest spojenou s degenerativním onemocněním. Úlevu od bolesti pohybového aparátu poskytují i relaxační, protahovací a uvolňovací cvičení stejně jako posilování svalového korzetu. Léčbu a cvičení by měl zvolit lékař.
- Za velmi prospěšnou při léčbě chronické bolesti považují lékaři také psychoterapii.
- Jisté možnosti nabízí i alternativní medicína, například akupunktura či bylinné přípravky.
Článek vyšel v srpnovém vydání časopisu Zdraví.