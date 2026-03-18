Jedna z mála nemocí, která udeří hned v plné síle a neprojevuje se jen plíživě, je syndrom dráždivého tračníku (IBS). Nevolnost, zácpa, nafouknuté břicho nebo průjem a křeče – to všechno jsou symptomy, které tuto chorobu doprovázejí. Dostavují se pravidelně každý týden po dobu minimálně 12 týdnů. Diagnostika ovšem většinou bývá během na dlouhou trať.
|
„Jeho diagnostika totiž spočívá ve vyřazení jiných diagnóz. Nelze zjistit specifickou diagnostickou metodou a zjištění onemocnění značně komplikuje, že pacient jinak působí zdravě,“ vysvětluje nutriční terapeutka Hedvika Jakešová v knize Nejen o jídle.
IBS nelze zjistit pomocí testů
Když proto k lékaři přijdete s tím, že máte obtíže s vyprazdňováním nebo trpíte zvracením či průjmem, nejprve musí proběhnout testy na celiakii, rakovinu tlustého střeva, laktózovou intoleranci, Crohnovu chorobu, v případě žen i gynekologická onemocnění, protože obtíže se mohou dostavovat i v závislosti na menstruačním cyklu.
Až když všechna vyšetření vyjdou negativně, většinou lékař konstatuje právě IBS neboli syndrom dráždivého tračníku. Neexistuje přitom jasný test, který by onemocnění vyloučil nebo potvrdil.
Existuje souvislost s psychikou
I když mnoho lékařů doporučuje jako nejjednodušší lék notoricky známý „zdravý životní styl“, obtíží se hned tak zbavit nemusíte. „Příznaky se mohou měnit ve vlnách v závislosti na aktuálním psychickém rozpoložení, stejně tak tolerance některých potravin může být v klidném období rozdílná oproti akutní fázi,“ popisuje Jakešová.
Jinak řečeno – to, že vám jeden den mléčné výrobky nevadí, neznamená, že to za týden nebude jinak… Přesná příčina syndromu dráždivého tračníku není známá, podle odborníků ale hodně souvisí s psychikou. I proto jsou pro pacienty s IBS riziková období jarní únavy nebo podzimní splíny, které se u nich projevují právě zažívacími obtížemi. Doporučuje se proto ke zmírnění obtíží omezení stresu a kvalitní spánek.
|
„Léčba probíhá symptomaticky, tedy zaměřuje se na vhodnou stravu, redukci stresu a pomoci může i psycholog nebo psychoterapeut,“ doplňuje odbornice.
Z doplňků stravy se doporučují probiotika, která pomáhají udržovat rovnováhu střevní mikroflóry, léky na předpis od vašeho lékaře a zdravý jídelníček. Ten by měl obsahovat dostatek vlákniny, ovoce a zeleniny. Důležitá je i pravidelná pohybová aktivita.
Dostatek pohybu
Nejen ke správnému fungování střev a zažívání, ale i k psychické pohodě přispívá pravidelný pohyb. V případě pacientů s IBS by se mělo jednat o 150 minut mírného pohybu týdně, což odpovídá půl hodině denně, pět dní v týdnu.
Jedná se o procházky nebo pilates, zkrátka cvičení, při kterém se výrazně nezvyšuje tepová frekvence. Skvělé jsou i relaxační techniky jako meditace nebo jóga. Když zklidníte hlavu, bude to mít blahodárné účinky i na vaše tělo – střeva nevyjímaje.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.