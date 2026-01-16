Proč se virózy každý rok vracejí v plné síle?
Důvodem je to, že si sice vytváříme imunologickou paměť, ale po prodělání infekce se s konkrétním virem delší dobu nesetkáme, takže stimulace imunitního systému postupně slábne. U některých virů, například u chřipky, navíc dochází k častým antigenním změnám – mutacím. Naše paměťová imunita pak postupně ztrácí účinnost vůči novým variantám. Virus tak může snáze překonat první obrannou linii organismu, zejména slizniční imunitu. Nejčastěji se nakazíme infekčními kapénkami. Někdo na nás zakašle, kýchne nebo mluví v těsné blízkosti.
Existují však i další způsoby přenosu. Chřipkou či covidem se můžeme nakazit i přes kontaminované předměty, jídlo nebo příbory. To je zvlášť časté u malých dětí ve školkách, které sdílejí hračky a často si vše dávají do úst. Možný je také přenos přes spojivky oka. Například pokud si po podání ruky s nakaženým člověkem protřeme oči.
Imunita navíc nefunguje jako motor, do něhož čím víc „paliva“ nalijeme, tím lépe poběží. Naopak: nadbytek některých vitaminů nebo minerálů může její jemnou regulaci narušit.