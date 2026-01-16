Lze chřipku léčit slivovicí? Oblíbený mýtus, ale může spíš uškodit, varuje lékařka

Premium

Fotogalerie 8

Imunoložka a vědecká pracovnice Zuzana Ozaniak Střížová | foto: archiv Zuzany Střížkové

Karolína Lišková
  20:00
Slivovice na chřipku nezabírá. A antibiotika už vůbec ne. Přesto na tyto „zaručené rady“ spoléhá spousta lidí. Co stojí za „zimními“ infekcemi? Proč se rok co rok vracejí? Jaký je rozdíl mezi chřipkou a běžným nachlazením? Jakým mýtům bychom měli přestat věřit? A co prospívá naší imunitě? I o tom jsme si povídali s imunoložkou Zuzanou Ozaniak Střížovou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Lékaři Česka

Proč se virózy každý rok vracejí v plné síle?
Důvodem je to, že si sice vytváříme imunologickou paměť, ale po prodělání infekce se s konkrétním virem delší dobu nesetkáme, takže stimulace imunitního systému postupně slábne. U některých virů, například u chřipky, navíc dochází k častým antigenním změnám – mutacím. Naše paměťová imunita pak postupně ztrácí účinnost vůči novým variantám. Virus tak může snáze překonat první obrannou linii organismu, zejména slizniční imunitu. Nejčastěji se nakazíme infekčními kapénkami. Někdo na nás zakašle, kýchne nebo mluví v těsné blízkosti.

Existují však i další způsoby přenosu. Chřipkou či covidem se můžeme nakazit i přes kontaminované předměty, jídlo nebo příbory. To je zvlášť časté u malých dětí ve školkách, které sdílejí hračky a často si vše dávají do úst. Možný je také přenos přes spojivky oka. Například pokud si po podání ruky s nakaženým člověkem protřeme oči.

Imunita navíc nefunguje jako motor, do něhož čím víc „paliva“ nalijeme, tím lépe poběží. Naopak: nadbytek některých vitaminů nebo minerálů může její jemnou regulaci narušit.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
titulek

Nová antiobezitika jsou v podstatě univerzální lék, říká diabetolog Haluzík

Martin Haluzík

Žijeme stále méně zdravě. Málo se hýbeme, jíme nezdravě a jsme obézní. Není se tedy co divit, že...

Návaly při menopauze? Tělo volá o pomoc. Zvyšují riziko infarktu, varuje lékař

Konec reprodukčního období ženy s sebou kromě obvyklých návalů horka či...

Ještě před pár lety se o ní taktně mlčelo, v horším případě nejapně žertovalo. Jakkoliv humor léčí,...

Za demencí stojí vadné hojení nervové tkáně v mozku, říká imunolog Klubal

MUDr. Radek Klubal, zakladatel a vedoucí Medicínského centra Praha

S lecčím si náš organismus umí poradit. Ne však s vadnou bílkovinou, kvůli níž mozek dřív...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Vysoký tlak je záludný vrah. Dlouho nic nedělá a pak udeří, varuje kardioložka

Kardioložka Věra Adámková. Zabývá se například vlivem kouření na vznik...

Srdce bývá velkou slabinou člověka. Přibližně 3,5 milionu lidí u nás má nějaké kardiovaskulární...

Pro páteř je vůbec nejhorší předklon, říká lékař. Někdy pomůže, když pacient zhubne

Jan Štulík (2021)

Páteř začíná stárnout kolem pětadvacátého roku a jedním z projevů degenerace může být výhřez...

Nejčtenější

S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády

1985. Na místních, okrskových a okresních spartakiádách vystoupilo 2 186 900...

Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...

Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou

Pro svou krásu je jednou z nejobdivovanějších influencerek.

Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

Slavní a jejich podivné zvyklosti. O těchto bizarnostech se příliš nemluví

Že jsou slavní dokonalí? Ale kdeže!

Vypadají dokonale, mají úspěch a jsou pro mnohé něco jako bozi. Řeč je o slavných osobnostech, které jsou pro lidi inspirací. I takové VIP ale mají své „choutky“. Podívejte se do naší galerie, jaké...

Tak vypadali slavní v dobách, kdy z nich nejvíc šílely fanynky

Tito krasavci zaujaly ženy a dívky mnohdy v dobách, kdy zrovna extra sexy...

Dnes jsou z nich velké hvězdy, zná je celý svět a v Hollywoodu jsou jako doma. Kde ovšem skutečně začala jejich kariéra, kdy na sebe upozornili slavní fešáci svoje fanynky? Podívejte se do naší...

Lze chřipku léčit slivovicí? Oblíbený mýtus, ale může spíš uškodit, varuje lékařka

Premium
Imunoložka a vědecká pracovnice Zuzana Ozaniak Střížová

Slivovice na chřipku nezabírá. A antibiotika už vůbec ne. Přesto na tyto „zaručené rady“ spoléhá spousta lidí. Co stojí za „zimními“ infekcemi? Proč se rok co rok vracejí? Jaký je rozdíl mezi...

16. ledna 2026

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

16. ledna 2026  8:33

Nepropadejte syndromu podvodníka. Za úspěchy se nemusíte stydět

ilustrační snímek

Okolí vás chválí, oceňuje pracovní nasazení a říká, že jste pro ně inspirace. Hlásek v hlavě vám ale našeptává, že si úspěch nezasloužíte? Dostihl vás „imposter syndrom“ nebo-li syndrom podvodníka.

16. ledna 2026

Zůstaňte i venku v teple. Tyto kousky v zimě nedovolí prochladnout

Prošívaná vesta s odnímatelnou kapucí v originální barvě vás odliší od černého...

Oblečení na procházku může být pěkné a zároveň funkční i pohodlné. Poradíme vám, co si obléci, abyste zůstala v suchu i teple. A aby vám to na sněhu slušelo.

16. ledna 2026

Lvi rádi utrácejí, Panny drží kasu. Jak šetří jednotlivá znamení zvěrokruhu?

Ilustrační snímek

Každý máme k financím jiný vztah, někdo si umí pohlídat každou korunu, zatímco jiný utrácí s lehkostí. Pojďme se podívat, jak si v této oblasti vedou jednotlivá znamení a jak dovedou šetřit.

16. ledna 2026

S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády

1985. Na místních, okrskových a okresních spartakiádách vystoupilo 2 186 900...

Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...

16. ledna 2026

Orgány, bez nichž můžeme žít. Slinivka ano, ale jen s přísným režimem

Ilustrační fotografie

Lidské tělo má desítky orgánů, ale ne všechny jsou pro přežití nepostradatelné. Díky schopnosti adaptace a pokrokům moderní medicíny se člověk bez některých obejde. Někdy bez větších obtíží, jindy za...

16. ledna 2026

Arašídové řezy s krémem a čokoládovou polevou

Arašídové řezy s krémem a čokoládovou polevou
Recept

Střední

60 min

Lahodná kombinace, která se vám rozplyne na jazyku.

Začněte krevním testem, pak kupte doplňky stravy. Expert radí, jak je kombinovat

Premium
Tomáš Netrval, spoluzakladatel společnosti LifeUnlocked

Přidat nejen roky životu, ale hlavně život rokům. Takové jsou cíle longevity – moderního přístupu zaměřeného nejen na prodloužení života, ale i jeho kvality. „Než si koupíte doplňky stravy, je vhodné...

15. ledna 2026

V Grónsku přistáli první spojenečtí vojáci

Dánsko a spojenci zvyšují vojenskou přítomnost u Grónska, první vojáci už...

Grónská vláda oznámila, že Dánsko společně se spojenci z NATO zvyšují vojenskou přítomnost v okolí Grónska. První vojáci z průzkumných jednotek už na ostrově přistáli. Jejich cílem bude procvičit...

15. ledna 2026  7:01,  aktualizováno  12:04

Stačil jeden obří trapas a žena se začala měnit k nepoznání

Vzhled dlouhou dobu neřešila, pak ale žena zažila velmi nepříjemné chvíle a...

Než začala třicetiletá Louise Goughová z Velké Británie hubnout, vážila sto kilo a na každém večírku byla předmětem vtípků. „Byla jsem ta, co toho nejvíc sní,“ sdělila. Jednou si však přes velké...

15. ledna 2026  10:58

Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou

Pro svou krásu je jednou z nejobdivovanějších influencerek.

Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...

15. ledna 2026  8:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.