Tichý zabiják cholesterol. Rady odbornice, jak ho udržet pod kontrolou

Cholesterol je steroidní látka, kterou tělo potřebuje pro zdravé a správné fungování. Je základním stavebním kamenem pro tvorbu hormonů, buněčných membrán, žlučových kyselin a některých vitaminů.

„Nicméně tělo není zcela závislé na příjmu cholesterolu pouze z potravy, protože většinu cholesterolu si vytváří samo,“ vysvětluje nutriční specialistka Silvia Illýová z Medicínského centra Praha.

Proč je vysoký cholesterol nebezpečný

To, že máme zvýšený cholesterol, často nepoznáme, protože vysoký cholesterol nebolí. O to je to nebezpečnější. Podle odborníků se zvýšený cholesterol týká dokonce až sedmi z deseti Čechů.

Vyšší hladiny cholesterolu a triglyceridů přitom v těle mohou poškozovat stěny cév a přispívat k rozvoji srdečně–cévních onemocnění. Mohou vést k ateroskleróze, což je ukládání tuku do cév a následný zánět.

„Dlouhodobě zvýšené hladiny lipidů v krvi, spolu s dalším rizikovým faktorem, jako je vysoký krevní tlak, mohou vést k infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě nebo ischemické chorobě srdeční,“ upozorňuje nutriční specialistka.