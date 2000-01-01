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Vysoký cholesterol nebolí, přesto postupně zvyšuje riziko aterosklerózy, infarktu či mrtvice. Jeho hladinu přitom může výrazně ovlivnit i to, co máme každý den na talíři. Podívejte se na 30 potravin, které díky vláknině, zdravým tukům a dalším látkám přispívají k nižší hladině cholesterolu i prospívají srdci.
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Ovesné vločky patří k nejlepším zdrojům beta-glukanů, rozpustné vlákniny, která ve střevě pomáhá omezovat zpětné vstřebávání žlučových kyselin. Tělo pak využívá více cholesterolu k jejich nové tvorbě, což přispívá ke snižování hladiny „špatného“ LDL cholesterolu.
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Ječmen stejně jako oves obsahuje velké množství beta-glukanů, a proto se vyplatí zařazovat ho do polévek, kaší nebo jako přílohu. Pravidelná konzumace může pomoci snížit hladinu „špatného“ LDL cholesterolu.
Autor: ČTK
Jablka jsou bohatá na pektin, druh rozpustné vlákniny, která pomáhá omezovat vstřebávání cholesterolu ve střevě. Obsahují také polyfenoly, rostlinné látky s antioxidačními účinky, které prospívají zdraví cév.
Autor: Profimedia.cz
Také hrušky jsou dobrým zdrojem rozpustné vlákniny, která pomáhá snižovat množství cholesterolu vstřebaného ze střeva. Výhodou je, že zároveň dobře zasytí a mohou nahradit sladší dezerty.
Autor: ČTK
Avokádo je bohaté na mononenasycené tuky, které jsou pro srdce příznivější než nasycené tuky obsažené například v másle nebo tučném mase. Pokud jím část těchto potravin nahradíte, můžete tím přispět ke snížení hladiny „špatného“ LDL cholesterolu.
Autor: Profimedia.cz
Vlašské ořechy kromě vlákniny obsahují nenasycené mastné kyseliny a rostlinnou omega-3 kyselinu alfa-linolenovou. Jejich pravidelná konzumace může přispět ke snížení LDL cholesterolu a zároveň prospívá zdraví srdce a cév.
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Mandle jsou bohaté na nenasycené tuky, vlákninu a rostlinné steroly. Právě steroly mají podobnou strukturu jako cholesterol a ve střevě omezují jeho vstřebávání do organismu.
Autor: Profimedia.cz
I v pistáciích najdeme nenasycené tuky, vlákninu i fytosteroly, které omezují vstřebávání cholesterolu ve střevě. Vybírejte však ideálně nesolené a nepražené varianty.
Autor: Profimedia.cz
Lískové ořechy mohou být při pravidelné konzumaci součástí jídelníčku, který pomáhá udržovat cholesterol v příznivých hodnotách. Přirozeně obsahují jen malé množství nasycených tuků, zatímco převahu tvoří tuky nenasycené, které jsou z hlediska zdraví cév vhodnější.
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Lněná semínka jsou výjimečná kombinací rozpustné vlákniny a rostlinných omega-3 mastných kyselin. Nejlépe je tělo využije namletá – přidat je můžete třeba do jogurtu, ovesné kaše, smoothie nebo domácího pečiva.
Autor: Profimedia.cz
Chia semínka po kontaktu s tekutinou vytvářejí gel díky vysokému obsahu rozpustné vlákniny. Ta podporuje zdravé trávení a může přispět i k příznivější hladině LDL cholesterolu.
Autor: Profimedia.cz
Fazole obsahují hodně rozpustné vlákniny a rostlinných bílkovin, přitom prakticky žádný cholesterol. Pokud jimi častěji nahradíte tučné maso, získáte hned dvojí výhodu pro srdce.
Autor: Canva
Čočka zasytí na dlouhou dobu a nabízí kombinaci vlákniny, bílkovin a minerálních látek. Pravidelné zařazování luštěnin je spojováno s nižší hladinou LDL cholesterolu.
Autor: Canva
Cizrna je dobrým zdrojem rostlinných bílkovin i vlákniny, která pomáhá omezovat vstřebávání cholesterolu ve střevě. Využít ji můžete do salátů, polévek či pomazánek nebo z ní připravit hummus.
Autor: Profimedia.cz
Tofu, tempeh, edamame nebo neslazený sójový nápoj představují kvalitní zdroj rostlinných bílkovin. Nahrazení části živočišných bílkovin sójou může vést k mírnému snížení LDL cholesterolu.
Autor: Profimedia.cz
Losos je bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin EPA a DHA, které pomáhají snižovat hladinu triglyceridů v krvi. Ideální je zařadit tučné ryby do jídelníčku pravidelně, například pečené či grilované místo smažených úprav.
Autor: ČTK
Sardinky jsou skvělou alternativou k uzeninám nebo tučnému červenému masu, protože nabízejí kvalitní bílkoviny a příznivější složení tuků. Jejich zařazením do jídelníčku tak můžete omezit příjem nasycených tuků, jejichž nadbytek přispívá ke zvyšování LDL cholesterolu.
Autor: Profimedia.cz
Makrela patří k nejtučnějším běžně dostupným rybám, převahu v jejím tuku však mají prospěšné nenasycené mastné kyseliny včetně omega-3. Nejlepší volbou je čerstvá, pečená nebo grilovaná makrela, zatímco uzenou je kvůli vyššímu obsahu soli vhodné jíst spíše příležitostně.
Autor: ČTK
Extra panenský olivový olej je typickou součástí středomořského jídelníčku a dodává mononenasycené mastné kyseliny i polyfenoly. Největší smysl má tehdy, když jím nahradíte máslo, sádlo a další zdroje nasycených tuků.
Autor: Profimedia.cz
Řepkový olej má příznivý poměr mastných kyselin, obsahuje málo nasycených tuků a zároveň nenasycené mastné kyseliny. V běžné kuchyni proto může být vhodnou alternativou k živočišným tukům.
Autor: Profimedia.cz
Brokolice je bohatá na vlákninu, která pomáhá omezovat vstřebávání cholesterolu ve střevě, a zároveň obsahuje řadu prospěšných rostlinných látek. Má navíc nízkou energetickou hodnotu, takže se dobře hodí do jídelníčku zaměřeného na zdraví srdce a udržení optimální hmotnosti.
Autor: Profimedia.cz
Růžičková kapusta obsahuje vlákninu, antioxidanty a minimum nasycených tuků. Pravidelné zařazování zeleniny místo kalorických a tučných příloh může nepřímo pomáhat i při úpravě cholesterolu.
Autor: Canva
Mrkev vedle beta-karotenu nabízí také rozpustnou vlákninu, která se podílí na regulaci vstřebávání cholesterolu. Výhodou je její univerzálnost – funguje syrová jako svačina i tepelně upravená jako součást hlavního jídla.
Autor: ČTK
Lilek má nízkou energetickou hodnotu a je zdrojem vlákniny, která pomáhá omezovat vstřebávání cholesterolu. Záleží však na způsobu přípravy – při smažení nasává značné množství tuku, proto je vhodnější ho péct, grilovat nebo dusit.
Autor: Profimedia.cz
Pomeranče, mandarinky či citrony obsahují rozpustnou vlákninu včetně pektinu, která pomáhá omezovat vstřebávání cholesterolu ve střevě. Grapefruit je také vhodnou volbou, může však ovlivňovat účinek některých léků, včetně některých statinů, proto by se lidé užívající léky měli poradit s lékařem či lékárníkem.
Autor: Profimedia.cz
Bobulovité ovoce jako borůvky, maliny, jahody nebo ostružiny nabízejí vlákninu a polyfenoly s antioxidačními účinky. Pravidelná konzumace může příznivě ovlivňovat hladinu LDL cholesterolu a zároveň přispívat k ochraně cév před oxidačním stresem.
Autor: Canva
Čerstvé švestky dodávají rozpustnou i nerozpustnou vlákninu a řadu rostlinných látek. Jako součást pestrého jídelníčku mohou pomoci zvýšit celkový příjem vlákniny důležitý při regulaci cholesterolu.
Autor: Profimedia.cz
Psyllium je bohatým zdrojem rozpustné vlákniny, která ve střevě váže vodu a vytváří gel. Jeho pravidelná konzumace může přispět ke snížení celkového i „špatného“ LDL cholesterolu, vždy je však nutné dbát na dostatečný příjem tekutin.
Autor: Profimedia.cz
Tmavá čokoláda s vysokým podílem kakaa obsahuje flavanoly, které mají antioxidační účinky a mohou příznivě působit na cévy. Některé studie naznačují také mírný příznivý vliv na hladinu LDL cholesterolu, kvůli vysoké energetické hodnotě a obsahu nasycených tuků je však vhodné dopřávat si ji jen v menším množství.
Autor: Profimedia.cz
Česnek obsahuje sirné sloučeniny, zejména alicin, kterým se připisují příznivé účinky na srdce a cévy. Jeho pravidelná konzumace může přispět k mírnému snížení celkového i „špatného“ LDL cholesterolu.
Autor: Canva