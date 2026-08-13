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Čtyři stravovací chyby, které nám škodí, ale neumíme se jich zbavit
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Čtyři stravovací chyby, které nám škodí, ale neumíme se jich zbavit
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V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...
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Tyto osobnosti by mohly ve filmu hrát vzájemně jedna druhou. Jejich podoba je až zarážející a mnohdy jsou samotné slavné hvězdy v šoku z toho, že je na světě někdo, kdo je jim až tak moc podobný....
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Místo nového účesu nebo tetování několikaměsíční léčba, berle a chirurgicky přerušené kosti. Na sociálních sítích přibývají lidé, kteří si nechávají prodloužit zdravé nohy, aby získali několik...
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Nemoci a úrazy u dětí nejsou nic příjemného ani pro rodiče. V době dovolených je navíc může zkomplikovat to, že lékař, u kterého jsou děti registrované, je daleko. Kam můžete přijít s nemocným...
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9 400 Kč/měsíc
Tropické noci s sebou přinášejí převalování, neklidný spánek a probouzení v krůpějích potu. Málokdo si však uvědomuje, že za nočním horkem nestojí jen vysoká teplota vzduchu v místnosti. Zásadním...
Nejde o dramatický zlom ani náhlý kolaps. Psychická nepohoda často přichází tiše a nenápadně. Únava, horší spánek nebo ztráta radosti z věcí, které jsme dříve milovali, mohou být signály, že naše...