Zvýšenou hladinu krevních tuků neboli lipidů má valná většina české populace, jde o poměrně běžný problém. To ovšem rozhodně neznamená, že byste měli rizika spojená s cholesterolem podceňovat nebo zlehčovat – právě naopak.
Espresso i stres. Šest faktorů, které mohou náhle zvýšit cholesterol
Srdečně cévní onemocnění související s vysokou hladinou cholesterolu v krvi představují, bohužel, u nás stále nejčastější příčinu úmrtí. Pozitivní ale je, že se dá tento neduh celkem snadno řešit. A čím dřív s tím začnete, tím lépe – můžete se tak vyhnout doživotnímu užívání léků na předpis nebo nutnost denně polykat prášky alespoň na čas oddálit.
Průběh bez příznaků
Na úvod je potřeba říct, že cholesterol do jisté míry potřebujete, je nezbytný pro fungování organismu. Tělo si ho jednak vyrábí samo v játrech, a jednak ho přijímáte v tom, co sníte. A tady nastává problém, kombinace vysoce kalorické stravy, konzumace průmyslově zpracovaných potravin a nedostatek pohybu hladinu cholesterolu totiž nebezpečně zvyšuje.
Co si pamatovat
Při vyšetření krve se nezjišťuje jen celkové množství cholesterolu v krvi, ale rozlišují se jeho dva typy: LDL cholesterol, který roznáší cholesterol z jater do těla, čímž může přispět k ateroskleróze a jeho hladina by měla být co nejnižší (optimálně do tří mmol/l), a HDL cholesterol, který naopak cholesterol sbírá, v játrech ho nechává likvidovat a jeho množství by naopak mělo být vyšší (nad 1 mmol/l u mužů, nad 1,2 mmol/l u žen). Celkově by pak cholesterolu mělo být nanejvýš 5 mmol/l; je nicméně důležité zohlednit i vzájemný poměr obou typů cholesterolu.
Odborně se vysoká hladina lipidů v krvi nazývá dyslipidémie a doprovází ji shlukování tukových částic v krevním řečišti, jejich usazování na cévních stěnách a postupné poškozování cév. Tenhle proces obvykle dlouho probíhá bez příznaků, a často ho tak odhalí až lékařská kontrola nebo – v horším případě – vážné komplikace, jako je srdeční infarkt či cévní mozková příhoda.
Strava, pohyb, bylinky
Dobrou zprávou je, že hladinu lipidů lze snížit pouhou úpravou životního stylu. Jak na to? Klíčové je omezit příjem nasycených mastných tuků, jako je sádlo, máslo, kokosový nebo palmový tuk a podobně. Škodí obzvlášť v kombinaci s jednoduchými cukry a solí.
Vhodné je začlenit do jídelníčku ryby, zeleninu a vlákninu, dodržovat pitný režim a přestat kouřit. Příznivý efekt má i pravidelný pohyb, například chůze, cyklistika nebo plavání, přičemž by měl v optimálním případě trvat souvisle aspoň třicet minut.
Potraviny, které snižují hladinu cholesterolu. Zkuste tučné ryby i oříšky
A v neposlední řadě můžete sáhnout po léčivých bylinkách, doporučuje se například pampeliška, rozrazil, pýr nebo kotvičník, ale také česnek, kurkuma, zelený čaj a další. Mohou vám pomoci regulovat hladinu cholesterolu v krvi, podporovat zdraví jater a srdce a zlepšovat trávení i metabolismus.
Řešení z lékárny
Blahodárné účinky na hladinu lipidů v krvi a celý kardiovaskulární systém můžou mít i některé přírodní preparáty z lékárny. Při výběru se zaměřte na ty s obsahem monakolinu z červené rýže, který má schopnost ovlivňovat produkci cholesterolu v játrech, rostlinných sterolů omezujících příjem cholesterolu ze stravy či zeleného čaje, co příznivě upravuje poměr tzv. hodného (HDL) a zlého (LDL) cholesterolu.
Článek vznikl pro časopis Tina.