Zvýšenou hladinu krevních tuků neboli lipidů má valná většina české populace. To však neznamená, že byste tento problém měli ignorovat – právě naopak, pojí se s ním totiž spousta závažných rizik.
Nenápadný škodič
Lidské tělo si cholesterol jednak vyrábí samo v játrech, protože pro fungování organismu je nezbytný, jednak ho přijímáme ve stravě. Ovšem s tím právě bývá potíž, konzumace průmyslově zpracovaných potravin plus nedostatku pohybu totiž jeho hladinu v krvi nebezpečně zvyšuje.
Následně může dojít k tzv. dyslipidémii – shlukování tukových částic v krevním řečišti, k jejich usazování na žilních stěnách a postupnému poškozování cév. Tento proces se často po dlouhou dobu nijak neprojevuje, a zvýšenou hladinu lipidů tak odhalí až lékařská kontrola nebo komplikace, jako je srdeční infarkt či cévní mozková příhoda.
Zaměřeno na jídelníček
Pozitivní zprávou je, že hladinu krevních tuků můžete snížit úpravou životního stylu. Klíčové je omezit příjem nasycených mastných tuků, obzvláště pak jejich kombinaci s jednoduchými cukry a solí.
Vhodné je soustředit se na zdravější potraviny – jezte více ryb a zeleniny, přijímejte dostatek vlákniny a dodržujte pitný režim.
Přestaňte kouřit a pravidelně se hýbejte, blahodárný efekt má i obyčejná chůze, cyklistika či plavání. Optimální je věnovat se pohybové aktivitě souvisle alespoň půl hodiny denně.
Pomoc z přírody
Úpravu životosprávy můžete podpořit také užíváním přírodních preparátů, které působí příznivě na hladinu krevních tuků i srdečně cévní systém. Osvědčil se například monakolin z červené rýže, který dokáže ovlivňovat produkci cholesterolu v játrech, rostlinné steroly omezující jeho příjem ze stravy nebo zelený čaj – ten upravuje poměr „hodného“ (HDL) a „zlého“ (LDL) cholesterolu.
Mezi účinné bylinky patří artyčok, ostropestřec mariánský, rozrazil lékařský a pampeliška, všechny podporují játra a metabolismus tuků. Důležitou roli sehrává také česnek, čekanka a pýr, ty zase pomáhají čistit cévy a snižovat LDL cholesterol.
Co si pamatovat
Při vyšetření krve se nezjišťuje jen celkové množství cholesterolu v krvi, ale rozlišují se jeho dva typy: LDL cholesterol, který roznáší cholesterol z jater do těla, čímž může přispět k ateroskleróze a jeho hladina by měla být co nejnižší (optimálně do tří mmol/l), a HDL cholesterol, který naopak cholesterol sbírá, v játrech ho nechává likvidovat a jeho množství by naopak mělo být vyšší (nad 1 mmol/l u mužů, nad 1,2 mmol/l u žen). Celkově by pak cholesterolu mělo být nanejvýš 5 mmol/l; je nicméně důležité zohlednit i vzájemný poměr obou typů cholesterolu.
Článek vznikl pro časopis Tina.