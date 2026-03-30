Máte vysoký cholesterol? Toto vás může zachránit před infarktem

Cholesterol je pro tělo nezbytný, ale jeho nadbytek může tiše poškozovat cévy. Často se odhalí až při potížích. Jak upravit jídelníček, co omezit a které přírodní látky mohou pomoci udržet hladinu krevních tuků v bezpečných mezích?
foto: Profimedia.cz

Zvýšenou hladinu krevních tuků neboli lipidů má valná většina české populace. To však neznamená, že byste tento problém měli ignorovat – právě naopak, pojí se s ním totiž spousta závažných rizik.

Potraviny, které snižují hladinu cholesterolu. Zkuste tučné ryby i oříšky

Nenápadný škodič

Lidské tělo si cholesterol jednak vyrábí samo v játrech, protože pro fungování organismu je nezbytný, jednak ho přijímáme ve stravě. Ovšem s tím právě bývá potíž, konzumace průmyslově zpracovaných potravin plus nedostatku pohybu totiž jeho hladinu v krvi nebezpečně zvyšuje.

Následně může dojít k tzv. dyslipidémii – shlukování tukových částic v krevním řečišti, k jejich usazování na žilních stěnách a postupnému poškozování cév. Tento proces se často po dlouhou dobu nijak neprojevuje, a zvýšenou hladinu lipidů tak odhalí až lékařská kontrola nebo komplikace, jako je srdeční infarkt či cévní mozková příhoda.

Zaměřeno na jídelníček

Pozitivní zprávou je, že hladinu krevních tuků můžete snížit úpravou životního stylu. Klíčové je omezit příjem nasycených mastných tuků, obzvláště pak jejich kombinaci s jednoduchými cukry a solí.

Vhodné je soustředit se na zdravější potraviny – jezte více ryb a zeleniny, přijímejte dostatek vlákniny a dodržujte pitný režim.

Přestaňte kouřit a pravidelně se hýbejte, blahodárný efekt má i obyčejná chůze, cyklistika či plavání. Optimální je věnovat se pohybové aktivitě souvisle alespoň půl hodiny denně.

Pomoc z přírody

Úpravu životosprávy můžete podpořit také užíváním přírodních preparátů, které působí příznivě na hladinu krevních tuků i srdečně cévní systém. Osvědčil se například monakolin z červené rýže, který dokáže ovlivňovat produkci cholesterolu v játrech, rostlinné steroly omezující jeho příjem ze stravy nebo zelený čaj – ten upravuje poměr „hodného“ (HDL) a „zlého“ (LDL) cholesterolu.

Espresso i stres. Šest faktorů, které mohou náhle zvýšit cholesterol

Mezi účinné bylinky patří artyčok, ostropestřec mariánský, rozrazil lékařský a pampeliška, všechny podporují játra a metabolismus tuků. Důležitou roli sehrává také česnek, čekanka a pýr, ty zase pomáhají čistit cévy a snižovat LDL cholesterol.

Co si pamatovat

Při vyšetření krve se nezjišťuje jen celkové množství cholesterolu v krvi, ale rozlišují se jeho dva typy: LDL cholesterol, který roznáší cholesterol z jater do těla, čímž může přispět k ateroskleróze a jeho hladina by měla být co nejnižší (optimálně do tří mmol/l), a HDL cholesterol, který naopak cholesterol sbírá, v játrech ho nechává likvidovat a jeho množství by naopak mělo být vyšší (nad 1 mmol/l u mužů, nad 1,2 mmol/l u žen). Celkově by pak cholesterolu mělo být nanejvýš 5 mmol/l; je nicméně důležité zohlednit i vzájemný poměr obou typů cholesterolu.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

KVÍZ: Kolísko, Hrbolek i Tkaloun. Jak dobře znáte učitele z filmů a seriálů?

Zdeněk Svěrák, Václav Lohniský a Ladislav Smoljak ve filmu Marečku, podejte mi...

Pojďte si s námi při příležitosti Dne učitelů, který oslavíme v sobotu 28. března, zavzpomínat na české i světové filmy a seriály ze školního či studentského prostředí, které nás bavily před...

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Ilustrační snímek

Po padesátce se hubnutí řídí jinými pravidly — klesá svalová hmota, mění se metabolismus tuků a tělesná hmotnost roste, i když jíte stejně jako dřív. Diety bez bílkovin nefungují, proteinové tyčinky...

Týdenní horoskop od 30. března: Kdo zvládne stres a koho čeká zlom

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Jaký bude...

Vše o spánku: poradíme, jak dlouho spát, abyste se ráno probouzeli čerství

Kdo to zažil, ví, jaké to je peklo, když nemůžete v noci spát. Co jíst, aby vás...

Mohli jste se vyspat dorůžova, spát jako na obláčku, jako když vás do vody hodí, nebo naopak jako princezna na hrášku, jako na trní, ani oka jste nezamhouřili a museli jste počítat ovečky. Pojďme si...

Jaro je hravé. Užijte si současné módní trendy a vneste je do šatníku

Tunika, cena 779 Kč

Jarní počasí a probouzející se příroda v nás podněcují radost a hravost. A tyto dva důležité atributy nechybějí ani v jarní módě.

Každé tělo má svůj příběh a my ho máme respektovat, míní Ridina Ahmedová

Ridina Ahmedová

Na planetě nás žije víc než sedm miliard. Všichni jsme se narodili v lidském těle, přitom dvě třetiny z nás ho nemají rády. Ridina Ahmedová se rozhodla pojmout toto téma uměleckou formou – a strhla...

Příběh Hany: Dcera si našla nové přátele. Mám strach, že je to nějaká sekta

Ilustrační snímek

Moje dcera byla vždycky hodně přemýšlivé dítě, neměla moc kamarádů, spíš seděla doma a četla. Studovala na samé jedničky a také vysokou školu udělala, jak se říká, levou zadní. Teď už je dospělá, ale...

Obrovský nárůst úrazů kolen u dětí. Lékař „nároďáku“ nejen o vlivu covidu na klouby

Premium
Problémy s velkými klouby, zejména kyčlemi a koleny, patří k nejčastějším...

Problémy s velkými klouby (zejména kyčlemi a koleny) patří k nejčastějším pohybovým obtížím, které trápí Čechy. Týkají se zejména starších lidí, kdy už nastává opotřebení kloubů. „Zároveň...

Po narkóze si žena připadala jako někdo jiný a má ruský přízvuk

Po probuzení z narkózy byla žena překvapená ze svého přízvuku.

Šestapadesátiletá Tara Livingstonová z Kanady nikdy nebyla v Rusku ani se ruský jazyk neučila. Přesto se jí stala zvláštní příhoda, která nejde na rozum ani lékařům. Když se totiž probudila z...

Velikonoční koleda zní vždy stejně. Co ale hody, hody, doprovody znamená?

Koledníci na Velikonoční pondělí: Tradice a starodávné zvyky, které oživují...

Na jaře se to opakuje pořád dokola. Děti stojí u dveří, v ruce pomlázku a bez zaváhání spustí známý text. „Hody, hody, doprovody…“ Patří to k Velikonocům stejně jako barvená vajíčka nebo beránek....

Dnes je Květná neděle. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba obchodů

Symbol Velikonoc

Neděle 29. března 2026 je prvním dnem pašijového týdne a zároveň posledním dnem půstu. Podívejte se, jaké se s ní pojí tradice, na který termín vycházejí letos i v příštích letech Velikonoce a kdy si...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kůže jako samet. Začněte s přípravou pokožky už teď, tato kosmetika to umí

Všechny prospěšné účinky na pleť má krém Revitalift Laser X3 od L‘Oréal Paris...

Začněte s přípravou pokožky na léto mnohem dřív, než vytáhnete sukni ze skříně. Až přijde čas ukázat se, bude vaše kůže jemná, vláčná a hedvábně hladká.

Jak se vyhnout antibiotikům? Někdy může pomoci příroda

ilustrační snímek

Antibiotika zachraňují životy, ale v těle dokážou napáchat víc škody, než si uvědomujeme. Oslabují imunitu a narušují rovnováhu organismu. Kdykoliv to jde, vyplatí se hledat cesty, jak se jim vyhnout...

