Chraňte pokožku před chlorem. Důležitá je správná očista i hydratace

Pokud nemáte poblíž nějaký rybník nebo jezero a jste odkázaní na umělá koupaliště, musíte, bohužel, počítat také s riziky, která s sebou přináší koupání v chlorované vodě.



Proč jsou plavci samá vráska?

Chlor, přesněji řečeno jeho sloučeniny, představuje základní chemickou složku určenou k dezinfekci bazénů. Tyto přípravky na jednu stranu velmi účinně čistí, odstraňují řasy a jiné nečistoty, zároveň však můžou způsobovat celou řadu problémů, jako je vysušená pokožka, zarudlé bolavé oči a další alergické projevy.

Chlor se ve vodě mísí s organickými sloučeninami, což má za následek vznik různých škodlivin. Ne náhodou mívají závodní plavci tolik vrásek, a to i navzdory nízkému věku. Příčinou může být právě nadměrný kontakt s chlorovanou vodou po řadu let a mnoho hodin denně.

Chlor se totiž vstřebává do kůže, kterou výrazně dehydratuje. Jedním z následků je předčasná tvorba vrásek, ale třeba také padání vlasů.

Do bazénu bez parfému

Určitě jste si už někdy všimli cedulky u bazénu nebo vířivky, doporučující důkladnou tělesnou očistu předtím, než vstoupíte do vody. To má svůj dobrý důvod. Organické nečistoty, které se nacházejí v lidském potu, vlasech nebo v moči, a dále látky bohaté na dusík, jež se často vyskytují v kosmetických přípravcích (parfémy, make-upy, tělová mléka, opalovací krémy atd.), vytvářejí ve spojení s chlorem doslova zdraví škodlivou kombinaci.

Přes pokožku pak pronikají do těla, kde se mohou stát spouštěčem nejrůznějších zdravotních problémů. Podobná doporučení tedy nevisí v bazénech jen tak pro nic za nic.

Výjimkou nejsou ani děti

Je proto důležité, abyste se před vstupem do bazénu důkladně osprchovali a umyli mýdlem. Rodiče by také měli vysvětlit dětem, proč je nezbytné, aby si zašly na toaletu, když ucítí potřebu, a nečuraly do vody.

Relaxace v mléčné lázni Jednou týdně si dopřejte mléčnou lázeň. Vanu naplňte teplou vodou, smíchejte litr plnotučného mléka se lžící olivového oleje a nalijte do lázně. Poté 20 minut relaxujte. S péčí o suchou pleť pomáhají i některé potraviny, například česnek, cibule, vejce či chřest, žlutá a oranžová zelenina, lněný olej, tvaroh, kefír nebo pšeničné klíčky.



Jestli vás po koupání v bazénu pálí oči nebo kůže, případně jste zaznamenali další nepříjemné projevy, nemusí se totiž nutně jednat o reakci na samotný chlor, ale na přítomnost potu či moči ve vodě.

Místo vody minerálka

Pokud jste přes léto v bazénu častým návštěvníkem, přizpůsobte tomu také celkovou péči o pokožku, která bude potřebovat trochu „luxusnější servis“, než jí obvykle dopřáváte. Pravidlo číslo jedna zní: K mytí obličeje nepoužívejte vodu z kohoutku. Místo toho si nakupte minerálky (na jedno opláchnutí stačí malá sklenka).

Také kohoutková voda obsahuje chlor, který by už tak podrážděnou pokožku ještě víc potrápil.

Je dobré nalít si trochu minerálky i do malého rozprašovače a během dne si pleť několikrát navlhčit. Na koupel a sprchování použijte samozřejmě vodu z vodovodu, ale dejte pozor, aby nebyla příliš horká, a do vany kápněte trochu dětského oleje.

Z domácích prostředků zkuste masku z avokáda, obklad z okurek, měsíčkovou mast nebo jojobový či mandlový olej. Hodí se nejen pro citlivou a suchou pleť, ale také pro podrážděnou pokožku.

Mýdlo na obličej nepatří

Důležitou roli hrají šetrné mycí a kosmetické prostředky. Zvlášť škodlivým zlozvykem je umývat si obličej mýdlem, které pleť zbavuje přirozené vlhkosti a ochranné tukové bariéry. Také suchá pokožka sice potřebuje důkladné čištění, ale zároveň i hodně jemné, za použití produktů s neutrálním pH nebo přírodních olejů.

S péčí začněte hned ráno: Smíchejte žloutek, čajovou lžičku pomerančového džusu, lžičku olivového oleje a několik kapek limetkové šťávy. Aplikujte na kůži, nechte asi 15 minut působit a jemně setřete vatovým tamponem namočeným v minerálce.

Po koupeli přijde vhod olej

Můžete si vyrobit i zkrášlující masku: Vejce, kávovou lžičku medu a půl lžičky olivového oleje smíchejte a naneste na obličej, krk a dekolt. Po 20 minutách opět setřete navlhčeným tamponkem. Po večerním koupání či sprchování promasírujte tělo hydratačním prostředkem.

Vynikající jsou pleťové oleje, které udržují pokožku vláčnou a pružnou, chrání ji před vnějšími vlivy, navíc se dobře vstřebávají a nezanechávají pocit mastnoty (zkuste třeba jojobový, brutnákový, meruňkový, mandlový, růžový či makadamiový).