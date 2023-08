Chlamydie napadají pohlavní ústrojí i plíce. Jak je poznat a léčit?

Chlamydie jsou drobní paraziti způsobující u člověka bakteriální infekci. Poměrně snadno se šíří a přenášejí. A šíří se zároveň i poměrně rychle. Může se vyskytnout i situace, kdy dlouhodobě chlamydie přežívají v buňkách a dotyčnému ani nepůsobí žádné očividné zdravotní potíže, ale dají o sobě vědět až v období snížené imunity. U nás k nejrozšířenějším patří chlamydie přenosné sexuální cestou a chlamydie plicní nebo oční.

Pozor na střídání partnerů

Chlamydia trachomatis je typ chlamydie, který je přenosný pohlavním stykem. Častěji se vyskytuje u mladší populace, přibližně do padesáti let, a to u mužů i u žen.

V podstatě jde v současné době o nejrozšířenější pohlavně přenosnou nemoc vůbec. Vyšší riziko nakažení bývá u lidí, kteří mají více než jednoho stálého sexuálního partnera. Nevýhodou je, že v tomto případě jsou příznaky chlamydiové infekce celkem snadno zaměnitelné s jinými nemocemi, často například připomínajícími infekci močových cest, a proto je při podezření na kontakt s člověkem infikovaným chlamydiemi rozhodně nutné dojít na vyšetření k lékaři, aby se mohla nákaza zcela vyloučit.

K nejčastějším příznakům, které mohou pohlavní chlamydie vyvolat, patří u žen svědění pochvy, bílý výtok, bolest v podbřišku a při pohlavním styku, potíže s močením, krvácení mezi menstruacemi a po pohlavním styku, u mužů pak bolest varlat nebo bělavý výtok z penisu.

Dalším důvodem, proč je důležité vyšetření lékařem, je fakt, že neléčené chlamydiové infekce mohou následně vyvolat u žen i další zdravotní obtíže, jako například endometriózu, nebo časem dokonce i neplodnost. Jako prevence před pohlavně přenosnými chlamydiemi funguje věrnost a také dobře známý kondom.

Plicní chlamydie

Nejčastěji se vyskytujícím typem jsou Chlamydia pneumoniae. Ty patří mezi kapénkově přenosné nákazy. Jde tedy o infekce horních nebo dolních dýchacích cest. Také v tomto případě jsou projevy velmi rozmanité – objevit se může teplota, zimnice, třes, kašel, bolesti hlavy, častá je i výraznější únava.

Chlamydie Mikroskopičtí parazité, svojí velikostí se podobají virům, ale nejčastěji je řadíme mezi bakterie. Zajímavostí je, že oproti klasickým bakteriím žijí a rozmnožují se uvnitř buněk těla. Chlamydie přežívají v buňce i celá léta, tam „spí“ a čekají, až se organismus oslabí, aby způsobily infekci. Tehdy se chlamydie rozmnoží, buňka se rozpadne a vychrlí chlamydie do okolí.

Alespoň zpočátku se tak může nákaza plicními chlamydiemi jednoduše zaměnit například za chřipku nebo třeba i zánět průdušek. Plicními chlamydiemi mohou onemocnět také děti a mladiství navštěvující školní zařízení. K diagnostice plicních chlamydií často dochází až v době, kdy již sice odezní akutní příznaky respiračních onemocnění, ale člověk se stále necítí být stoprocentně fit, obvykle i nadále přetrvává větší únava a další obtíže s chlamydiemi spojené, případně se objevují chronické respirační infekce, které tak dotyčného nakonec dovedou k lékaři na vyšetření.

U plicní formy chlamydií je více možností prevence. Například dlouhodobé posilování imunity, pohyb na čerstvém vzduchu, během léta příjem vitaminu D ze sluníčka, vyhýbání se stresovým situacím, kdykoli je to jen možné, pravidelný odpočinek a dostatek spánku. V zimním období, kdy je častější výskyt respiračních onemocnění, pak pomáhá omezení pobytu v uzavřených prostorech plných lidí. Zkrátka je podle odborníků potřeba co nejméně oslabovat svůj organismus.

Zasáhnout může i klouby nebo oči

Chlamydie se mohou objevit dokonce i v očích, a to jako následek přímého přenosu, například při podrbání či promnutí si oka, kdy si dotyčný nevědomky zanese nákazu neumytýma rukama přímo do oka, anebo například přenosem z kontaminovaných ručníků při otírání obličeje. V takovém případě se nákaza projevuje jako zánět spojivek, případně jako zánět rohovky. Objevuje se proto nejčastěji zarudnutí očí, svědění, někdy i výtok z oka a v postiženém oku je cítit bolest.

Chlamydie mohou postihovat v některých případech i pohybový aparát, kdy se u pacientů s chlamydiemi objevuje delší svalová únava, někdy se může přidat i zánět kloubů – revmatoidní artritida, zasahovat mohou také nervový systém člověka, případně se objevují i bolesti zubů. Výjimečně také může dojít k přenosu na novorozence, a to při přirozeném porodu, pokud chlamydiovou infekcí trpí matka.

Pomáhají hlavně antibiotika

Zda jde skutečně o chlamydiovou infekci, může spolehlivě stanovit pouze lékař, a to za pomoci celé řady specifických vyšetření – od podrobnějšího rozboru krve až například po stěr z děložního čípku či stěr z oka. Někdy lékař požaduje jako součást vyšetření také rentgen plic, podle toho, kde se dané problémy u člověka vyskytují.

Konkrétní léčbu pak stanovuje lékař na základě všech zjištěných výsledků. Nejčastěji léčba spočívá v užívání antibiotik, někdy to může být až v řádech týdnů, aby spolehlivě došlo k eliminaci chlamydiových bakterií. V průběhu léčby se též doporučuje dodržovat klidový režim.

Článek vyšel v srpnovém vydání časopisu Zdraví.