Říznout chce odvahu, říká kardiochirurg. Popisuje, jak zachránil Viewegha

Pane primáři, neurochirurg profesor Vladimír Beneš v jednom rozhovoru říkal, že srdce má pořád emotivní náboj, a přitom je to hloupý sval. Myslíte si to také?

Je to sval, který je řízený neurovegetativním systémem a ve srovnání s mozkem je možná trochu hloupý, ale nikdy se nesmí zastavit (neurovegetativní systém je ta část nervové soustavy, která je odpovědná za činnosti vykonávané bez vědomého zásahu jedince, vedle srdeční činnosti např. dýchání, trávení apod., pozn. red.).