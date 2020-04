Triky, které celebritám pomáhají udržovat plochá bříška

Je jim přes čtyřicet, ale formu mají lepší než ve dvaceti. Řeč je o známých ženách, které na své postavě tvrdě makají několikrát týdně, aby vypadaly co nejlépe. Slavný fitness expert poodhalil jejich recept na „sixpack“ a není to tak složité, jak by se mohlo zdát. Inspirujte se.