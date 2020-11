Sladké, pivo i hambáče. Češi se snaží jíst zdravě, ale moc jim to nejde

Kdybyste se zeptali pamětníků, co snídali třeba v 50. letech, většinou by odpověděli, že chleba s máslem a kávu. Jejich potomci se o mnoho nezměnili, většina dnešních Čechů si ráno na chleba akorát přiloží plátek salámu. Vyplývá to z průzkumů agentury Nielsen Admosphere a společnosti Ipsos pro Tesco a Žabku, kterého se v posledních měsících zúčastnily stovky lidí.



Snídaně u největší části české populace vypadá takto: Je pravidelná, a to mezi 7. a 8. hodinou ranní, tvoří ji pečivo s uzeninou doplněné na prvním místě čajem, pak kávou. Celý rituál se odehraje doma a o samotě. Po pečivu s uzeninou Češi nejčastěji sáhnou po sladkém pečivu, následuje müsli. Velká většina, tedy 80 procent dotázaných, se v dnešní době pokouší o zdravou snídani, ovšem většinou jim to ranní shon nedovolí.

„Ideální slanou snídaní je třeba žitný chléb s trochou másla, lučiny nebo žervé. Obojí samozřejmě doplněné nakrájenou zeleninou a kouskem ovoce,“ vysvětluje pro odborník na zdravou výživu Petr Havlíček.

Dopolední svačinu mnozí dospělí vynechávají, takže dalším jídlem je až oběd. A ten si čtvrtina Čechů několikrát měsíčně dopřeje ve nebo z fast foodu, kam si občas zajde i pro svačinu. Nejčastěji zavítají do řetězců rychlého občerstvení nepřekvapivě mladí lidé ve věku 15 až 34 let. Na špičce nejoblíbenějších fast foodů jsou v Česku řetězce KFC a McDonald’s. Oba mají v Česku kolem stovky prodejen, první KFC se otevřelo v roce 1994 v pražské Vodičkově ulici, McDonald’s tamtéž o dva roky dříve. Třetím nejnavštěvovanějším řetězcem je Döner Kebab, čtvrté místo patří Burger Kingu a páté Bageterii Boulevard.

Průzkum ukázal, že ženy na tomto druhu stravování oceňují hlavně možnost spontánního zastavení a rychlý servis, pro muže představuje fast food záruku známého jídla, a to i během cestování, a dobrou dostupnost.

I fast food může být zdravý

Drtivá většina dotázaných si zároveň uvědomuje negativa takového stravování. Za největší mínus považují nezdravé jídlo, na druhém místě vadí vysoká produkce plastových odpadů, následuje velké množství lidí. Pod palbou kritiky je i kultura stravování, která mimo jiné vybízí ke konzumaci ve spěchu nebo nekvalitní jídlo, respektive jeho nižší výživovou hodnotu.

„Není fast food jako fast food. Velmi kvalitní jídlo má třeba salatérie UGO. V klasickém fast foodu dejte přednost grilovaným jídlům před těmi smaženými. McDonald’s zase nabízí takzvaný ‚naked burger‘, který je bez housky, jen v zelenině,“ doporučuje Petr Havlíček.

A jak jsou na tom jednotlivé fast foody s reklamou? Říká se, že některé prodejny naschvál vypouštějí do ulice „zápach“ z kuchyně, hlavně výpary ze smažení a grilování, což mnoho lidí, aniž by si to uvědomili, naláká ke spontánní návštěvě. Kromě této účinné a laciné reklamy ale světové fast foodové řetězce vynaloží v Česku na propagaci stovky milionů korun. Za období od ledna do srpna tohoto roku je na prvním místě KFC s hodnotou inzerce přes 292 milionů (v ceníkových cenách), následuje McDonald’s s více než 145 miliony, třetí Burger King dal přes 26 milionů a čtvrtá Bageterie Boulevard použila na propagaci skoro devět milionů korun.

Pětina Čechů si dá pivo denně

Výzkum ohledně stravovacích návyků Čechů se zaměřil také na „pivaře“, respektive na to, jakou značku k obědu, večeři či ve chvíli volna preferují. Mezi lidmi je nejoblíbenější plzeňská dvanáctka Pilsner Urquell, následuje Gambrinus, Velkopopovický Kozel, Radegast a Birell.

Pětina lidí prozradila, že pije pivo denně, třetina dotázaných týdně, polovina pak méně často nebo nikdy. Přiměřené pití piva má i své nesporné pozitivní účinky na zdraví, ať už na trávení nebo proti zácpě i nespavosti.

„Z hlediska obsahu vitamínů by asi bylo nejbohatší pivo kvasnicové. Pivo 12% má vyšší obsah účinných látek – antioxidantů, vitamínů, ale rovněž vyšší obsah alkoholu,“ řekl pro portál iDNES.cz lékař Jaroslav Racek, autor výzkumu Lékařské fakulty UK v Plzni, jak může pivo prospívat mužskému zdraví.

Chmelovina se však musí pít s mírou. „Pro ženy to značí jedno malé pivo, pro muže malá piva dvě,“ doplňuje nutriční specialita Havlíček.

Na sladkostech nešetříme

Češi jsou nejen milovníci piva, ale také sladkostí. Nejvíc kupují čokoládu, na druhém místě sušenky, na třetím pak dortíky. Pouhá tři procenta dotázaných uvedla, že sladké nekupují vůbec.

Přitom téměř každý desátý obyvatel Česka trpí cukrovkou, tedy nemocí, kdy si tělo není schopné poradit s nadměrným množstvím cukru. Zatímco v roce 1980 se na diabetes léčilo 317 tisíc lidí, dnes je to kolem 850 tisíc. Příčinou onemocnění je velmi často špatná strava a stravovací návyky, dále nedostatek pohybu.

Na sladké lákají ve velkém mezinárodní značky, za reklamy utrácejí miliardy. Rekordmanem je italský Kinder, který v Česku mezi roky 2017 až 2018 utratil za dvanáct měsíců za reklamu přes 701 milionů korun (v ceníkových cenách), s odstupem následovala značka Orion a Merci.

„Pokud bychom se bavili o nejzdravější sladkosti, tak je to kvalitní čerstvá hořká čokoláda. Ta obsahuje řadu biologicky aktivních látek,“ uzavírá Petr Havlíček.