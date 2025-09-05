Černochová bojovala s bazaliomem. Totéž řešil i Jackman nebo Ramsay

Autor:
  11:53
Ministryně Jana Černochová postoupila zákrok, při kterém jí z tváře odstranili zhoubný kožní nádor. Bazaliom, jak se tento typ rakoviny nazývá, našli lékaři i mnoha slavným lidem, jako je herečka Jane Fondová nebo britský kuchař Gordon Ramsay. Co je čekalo?
Hugh Jackman ukázal jizvu po odstranění nádoru na nose (Singapur, 14. května...

Hugh Jackman ukázal jizvu po odstranění nádoru na nose (Singapur, 14. května 2014). | foto: Reuters

Hugh Jackman s přelepeným nosem po operaci na premiéře filmu X-Men: Budoucí...
Hugh Jackman opět prodělal chirurgické odstranění nádoru rakoviny kůže (9....
Hugh Jackman a jeho manželka Deborra-Lee Furnessová (12. října 2013)
Komiksová sága X-Men pokračuje příběhem nejslavnějšího z jejích hrdinů.
20 fotografií

Ministryně obrany Jana Černochová oznámila svou diagnózu na sociální síti X. Uvedla, že bazaliom z tváře jí odstranili ve Vojenské ústřední nemocnici a že dosud čeká na výsledky rozboru. Připojila svou fotku s náplastí na tváři a sledující požádala, ať jí drží palce.

Černochové odstranili bazaliom. Čeká na výsledky. Držte mi palce, prosí

Co je to bazaliom?

Bazaliom patří mezi časté nádory kůže. Je zhoubný, při včasném rozpoznání a odstranění mají ovšem pacienti velmi dobrou prognózu. Jen vzácně metastázuje a úmrtí na něj jsou zcela výjimečná.

Nejčastější je bazaliom, nejagresivnější melanom. Jak poznat rakovinu kůže?

To však neznamená, že by nemohl vést k vážnému průběhu rakoviny. Vzniká ve svrchní vrstvě kůže, ale když není včas odstraněn, má tendenci se rozrůstat i do hloubky. Nejčastěji se vyskytuje na obličeji či krku, a to v 80 procentech případů.

Koho také trápil bazaliom?

Hugh Jackman

Australský herec Hugh Jackman měl s diagnózou velké štěstí. Podezřelé ranky na nose si všimla v maskérka, která ho v roce 2013 připravovala pro natáčení filmu X-Men: Budoucí minulost. Upozornila ho na ni a herec po radě manželky navštívil lékaře.

Nádor mu lékaři odstranili, později se mu však objevil stejný typ karcinomu. Vypadal nenápadně: herec si myslel, že má jen na nose pihu, potřetí vypadal jako drobná krvavá ranka. Herec tehdy svým fanouškům doporučil, aby nepodceňovali prevenci.

Sám měl zkušenost s tím, jak obyčejně může karcinom kůže vypadat a jak rychle roste. Uvedl, že týden před objevením třetího nádoru byl na vyšetření a vše bylo v pořádku. „Nádor narostl za ten jeden týden a byl to pravděpodobně největší, jaký jsem měl,“ řekl magazínu Who. Přiznal také, že jako Angličan žijící v Austrálii si nevzpomíná, že by mu někdo někdy vysvětlil, že má používat ochranný krém proti slunci.

Rakovina se mi znovu vrátí, jsem realista, říká Hugh Jackman

Jane Fondová

V roce 2018 oznámila herečka Jane Fondová, že podstoupila operaci v obličeji kvůli kožnímu nádoru. Šlo o bazaliom, kterému se také říká bazocelulární karcinom. Lékaři jí ho odstranili z dolního rtu. Stejně jako Černochová, i Fondová čekala po zákroku na výsledky vyšetření. Později v show Howarda Sterna uvedla, že výsledky biopsie vypadají dobře. „Udělali biopsii. Budu v pořádku, děkuji,“ řekla.

Bohužel u Fondové tím boj s rakovinou neskončil. Později jí zjistili zhoubný Non-Hodgkinův lymfom. Musela podstoupit chemoterapii. Po ní svým fanouškům sdělila, že léčba zabrala, což je pro ni ten nejhezčí dárek k nadcházejícím 85. narozeninám.

Smrti se nebojím, říká Fondová a prozradila, jak zvládá boj s rakovinou

Gordon Ramsey

Odstranění bazaliomu na tváři letos podstoupil také britský kuchař Gordon Ramsay, jehož restaurace nasbíraly celkem 17 michelinských hvězd. Ramsey se se zákrokem svěřil na sociálních sítích. Bazaliom měl na hraně tváře a krku, pod uchem. „Přísahám, že to není lifting obličeje!“ dopsal ke své fotce na Instagramu.

Gordon Ramsey ukázal jizvu po operaci nádoru. Facelift to nebyl, vtipkuje

Stejně jako Jackman, také Ramsay připojil varování před slunečním zářením a doporučil lidem, aby nepodceňovali používání ochranných krémů.

Jaké další celebrity bojovaly s rakovinou?

Rakovina kůže se nevyhnula ani dalším celebritám. Khloé Kardashianové museli před 3 lety z tváře odstranit zhoubný karcinom. V jejím případě se ale jednalo o mnohem nebezpečnější typ nádoru, takzvaný melanom. Kardashianová s ním byla na operaci již v 19 letech, rakovina se jí bohužel vrátila.

Operace v roce 2022 dopadla úspěšně, zanechala však na tváři této krásky hlubokou jizvu. Kardashianová si ji později nechala vyplnit. „Zvolili jsme biostimulační výplň – bylo potřeba doplnit větší objem, protože prohlubeň po nádoru byla poměrně výrazná,“ přiblížila.

OBRAZEM: Celebrity, které bojovaly s rakovinou
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Dějepisná výzva pro mistry historie. Zvládnete všech 30 otázek?

Soutěž

Od starověkých hliněných tabulek po klíčové okamžiky 20. století. Tento kvíz prověří vaše znalosti dějin napříč tisíciletími. Připravte se na 30 otázek, které dají zabrat i opravdovým milovníkům...

Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic

Po prázdninách je tu první školní den a děti školou povinné se rozeběhly vstříc dalšímu studijnímu dobrodružství. Podívejte se do galerie, jak vypadaly slavné hvězdy, když ještě do školy musely...

Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky

Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly

Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...

Černochová bojovala s bazaliomem. Totéž řešil i Jackman nebo Ramsay

Ministryně Jana Černochová postoupila zákrok, při kterém jí z tváře odstranili zhoubný kožní nádor. Bazaliom, jak se tento typ rakoviny nazývá, našli lékaři i mnoha slavným lidem, jako je herečka...

5. září 2025  11:53

Old money styl je stále v módě! Jaké boty si k tomuto stylu vybrat?

Komerční sdělení

Styl „old money“ je synonymem pro decentní eleganci, nadčasovou klasiku a kvalitní zpracování. Odráží vkus elitních vrstev a čerpá z estetiky aristokracie a amerických preppy školních uniforem. Není...

5. září 2025  10:40

Nejčastější je bazaliom, nejagresivnější melanom. Jak poznat rakovinu kůže?

Na sklonku léta je důležité zkontrolovat, co ostré slunce provedlo s pokožkou. Správnou péčí lze předejít vzniku rakoviny kůže. Nejčastějším typem je bazaliom a nejagresivnější melanom. Nebezpečné...

5. září 2025  10:35

Ikonické róby i lesklá saka. Připomeňte si nejlepší modely Giorgia Armaniho

Ve věku 91 let zemřel Giorgio Armani. Velikán mezi návrháři působil v branži od roku 1975. Módní dům Armani řídil až do své smrti, byť v poslední době postupně předával pravomoci svým blízkým. Za...

5. září 2025

Nenechte dítě ztratit radost z pohybu. Vyberte sportovní kroužek správně

S koncem prázdnin se blíží nejen povinnosti, ale i nekonečné možnosti. Rodiče prvňáčků stojí před rozhodnutím, jaký kroužek vybrat. Zatímco ještě nedávno si děti užívaly volnou hru na hřišti, nástup...

5. září 2025

Dětství je pryč, přesto stále bolí. Jak se vyrovnat s dávnými traumaty

I když vás něco trápilo před desítkami let, jsou rány, které se nezhojily. Ozvou se třeba po padesátce. V době, kdy zase začínáte mít trochu času pro sebe.

5. září 2025

S vlákninou nejen zhubnete. Budete navíc zdravá a spokojená

Jedno z hlavních doporučení pro zdravý jídelníček zní: „Jezte dostatek vlákniny.“ Co si pod tím představit? A nakolik je v naší stravě skutečně důležitá?

5. září 2025

Z tlouštíků štíhlí snoubenci. Pár si dopřál společnou plastiku

Ellie a Rhys se rozhodli pro životní změnu poté, co se zasnoubili. Už dál nechtěli řešit svou obezitu a s ní spojené zdravotní neduhy a do manželského života chtěli vstoupit jako noví lidé. A...

5. září 2025

Nástup na gympl? Nechte je občas lelkovat a pozor na sluchátka, radí psycholožka

Premium

Nejen loňští deváťáci, ale i úspěšní sedmáci a páťáci zažívají tyto dny velký třesk: nová škola i kolektiv, dřívější ranní vstávání, dojíždění. Pro rodiče zasloužená odměna za měsíce investic do...

5. září 2025

KVÍZ: Dějepisná výzva pro mistry historie. Zvládnete všech 30 otázek?

Soutěž

Od starověkých hliněných tabulek po klíčové okamžiky 20. století. Tento kvíz prověří vaše znalosti dějin napříč tisíciletími. Připravte se na 30 otázek, které dají zabrat i opravdovým milovníkům...

vydáno 5. září 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Jablečné pudinkové řezy

Jablečné pudinkové řezy
Recept

Střední

80 min

Čekáte návštěvu? Upečte tyto řezy, jen se po nich zapráší.

Není nutné dělat za dítě úkoly, když mu to nejde. Bez zklamání narazí, říká pedagožka

Premium

Zvoní. Ve třídách – a bohužel občas i na Lince pro rodinu a školu 116 000. V loňském roce strávili její pracovníci hovory bezmála čtrnáct set hodin „Nejčastěji nám volají rodiče. Ale i učitelé jsou...

4. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.