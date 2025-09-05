Ministryně obrany Jana Černochová oznámila svou diagnózu na sociální síti X. Uvedla, že bazaliom z tváře jí odstranili ve Vojenské ústřední nemocnici a že dosud čeká na výsledky rozboru. Připojila svou fotku s náplastí na tváři a sledující požádala, ať jí drží palce.
Co je to bazaliom?
Bazaliom patří mezi časté nádory kůže. Je zhoubný, při včasném rozpoznání a odstranění mají ovšem pacienti velmi dobrou prognózu. Jen vzácně metastázuje a úmrtí na něj jsou zcela výjimečná.
To však neznamená, že by nemohl vést k vážnému průběhu rakoviny. Vzniká ve svrchní vrstvě kůže, ale když není včas odstraněn, má tendenci se rozrůstat i do hloubky. Nejčastěji se vyskytuje na obličeji či krku, a to v 80 procentech případů.
Koho také trápil bazaliom?
Hugh Jackman
Australský herec Hugh Jackman měl s diagnózou velké štěstí. Podezřelé ranky na nose si všimla v maskérka, která ho v roce 2013 připravovala pro natáčení filmu X-Men: Budoucí minulost. Upozornila ho na ni a herec po radě manželky navštívil lékaře.
Nádor mu lékaři odstranili, později se mu však objevil stejný typ karcinomu. Vypadal nenápadně: herec si myslel, že má jen na nose pihu, potřetí vypadal jako drobná krvavá ranka. Herec tehdy svým fanouškům doporučil, aby nepodceňovali prevenci.
Sám měl zkušenost s tím, jak obyčejně může karcinom kůže vypadat a jak rychle roste. Uvedl, že týden před objevením třetího nádoru byl na vyšetření a vše bylo v pořádku. „Nádor narostl za ten jeden týden a byl to pravděpodobně největší, jaký jsem měl,“ řekl magazínu Who. Přiznal také, že jako Angličan žijící v Austrálii si nevzpomíná, že by mu někdo někdy vysvětlil, že má používat ochranný krém proti slunci.
Jane Fondová
V roce 2018 oznámila herečka Jane Fondová, že podstoupila operaci v obličeji kvůli kožnímu nádoru. Šlo o bazaliom, kterému se také říká bazocelulární karcinom. Lékaři jí ho odstranili z dolního rtu. Stejně jako Černochová, i Fondová čekala po zákroku na výsledky vyšetření. Později v show Howarda Sterna uvedla, že výsledky biopsie vypadají dobře. „Udělali biopsii. Budu v pořádku, děkuji,“ řekla.
Bohužel u Fondové tím boj s rakovinou neskončil. Později jí zjistili zhoubný Non-Hodgkinův lymfom. Musela podstoupit chemoterapii. Po ní svým fanouškům sdělila, že léčba zabrala, což je pro ni ten nejhezčí dárek k nadcházejícím 85. narozeninám.
Gordon Ramsey
Odstranění bazaliomu na tváři letos podstoupil také britský kuchař Gordon Ramsay, jehož restaurace nasbíraly celkem 17 michelinských hvězd. Ramsey se se zákrokem svěřil na sociálních sítích. Bazaliom měl na hraně tváře a krku, pod uchem. „Přísahám, že to není lifting obličeje!“ dopsal ke své fotce na Instagramu.
Stejně jako Jackman, také Ramsay připojil varování před slunečním zářením a doporučil lidem, aby nepodceňovali používání ochranných krémů.
Jaké další celebrity bojovaly s rakovinou?
Rakovina kůže se nevyhnula ani dalším celebritám. Khloé Kardashianové museli před 3 lety z tváře odstranit zhoubný karcinom. V jejím případě se ale jednalo o mnohem nebezpečnější typ nádoru, takzvaný melanom. Kardashianová s ním byla na operaci již v 19 letech, rakovina se jí bohužel vrátila.
Operace v roce 2022 dopadla úspěšně, zanechala však na tváři této krásky hlubokou jizvu. Kardashianová si ji později nechala vyplnit. „Zvolili jsme biostimulační výplň – bylo potřeba doplnit větší objem, protože prohlubeň po nádoru byla poměrně výrazná,“ přiblížila.
