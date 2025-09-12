„Celulitida je problémem. Ovlivňuje psychiku ženy a myslím, že pokud je to jen trochu možné, každá žena si zaslouží ji nemít. Dělám vše pro to, aby se ženy cítily dobře. Už přes dvacet let zkoumám metody, které celulitidu odstraňují co nejlépe a věřím, že jsem pomohl každé ženě, které jsem poskytl péči,“ uvedl lékař, který je na svou práci nesmírně hrdý.
Ženy k němu chodí nešťastné a doufají, že odstranění celulitidy zlepší jejich kvalitu života a jak sám říká, ve většině případů to tak je. Jedná se totiž o ženy, které dokonce i několik let nechtěly nosit plavky nebo se dokonce odhalit před vlastním partnerem. A to vše jen kvůli celulitidě, která je trápila.
„Pro někoho je to maličkost. Někdo to neřeší vůbec. Někomu to přijde roztomilé. Jiným ženám to ale vadí. Není jim příjemné celulitidu mít, nechtějí ji mít. Pak jsem tu tady já, abych jim pomohl,“ pokračoval lékař z Brazílie.
Právě v Brazílii si ženy zadečky náležitě hýčkají a je pro ně důležité, aby jejich pozadí bylo dokonalé. Roberto Chacur provádí proceduru, která se nazývá GoldIncision. Jedná se o kombinaci biostimulace kolagenu a manuálních masáží spolu s procedurou, kterou si nechává pro sebe. „Nebudu prozrazovat kompletní tajemství mého zákroku. Pochopitelně. Ale pokud chce žena dokonalý zadeček, může se ozvat,“ doplnil.
Už nyní je ovšem na čekací listině zástup žen a na řadu se mohou dostat nejdříve za rok. Tak moc je zákrok u Roberta Chacura žádaný. „Pomohu tolika ženám, kolika budu moct. Jsem zvědavý, kolik zadečků se mi ještě za život podaří vylepšit,“ dodal na svém Instagramu.