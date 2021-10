I bez lepku se dá žít. Co dělat, když vám lékař zjistil celiakii

Nesnášenlivost lepku neboli celiakie se může projevit kdykoliv během života. Kromě její klasické formy, která postihuje asi jen desetinu pacientů, existují i další podoby s poněkud odlišným průběhem.



Léčba zatím neexistuje

K projevům klasické celiakie patří průjem, nadýmání, ztráta hmotnosti, bolesti břicha, zvracení a nevolnost (u dětí dochází k rozmrzelosti, únavě a svalové slabosti). Časté bývají gynekologické příznaky, jako je třeba opožděná či nepravidelná menstruace.

Celiakie navíc může vést i ke vzniku dalších závažných onemocnění (cukrovka, revmatická artritida a některé nádorové choroby). Diagnostika se provádí na základě odběru střevního vzorku a stanovení protilátek z krve. Žádná léčba zatím neexistuje. Jedinou terapií je bezlepková dieta.

Pečivo, salámy i kečup

Základním zdrojem lepku jsou obiloviny (hlavně pšenice, žito a ječmen). Při rozemletí celých obilných zrn získáme celozrnnou mouku. Běžně prodávaná bílá mouka (hladká, polohrubá, hrubá) obsahuje pouze rozemleté obilné jádro, které je tvořeno z větší části škroby a asi z 12 procent bílkovinami. Právě tyto bílkoviny jsou zdrojem lepku (neboli glutenu).

K potravinám, jež obsahují lepek, patří chléb, rohlíky, dalamánky, koláče, dorty, oplatky, palačinky, knedlíky, strouhanka, těstoviny, piškoty, krupice aj.

Přirozeně bezlepkové potraviny Rýže, brambory, pohanka, amarant, jáhly, quinoa, ovoce a zelenina, maso o (s výjimkou uzenin), luštěniny, ořechy hy a olejnatá semínka, vejce, houby, mléko a některé mléčné výrobky.



Lepek ale najdete i v potravinách, kde byste to nečekali, skrývají ho paštiky, salámy, hořčice, kečupy, sójová a tatarská omáčka, dresinky, bujóny, prejty, masové konzervy, párky, klobásy, čokoláda, karamel, želé, marmelády, pudinky, zmrzliny, většina druhů piva atd.

Hledejte logo s klasem

Bezlepková dieta vždycky znamená určitou zkoušku silné vůle. Na druhou stranu ale všechno začíná v hlavě, především tam je potřeba si to srovnat. Uvědomte si, že jde o vaše zdraví. To nejcennější, co máte. Ostatně, tuhle dietu někdy dobrovolně drží i lidé, kteří celiakií netrpí.

Neberte ji tedy jako nutné zlo, ale naopak jako pozitivní změnu ve svém dosavadním životním stylu. Nemusíte mít obavy, že přijdete o své oblíbené pochoutky, na trhu je dnes k dostání celá řada bezlepkových produktů, které chutnají stejně dobře jako „originál“. Zkuste se také dohodnout s rodinou třeba na zahušťování omáček nebo polévek bezlepkovou moukou, vyhnete se tím dvojímu vaření.

A při nákupu pozorně čtěte etikety. Dávejte přednost balenému zboží, kde musí být uvedeno přesné složení (zdroje lepku se přidávají do potravin jako separační a zahušťovací prostředek). Bezlepkové výrobky snadno poznáte podle přeškrtnutého klasu.