Tři hovězí steaky, pět vajíček, miska mletého masa, sklenice nepasterizovaného mléka a kostka másla. I tak může vypadat snídaně „masožravců“. Stravovací trend jménem carnivore diet je založený pouze na živočišných produktech. Jeho fanoušci si pochvalují, že mají více energie, lepší trávení nebo i pleť, rychleji hubnou a snáze budují svaly. Výživoví specialisté už tak nadšení nejsou.
Co všechno (ne)jedí masožravci?
Jak název napovídá, jídelníček zahrnuje všechny druhy masa – červené maso, drůbež, ryby i mořské plody. Povoluje také vajíčka, nepasterizované mléko a mléčné výrobky, jako je jogurt, kefír, smetana a některé druhy sýrů. Z tuků je dovoleno jíst jen máslo a sádlo.
Mezi zakázaná jídla patří obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina, oříšky, všechny rostlinné oleje, cukr a další sladidla. „Nejpřísnější podoba tohoto jídelníčku zakazuje i bylinky a koření, protože jde o produkty z rostlin,“ vysvětlila pro magazín Delish americká výživová poradkyně Destini Moody.
Pralidé nejedli jenom maso
O něco mírnější je tzv. animal-based diet (dieta založená na živočišných výrobcích), která povoluje například med nebo ovoce s nízkým obsahem cukru. Poměrně rozšířená je i paleo strava, ve které sice živočišné produkty převažují, ale doplňují se aspoň o semínka, oříšky, ovoce a zeleninu.
Všechny tři vycházejí z představy, že naši praprapředci v době kamenné jedli pouze maso a živočišné výrobky. „Tato představa je však falešná. Podle dostupných dat se už v prvních jídelníčcích objevovaly obilniny nebo jiná rostlinná strava,“ uvádí výživový specialista Christopher Mohr.
Odborníci také poukazují na to, že stravování založené na mase nemá žádný prokazatelný vědecký základ. Nedá se tak stavět na úroveň jiných stravovacích přístupů, jako je například středomořská dieta nebo severský jídelníček: jejich výhody jsou dnes už podložené řadou výzkumů, nejen zkušenostmi jednotlivců.
Chybí vitaminy, živiny i sacharidy
„V carnivore diet zcela chybí mnoho prospěšných vitaminů a živin, jako je vláknina nebo rostlinné zdroje antioxidantů,“ varuje výživová specialistka Dawn Menningová, která se specializuje na prevenci cukrovky. Bez ovoce a zeleniny tyto živiny jen tak nezískáme. Jenže jejich nedostatek zvyšuje riziko, že se u nás rozvinou srdeční onemocnění, rakovina tlustého střeva, prediabetes, diabetes 2. typu a mnoho dalších chorob.
Rozmanitou stravu nic nepřekoná
Místo masožravé diety doporučují výživoví poradci rozmanitou stravu a dodržování základních pouček:
„Pokud jíte jen živočišné výrobky, je zaručené, že budete přijímat příliš velké množství nasycených tuků,“ doplňuje Moody. „Tyto tuky zvyšují tvorbu tzv. špatného cholesterolu. A když vám chybí vláknina a antioxidanty, které by ho vybalancovaly, může to vážně ohrozit vaše zdraví.“ Nedostatek vlákniny navíc může vést k problémům s trávením a zácpě.
Hodí se carnivore diet pro sportovce?
Masožravá dieta je populární mezi lidmi, kteří sportují a budují svalovou hmotu. Její zastánci argumentují mimo jiné tím, že jim zajišťuje vysoký přísun bílkovin. Není to ovšem tak jednoduché – lidské tělo potřebuje i rostlinné bílkoviny.
„Pokud bychom veškeré proteiny přijímali z živočišné stravy, může to vést ke ztučnění jater, hromadění tuků a cholesterolu v tepnách, tvorbě krevních sraženin a ateroskleróze,“ vysvětluje výživová specialistka Antonette Hardie z Ohio State University.
Podle odborníků tento jídelníček sportovcům nezajistí ani dostatek sacharidů, které jsou důležitým zdrojem energie. Platí to zejména (ale nejen) pro aerobní cvičení, jako je běh, plavání nebo jízda na kole.
Minimum výhod, mnoho rizik
Uživatelé na sociálních sítích často uvádějí, že se jim podařilo rychle zhubnout. To podle odborníků není samo o sobě důvodem k radosti: úbytek na hmotnosti je nejspíš jen důsledkem toho, že tělo začne místo sacharidů spalovat tuky. Je ovšem dočasný, není udržitelný a při návratu k rozmanitějšímu jídelníčku pravděpodobně povede k jo–jo efektu.
Odborníci se shodují na tom, že zdravotní rizika nad potenciálními benefity zcela převažují. Masožravá dieta má do vyvážené stravy daleko. „Na rovinu – tento jídelníček bych nedoporučila vůbec nikomu,“ uzavírá Antonette Hardie.