V jejich sílu věřili lidé už v pravěku. Tušili totiž v léčivých rostlinách, které přemáhaly nemoci a pomáhaly od bolestí, kouzelnou moc. A po jakých bylinách tedy sáhnout?
Byliny pod lupou
Někdy stačí prochladnout nebo chvilku posedět na lavičce při čekání na autobus a zánět močových cest na sebe nenechá dlouho čekat. Pro udržení správné funkce močových cest a močového měchýře můžete vyzkoušet třeba zlatobýl obecný, rdesno truskavec, vrbovku malokvětou nebo osvědčenou lichořeřišnici větší. Ke zdraví močového měchýře přispívá také například kotvičník pozemní.
Během chladnějších období jsou také mnohem běžnější respirační onemocnění, a proto je důležité podpořit obranyschopnost organismu. Třapatka nachová, někdy známá také jako echinacea, pomůže udržet silnou imunitu. Zajímavé jsou i výtažky z jader grepu. Ty jsou totiž plné vitaminu C. Grep je ideálním citrusovým ovocem na chladné měsíce roku, kdy na organismus útočí viry a bacily. Je ale také zdrojem draslíku, vápníku, hořčíku a fosforu, v menší míře jsou v něm také vitaminy B6 a E.
Blížící se Vánoce nebo uzávěrky v práci dokážou zapůsobit na naši psychiku a potrápit tak i zažívání. V takovém případě vsaďte na pelyněk pravý a fenykl obecný, které podporují přirozenou chuť k jídlu a zdravé trávení. Prospěšná pro trávicí soustavu je i máta peprná a také skořice přispívá ke zdravému fungování žaludku i správné činnosti střev.
Na splíny a špatnou náladu zase vyzkoušejte třezalku tečkovanou, která podporuje relaxaci a dobrou náladu. Meduňka lékařská napomáhá usínání, stejně jako oblíbená levandule. Uklidňující účinky má třeba také chmel otáčivý.
V jaké formě je užívat?
V současné době se byliny používají mnoha způsoby – ve formě bylinných kapek, kapslí, mastí, olejů nebo čajů. Každá z možností má své výhody, nejrozšířenější a také nejoblíbenější však zůstává pití čaje. Vzít si totiž v chladných měsících hrnek s teplým, voňavým čajem představuje pro mnohé tu nejpříjemnější chvilku dne.
Pokud si na přípravu a pití čaje nedokážete udělat čas, nezoufejte. Vyzkoušejte třeba bylinné tinktury, jejichž účinky jsou přinejmenším stejné jako u čajů. A co víc – nakapat pár kapek tinktury vám zabere jenom několik vteřin.
Vybíráme kapky
Bylinné tinktury seženete prakticky v každé lékárně a ve většině prodejen se zdravou výživou. Pokud si při výběru tinktury nevíte rady, přinášíme několik tipů, jak zvolit ty správné kapky právě pro vás!
● Zaměřte se na složení – kapky by měly mít vyváženou kombinaci bylin, a to tak, aby se ve svých účincích maximálně podporovaly a léčebný efekt byl co nejlepší. Zároveň by měly obsahovat vysokou koncentraci účinných látek.
● Kapky by měly být vyrobeny z kvalitního, jemného potravinářského lihu, který bude k použitým bylinám co nejšetrnější.
● Dbejte na to, aby kapky nesly jméno zkušeného a prověřeného výrobce. Měl by mít znalosti a dlouholetou praxi s používáním bylin. Zároveň by měl pracovat pouze s bylinami, u kterých zná původ, a může tak garantovat jejich kvalitu.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.