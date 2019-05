Bez chemie a levně. Povolejte k boji proti běžným neduhům bylinky

Domácí a zdravé Kopřivový sirup Tři vrchovaté hrsti posekaných jarních kopřiv smícháme se dvěma na kolečka nakrájenými citrony, přidáme půl litru vody a povaříme deset minut. Vše necháme stát do druhého dne. Druhý den mírně zahřejeme, přecedíme a přefiltrujeme přes jemné plátýnko, přidáme půl kila třtinového cukru a pět minut vaříme. Teplé nalijeme do lahví a uzavřeme. Když si pak budeme připravovat ze sirupu nápoj, do litru vody přidáme 5 lžic sirupu a půlku šťávy z citronu. Jitrocelový sirup Koš jitrocelových lístků omyjeme, osušíme a nastřiháme na malé kousíčky. Připravíme si sklenici se širokým hrdlem a nejlépe závitovým uzávěrem. Do sklenice vkládáme jitrocelové lístky, cca ve dvoucentimetrové vrstvě, prosypeme zhruba centimetrovou vrstvou cukru a upěchujeme. Takto postupujeme až po hrdlo. Zakončíme vrstvou cukru a zavřeme. Postavíme na slunné místo a necháme 6 týdnů stát. Během několika hodin můžeme pozorovat, jak se u dna tvoří tmavá šťáva. Po 6 týdnech obsah scedíme, listy vymačkáme, nalijeme do menších tmavých lahviček a uložíme do chladu. Používáme při kašli či nachlazení, dospělí 1 polévkovou lžíci 5x denně, děti kávovou lžičku 5x denně. Sirup ze smrkových výhonků Potřebujeme košíček čerstvých jarních smrkových výhonků, cca 2-3 cm dlouhých (sbíráme je z náletových stromků). Připravíme si sklenici se širokým hrdlem a nejlépe závitovým uzávěrem. Do sklenice vkládáme smrkové výhonky cca v dvoucentimetrové vrstvě, prosypeme zhruba centimetrovou vrstvou cukru a upěchujeme. Takto postupujeme až po hrdlo. Zakončíme vrstvou cukru a uzavřeme. Postavíme na slunné místo a necháme 6 týdnů stát. Během několika hodin můžeme pozorovat, jak se u dna tvoří tmavá šťáva. Po 6 týdnech obsah scedíme, výhonky vymačkáme, nalijeme do menších, tmavých lahviček a uložíme do chladu. Tento sirup zmírňuje příznaky nachlazení, uleví při rýmě a kašli, zánětu průdušek nebo dýchacích cest. Obsahuje hodně vitaminu C. Zdroj: bylinkyproradost.cz