Proč silnější dioptrie nepomáhají? Klíč k vidění spočívá v biometrii oka

Znáte to... Máte pocit, že vidíte hůř, a tak zamíříte do optiky pro silnější brýle. Jenže i s novou „čtvrtkou“ navíc se po pár hodinách u počítače vrací únava, pálení nebo mírné rozostření. Problém totiž často netkví v nedostatku dioptrické síly, ale v tom, že vaše brýle nerespektují anatomickou jedinečnost vašeho oka. Kvalita vidění totiž není jen matematické číslo, ale komplexní výsledek spolupráce biologie oka a interpretace obrazu v mozku.
Vidíte dobře? Špičková technologie jsou dnes biometrické čočky.

Lidské oko je extrémně složitý orgán a jeho optický výkon závisí na detailech, které běžné měření často přehlíží. Nejde jen o to, jakou máte dioptrickou vadu. Zásadní roli hraje celková anatomie oka jako je například axiální délka oka (vzdálenost od rohovky k sítnici), samotné zakřivení rohovky nebo tloušťka a tvar oční čočky. I nepatrná odchylka v těchto parametrech v řádech setin milimetru znamená, že se světlo na sítnici láme jinak, než předpokládá teoretický model.

Většina brýlových čoček na světě se přitom dodnes vyrábí podle schématu, kterému odborníci říkají „standardní model oka“. Je to v podstatě matematický průměr vypočítaný z milionů měření. Jenže anatomie je stejně unikátní jako otisk prstu.

Specialisté ze společnosti Rodenstock upozorňují, že tyto standardní hodnoty odpovídají reálné anatomii u pouhých 2 % populace. Zbylých 98 % z nás má oči, které se od tohoto průměru liší. Pokud brýlová čočka s těmito odchylkami nepočítá, oko se musí neustále přizpůsobovat chybám v obraze.

Když mozek dopočítává chyby optiky

Proč na přesnosti biometrických dat tolik záleží? Vidění je totiž energeticky nejnáročnější proces našeho těla. Oko samo o sobě jen zachytí světlo, ale obraz jako takový skládá až mozek v týlním laloku. Pokud brýle vycházejí z průměrného modelu, a ne z vašich konkrétních dat, vznikají v obraze jemné aberace (zkreslení).

Náš mozek je neuvěřitelně adaptabilní a dokáže tyto vady v reálném čase „dopočítávat“ a digitálně vylepšovat, abychom vnímali ostrost. Tato neustálá neuro-korekce ho ale stojí obrovské množství energie. Právě proto vás na konci dne bolí hlava, pálí vás oči nebo cítíte celkové vyčerpání. Silnější dioptrie tento problém nevyřeší – jen dají mozku jiný typ neostrosti, se kterým se musí znovu prát.

Oči dnes pracují jinak než dřív. Co s nimi dělá monitor, mobil a neustálé...

Biometrie: Když brýle konečně pochopí vaše oko

Cesta k dokonalému vidění nevede přes hrubou sílu dioptrií, ale přes precizní individualizaci. Technologie biometrického měření umožňuje nahlédnout hluboko pod povrch průměru. Zatímco běžný test zjišťuje pouze to, jaké sklo vám subjektivně připadá ostřejší, moderní biometrie měří oko jako unikátní 3D objekt.

Pomocí pokročilých 3D skenerů se dnes analyzují tisíce datových bodů každého oka. Zjišťuje se a do brýlových čoček putuje více než 80 parametrů vašeho oka. Jsou to například:

  • Velikost a tvar oka: Klíč k tomu, kam přesně musí čočka obraz promítnout.
  • Mapa rohovky: Odhalení i těch nejmenších nepravidelností povrchu.
  • Reakce zornice: Jak se oko chová při různém osvětlení, což je nezbytné pro ostré vidění v šeru a v noci.
Vidíte dobře? Špičkou technologie jsou dnes biometrické čočky.

Jedním z nejvyspělejších řešení na trhu jsou biometrické čočky. Ty na rozdíl od standardních skel nerespektují průměr, ale vaši reálnou anatomii. Výsledkem je:

  • Okamžité zaostření: Mozek nemusí obraz opravovat, takže vidíte přirozeně a bez námahy.
  • Lepší kontrast a barvy: Obraz je čistší i za ztížených světelných podmínek.
  • Konec vizuální únavy: Vaše oči zůstávají svěží i po dlouhém pracovním dni.

Proč chtít víc než jen standard?

Čím hůř vidím, tím víc potřebuji dioptrií?

Ne. Navýšení dioptrií bez znalosti biometrie oka může vést k tzv. překorigování, které způsobuje únavu a bolesti hlavy, aniž by skutečně zlepšilo komfort vidění. Vsaďte na data, ne na odhady.

Když si kupujete boty, také neberete průměrnou velikost, ale tu, která sedí vám. U zraku, našeho nejdůležitějšího smyslu, bychom měli být ještě náročnější. Biometrické brýle nejsou jen luxusem, ale logickou reakcí na fakt, že každý z nás vidí svět trochu jinak.

Pokud máte pocit, že se se svým zrakem perete, možná jen potřebujete, aby vaše brýle konečně začaly mluvit stejným jazykem jako vaše oči.

Zjistěte, jak přesně vidí vaše oči, a objednejte se na biometrické měření u certifikovaných odborníků. Svou nejbližší speciálku najdete snadno v mapě partnerských optik Rodenstock.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Rodenstock.

