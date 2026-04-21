Oči dnes pracují jinak než dřív. Co s nimi dělá monitor, mobil a neustálé přepínání?

Autor:
Ve spolupráci
Také ke konci dne vidíte lehce rozostřeně, cítíte pálení očí, tlak nebo tupou bolest hlavy? Na vině nemusí být jen zběsilé pracovní tempo. Ke zhoršenému vidění přispívá i to, jak náš mozek zpracovává vizuální podněty. Rychlé přepínání mezi monitorem, telefonem a papírovými dokumenty je pro zrak obrovskou zátěží. Pouhé přidání dioptrií k úlevě často nestačí, protože problém tkví hlouběji – v anatomii a digitální únavě.

Vidíte dobře? Špičkou technologie jsou dnes biometrické čočky. | foto: RodenstockAdvertorial

Moderní pracovní den už dávno nepředstavuje jen neustálé koukání do monitoru. Je to spíše nekonečný řetězec desítek tisíc vizuálních mikrosituací.

Během několika vteřin přecházíme pohledem z jasného displeje smartphonu (který držíme velmi blízko obličeje) na matný monitor v intermediární vzdálenosti, pak na papírový dokument a vzápětí na kolegu u vedlejšího stolu.

Naše oči přitom vykonají přibližně 250 000 pohybů denně, aniž bychom si to uvědomovali. Každý takový pohyb vyžaduje okamžité přeostření (akomodaci) a vyhodnocení obrazu mozkem.

Proč vidíme mozkem, a ne jen očima?

Oči fungují jako precizní optický systém, který zachycuje světlo a vytváří obraz na sítnici. Ten skutečný vjem ale vyvolává až náš mozek. Pokud je obraz z očí přesný a stabilní, proces interpretace probíhá přirozeně a bez námahy. Pokud ale brýlové čočky obsahují drobné nepřesnosti nebo zkreslení, musí mozek obraz neustále aktivně opravovat.

Právě tato neviditelná kognitivní námaha je příčinou, proč se odpoledne cítíme vyčerpaní. Výzkumy ukazují, že digitální zraková únava (DES) přímo ovlivňuje naši produktivitu. Člověk sice nezačne dělat v tabulkách víc chyb, ale jeho pracovní tempo se výrazně zpomalí, protože mozek spotřebovává obrovské množství energie na samotné zaostření pozornosti.

Past jménem smartphone a suché oko

Mobilní telefony představují pro oči ještě větší riziko než monitory. Kvůli kratší vzdálenosti od očí a specifickému držení těla vyžadují mnohem agresivnější zaostřování.

Americká oftalmologická akademie (AAO) navíc upozorňuje na hlavní mechanismus únavy: při soustředění na digitální obsah klesá frekvence mrkání až o polovinu. Zatímco běžně mrkneme 15krát za minutu, u displeje je to jen 5krát až 7krát. Slzný film se nestíhá obnovovat, oko vysychá a začíná řezat, pálit nebo slzet.

Mýtus modrého světla vs. realita

V posledních letech se stalo trendem ze všeho vinit modré světlo. Je však důležité uvést věci na pravou míru. Respektovaná vědecká síť Cochrane po vyhodnocení 17 studií uzavřela, že modrofiltrační čočky samy o sobě únavu očí při práci na počítači výrazně nesnižují.

Modré světlo z monitorů není prokázanou příčinou poškození zraku. Skutečným viníkem únavy je právě ergonomie, doba zátěže a nepřesná korekce, nikoliv barva světla.

Kdy dioptrie nestačí: Proč „přidat čtvrtku“ nepomůže?

Častou chybou je snaha vyřešit únavu prostým předepsáním silnějších brýlí. Odborníci však varují, že překorigování může paradoxně vyvolat ještě silnější bolesti hlavy.

Problém totiž často není v kvantitě (čísle dioptrií), ale v tom, že běžné brýlové čočky vycházejí z univerzálního modelu oka, který vyhovuje pouze 2 % populace. Každé oko má přitom jinou délku, tvar a optické vlastnosti. Pokud brýle nerespektují vaši unikátní biometrii, mozek se při interpretaci obrazu nadmíru dře.

Jak chránit zrak: Od „pravidla 20“ po biometrii

Moderní oftalmologie nabízí několik úrovní řešení, která jdou daleko za hranici běžných brýlí:

  • Pravidlo 20-20-20: Mayo Clinic doporučuje každých 20 minut pohlédnout na 20 sekund do vzdálenosti alespoň 6 metrů (20 stop). To dovolí akomodačním svalům v oku konečně relaxovat.
  • Brýle na počítač: Jsou optimalizované pro stabilní vzdálenost monitoru (cca 50–65 cm). Pomáhají oku držet ostrý obraz bez napětí v oblasti, kde běžné brýle na čtení nebo na dálku selhávají.
  • Pracovní (Office) čočky: Ideální řešení pro administrativní práci. Na rozdíl od běžných progresivních brýlí nabízejí širší zorné pole pro blízkou a střední vzdálenost (klávesnice – monitor – kolega).
  • Biometrické brýlové čočky: Představují současný vrchol individualizace. Pomocí speciálních 3D přístrojů se změří tisíce bodů konkrétního oka. Tato biometrická data umožní vyrobit čočky na míru, které mozek nezatěžují neustálými opravami obrazu. Výsledkem je ostřejší vidění, vyšší kontrast a stabilní zrakový komfort i po osmi hodinách v práci.

Jak tedy pomoci svým očím?

Víte, jak ulevit očím hned teď?

  • Snižte jas monitoru tak, aby odpovídal okolnímu světlu v místnosti.
  • Zbavte se zdrojů světla (zářivky, okna) přímo před vámi nebo za vámi, které vytvářejí na displeji nepříjemné odlesky.

Tyto drobné úpravy spolu s biometrickými brýlemi vytvoří váš osobní „digitální štít“, který vás udrží v kondici až do konce pracovní doby.

Investice do zraku není jen o jasnějším vidění, ale o zachování energie pro celý den. Pokud cítíte, že vám běžná korekce nestačí, nehledejte řešení v silnějších sklech, ale v přesnějším měření.

Moderní oftalmologie a biometrie umožňují vytvořit brýle, které jsou skutečným „imunitním systémem“ pro váš zrak.

Najděte svou nejbližší optiku vybavenou biometrickým měřením. Vaše oči vám na konci každého pracovního dne poděkují.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Rodenstock.

Nejčtenější

21. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.