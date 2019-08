Oční vady brání ve sportu, tvrdí průzkum. Zbytečně, míní lékaři

Potíže se sportovními výkony nemívají jen ti, kteří zatím nemají vadu zraku diagnostikovanou, a tudíž nepoužívají žádnou korekci. Podle výsledků průzkumů má problémy při sportu až 64 procent lidí, kteří nosí brýle a kontaktní čočky.

Mnozí dokonce kvůli tomu, že je vada zraku přinutila nosit brýle, na svůj oblíbený sport rezignují. Každý šestý dotázaný přiznává, že kvůli brýlím nesportuje vůbec a téměř třetina uvádí, že kdyby nenosili brýle, zcela jistě by zkusili i jiné sporty, které jsou jim v současnosti nedostupné.

Třetina lidí s dioptrickou vadou má problém s odhadem vzdálenosti, každý osmý udává problémy s prostorovou koordinací, každý pátý si pro horší vidění spletl spoluhráče se soupeřem.

Do cíle ve zdraví

Automobilismus mnozí z nás považují za sport, jen pokud jde o nějakou rallye. Pravidelné cesty Čechů na dovolenou k moři jsou však určitě pro amatéry náročný výkon. Vítězství po mnohahodinové jízdě představuje jen dorazit do cíle ve zdraví.

Mnozí z těch, kteří jedou do Chorvatska, Itálie nebo Francie vlastním autem, vyrážejí navíc v noci, kdy jsou podmínky vidění zhoršené. Přitom pětina řidičů, kteří by si za volant měli brát dioptrické brýle, přiznává, že řídí bez nich. To už je spíš než sportovní výkon zbytečný hazard se životem svým, svých blízkých i ostatních účastníků silničního provozu.

Poměrně běžné ovšem je, že řidič o své vadě ani neví. Varující signál, který by ho měl ještě před odjezdem na dovolenou dovést k očnímu lékaři, je mhouření očí při pohledu do dálky. Dalšími příznaky jsou špatný odhad vzdálenosti mezi vlastním a protijedoucím vozidlem nebo rozmazané vidění bílé středové čáry.

Řidiči se špatným zrakem vybočují ze svého jízdního pruhu o 62 procent častěji. Už tři čtvrtě dioptrie stačí na to, aby to, co vidí řidič se zdravým zrakem už z 12 metrů, spatřil ten s oční vadou až ze šesti metrů. Navíc řidiči se špatným zrakem za jízdy přečtou jen 77 procent ukazatelů. Čtvrtinu dopravních značek vůbec nepostřehnou.

Po čtyřicítce začíná mít většina lidí také potíže se zaostřením na blízko. Asi 20 procent lidí ve věku 50 let a až 90 procent lidí kolem 60 let ztrácí schopnost zaostřit například na palubní desku.

Korigovat krátkozrakost i dalekozrakost sice jedny bifokální brýle dokážou, ale pro mnoho lidí je těžké si na ně zvyknout a při řízení je mohou obtěžovat natolik, že znemožňují soustředění. Trvalé řešení představuje laserová operace.

Na dvou kolech bezpečně

Cyklistika je u nás snad nejrozšířenějším sportem a s rozvojem elektrokol se stává ještě univerzálnější. Pro bezpečnou jízdu na kole je nutné si vybrat správné kolo i výstroj. Brýle chránící oči proti větru, slunci i odlétávajícím kamínkům nebo muškám jsou její nezbytnou součástí.

Laserová operace očí Komu pomůže zahodit brýle?

Řada lidí však potřebuje i dioptrické brýle. Pro sport by měly být speciální - s netříštivými skly. Je možné také použít klipy. Existuje řešení i v podobě kontaktních čoček.

Medicína nabízí ovšem elegantnější řešení. „Dioptrickou vadu lze natrvalo vyřešit tím nejmodernějším způsobem - laserovou operací očí. Pro sportovce je vhodná operace femtosekundovým laserem, který je zárukou nejvyšší kvality výsledku. Moderní laserové operace jsou velmi bezpečné a šetrné. Ošetření je přesné, bezbolestné a dokáže vyřešit různé dioptrické vady i poměrně vysoký počet dioptrií natrvalo. Výhodou laserové operace navíc je, že se ke sportu můžete vrátit už během několika dní,“ říká oční lékařka Šárka Skorkovská.

Golf, tenis, fotbal i plavání

Oční vady komplikují život i při mnoha dalších sportech. Třeba pro golfistu je dokonalá komunikace „ruka-oko“ nezbytná. Oči mu musí dodat zcela bezchybné informace o okolí, hloubce terénu a co nejpřesněji umožnit odhad vzdálenosti. Brýle, které vady korigují, vadí nejen při golfu, ale i při dalších sportech. Nejsnadnějším, avšak ne zcela definitivním řešením jsou kontaktní čočky. Ne každý je navíc dobře snáší.

„Hraji fotbal už řadu let a brýle mě při sportu stále omezovaly. Nedá se s nimi běhat. Padaly mi, překážely mi, měl jsem v nich omezené vidění. Variantou samozřejmě mohly být kontaktní čočky, ale mé oči je nesnesly, proto jsem se rozhodl pro laserovou operaci. Teď si užívám kvalitnější život bez brýlí,“ vzpomíná na motivaci, která ho přivedla na operační sál, fotbalista Dominik.

Oftalmoložka Lucie Valešová k tomu dodává: „Obtíže při sportu jsou právě jednou z hlavních příčin, proč se na nás lidé obracejí. Častým důvodem jsou zejména kontaktní sporty, dále pak tenis a plavání. Naštěstí máme k dispozici bezpečné a dokonalé zákroky, které nijak nesnižují odolnost oka a zajistí vysokou kvalitu vidění.“

Neplatí mezi lidmi rozšířený mýtus, že při plánování laserové operace je dobré vyhnout se letnímu období. Většinou se zcela zbytečně bojí, že po operaci očí jim lékař zakáže na několik měsíců sportování, koupání a nebude možné jet na dovolenou. „Nynější operační metody jsou natolik šetrné, že se pacienti vracejí do běžného života téměř okamžitě,“ vysvětluje docentka Šárka Skorkovská.