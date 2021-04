Máte necitlivé ruce? Viníkem může být syndrom úředníka i vážná nemoc

Prsty a dlaně nám slouží jako důležitý nástroj a jsou k tomu vybavené strukturou šlach a svalů, nervů a cév, které zajišťují jemný pohyb a vysokou citlivost. Není tedy divu, že jejich brnění a tuhnutí může být projevem řady zdravotních problémů.

Přeležená ruka

Nejčastěji k brněním a necitlivosti rukou dochází v noci, když si je přeležíte. Pocit je to nepříjemný, ale pomůže změna polohy a rozhýbání končetiny. Může za to dočasný uzávěr krevní cirkulace či stlačení nervu. To se může stát, třeba když na ruce leží něčí hlava (tzv. ruka milenců). Brnění vždy po několika minutách přejde a za chvíli znovu usnete.

Máte-li brnění častěji, zkuste nejprve doplnit hořčík a vitaminy, zejména ze skupiny B. Důvodem necitlivosti rukou může být i spánek s ohnutým zápěstím. Tento ohyb poškozuje nervy a svaly a přispívá ke vzniku syndromu karpálního tunelu. Existuje však spousta jiných důvodů necitlivosti a brnění rukou.

Řada možných příčin

Nepříjemné pocity, jako jsou znecitlivění a mravenčení, mohou být součástí příznaků poškození periferních nervů vyvolaného metabolickou poruchou (cukrovkou) nebo intoxikací, například při alkoholismu. Brnění končetin se může objevit i při hromadění zplodin v těle při selhávání jater a ledvin.

Zdravotní problémy, které mohou způsobit brnění rukou syndrom karpálního tunelu

útlak různých nervů

špatný krevní oběh

diabetes

anémie

onemocnění srdce

hypertenze

onemocnění nervového systému

nedostatek vitaminů a stopových prvků

nadměrné pití alkoholu

roztroušená skleróza

poruchy štítné žlázy

revmatoidní artritida

mozková mrtvice

Příčinou mohou být také cévní poruchy, záněty a jiná postižení nervů. Často se jedná o stlačení nervů po úrazech a zánětech, zmnožení kloubní výstelky v zápěstí při revmatismu, ale i o přetížení či vleklé namáhání rukou.

Negativní roli mohou sehrát nemoci hormonálního charakteru, třeba štítné žlázy, nebo roztroušená skleróza. O tom, co je příčinou potíží, může rozhodnout jen důkladné vyšetření, nejlépe neurologické.

Syndrom úředníka

Jednou z častých příčin problému rukou bývá utlačování středového nervu zvaného nervus medianus v zápěstí. Brnění doprovází bolest, ruka je ztuhlá a neobratná. Je to následek úrazu nebo přetěžování ruky namáhavou manuální prací a snad nejvíc častým a dlouhodobým psaním na počítači.

V léčbě je klíčová rehabilitace, ve vážnějších případech pomůže ambulantní operace. Na protažení zápěstí se hodí cvik, kdy paži vytočíte zevně a hřbet ruky přitáhnete směrem ke hřbetu předloktí. Tak si lehce uvolníte celou paži, zápěstí i ruku.

Jindy může dojít při opakovaném namáhání zápěstí k zánětu šlach, šlachových pouzder nebo svalových úponů. To se projeví ztuhlostí, mravenčením a trnutím prstů nebo hřbetu ruky a bolestí zápěstí až k předloktí.

Zánět doprovází i otok a necitlivost či naopak zvětšená citlivost na bolest, vlhko či chlad, případně i křeče. Pak je dobré navštívit co nejdříve lékaře.

Jak se bránit

Nejčastěji doporučovaným způsobem léčby skřípnutého nebo utlačeného nervu je odpočinek. Je důležité přestat provádět činnosti, které útlak nervů způsobují, a nechat tkáním čas na zahojení. Někdy je nutné nosit ortézu, aby se postižené končetině odlehčilo.

Nezůstávejte dlouhodobě ve stejné strnulé pozici, a pokud musíte dlouho vykonávat opakované pohyby, dopřejte si časté přestávky.

A v neposlední řadě je důležité udržet si zdravou tělesnou hmotnost, upravit jídelníček, pravidelně cvičit a posilovat, abyste měli pevné a zdravé svaly.

Například u karpálního tunelu se často používá zápěstní ortéza nebo bandáž na znehybnění zápěstí. Snažte se také o správné držení těla, protože jinak může docházet k přetěžování a útlaku nervů.

Co vám možná chybí Problémy s rukama mohou upozornit na nedostatek hořčíku a vitaminů B1, B6 a B12, které jsou důležité pro fungování nervů. Stačí je tedy doplnit. Hořčík neboli magnézium najdete jak v mnoha minerálních vodách, tak v banánech, ořeších, luštěninách, ovesných vločkách, datlích či fících. Vitamin B se vyskytuje v sýrech, masu, kvasnicích, celozrnných obilovinách, ořeších, luštěninách a dalších potravinách.

Dopřejte si masáž

Pomoci vám může kvalitní a pravidelná masáž, která dokonale rozpohybuje svalstvo a zrychlí tok krve v těle. Vy se tak postupně budete radovat z toho, že vám ranní pocit mrtvých rukou zázračně mizí.

Na masáže ale musíte docházet minimálně jednou za měsíc. Zpočátku se doporučuje zhruba jednou za dva týdny.

Zacvičte si

Častou příčinou necitlivosti v rukou je, že dlouho sedíte a opakujete nepřirozené pohyby rukou při psaní na počítači. Zkuste pravidelně cvičit s malým powerballem v dlani.

Podpoříte krevní oběh, protáhnete ztuhlé svaly předloktí a zabráníte zánětu a otoku v zápěstí. Ve výsledku tak můžete snížit brnění a necitlivost rukou.