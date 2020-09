Muž nemá na plastiky, vysněný vzhled tvoří několikahodinovým líčením

Posedlost ikonickou panenkou se u něj projevila v dětství, když viděl své sestry hrát si s nimi. Zajímal ho dokonalý obličej Barbie a Kena a půjčoval si tajně líčení od matky, aby si vyzkoušel rtěnku nebo make-up.

Už několik let touží po plastické operaci, která by mu zajistila vysněný vzhled, aniž by musel trávit hodiny před zrcadlem s líčením.

Ve čtrnácti letech začal chodit na brigády a všechny peníze pak utrácel za kvalitní make-up a dokonalé oblečení, které nosí i Ken. Na vzhledu mu velmi záleží a je vděčný za podporu, která se mu dostává od rodiny.

Jeho matka Edna (49) vzala synovu posedlost Kenem velmi dobře a dokonce mu půjčuje své oblečení stejně jako jeho sestry.

„Jako dítě jsem Barbie často kreslil. Má dokonalé rysy, je perfektní. A Ken také. Miluji jeho oblečení i boty. Je ztělesněním dokonalosti. Proto i make-up dělám pečlivě, musí být dokonalý. Ještě nemám věk na to, abych mohl sám rozhodovat o operaci. Ale už se to blíží. Našetřím si a pak se nechám předělat. První přijde na řadu nos, musí být menší,“ sdělil Felipe pro server News24.com.

Před proměnou ho neodrazují ani negativní komentáře lidí, které potkává na ulici a v práci. Nazývají ho monstrem, úchylem a zvrácenou kreaturou. Inspirují ho jiní „Kenové“, kteří si šli za svým snem a dosáhli vytouženého vzhledu.