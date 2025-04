20:00

Moderní ďábel se dnes skrývá ve snadno dostupném zvýšení hladiny dopaminu. Aspoň to tvrdí kniha, kterou sepsali dva vystudovaní biologové a moderátoři populárních podcastů Brain We Are o mozku, mysli, vztazích a dlouhověkosti. „Vadilo nám, že nás virtuální prostor ovládá, a chtěli jsme prozkoumat proč. Kniha Svět levného dopaminu byla dobrou příležitostí,“ vysvětluje Jiří Kryštof Jarmar, jeden z autorů publikace. Co je „levný dopamin“ a jak ho dnes získáváme?