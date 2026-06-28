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Bradavice v létě útočí. Jak se jich rychle zbavit a nenakazit se

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Léto je pro bradavice hlavní sezonou. Teplo, vlhko a chůze naboso v bazénech nebo společných sprchách výrazně zvyšují riziko nákazy. Poradíme, jak infekci předejít, jak poznat první příznaky a kdy je čas vyhledat dermatologa.

Bradavice jsou kožní výrůstky způsobené lidským papilomavirem (HPV). Nejčastěji se vyskytují na rukou nebo chodidlech a jsou vysoce nakažlivé.

K tomu, abyste je „chytili“, navíc vůbec nepotřebujete přímý kontakt s nakaženým, úplně stačí, když přejdete naboso po stejné podlaze jako on – například ve veřejných sprchách a v šatnách na koupalištích či v bazénech, nebo se utřete kontaminovaným ručníkem.

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Riziko však číhá i v saunách a fit centrech, bradavice si můžete odnést například z žíněnky nebo podložky na jógu. A máte-li na chodidlech nějaké oděrky, praskliny nebo kuří oka, nebezpečí, že si toto virové onemocnění vyhlédne právě vás, se ještě zvyšuje.

Myslete na prevenci

Bradavice rozhodně nejsou pouhým kosmetickým problémem. Nejenže se snadno a rychle šíří, a to nejen z člověka na člověka, velmi lehce si je můžete roznést také sami z jednoho zasaženého místa po těle, ale navíc i bolí.

To se týká zejména jejich výskytu na chodidlech, kdy kvůli tlaku zarůstají dovnitř. Je tedy žádoucí zaměřit se na prevenci a zvlášť nyní v létě, kdy je větší riziko, se snažit vzniku bradavic předcházet. Jak?

  • Do společných sprch, šaten, saun i kolem bazénů noste žabky nebo pantofle.
  • Používejte výhradně vlastní ručník a boty, nesdílejte je.
  • Máte-li drobné oděrky či ekzém, dbejte zvýšené opatrnosti, kůže je náchylnější k infekci.
  • Po návštěvě koupaliště nebo jiných rizikových míst si umyjte nohy mýdlem, případně ještě použijte dezinfekční sprej na nohy; důkladně čistěte i své boty.
  • Mažte se! Po koupání je vždy vhodné kůži na nohách promazat krémem, aby se obnovila její ochranná bariéra.
S léčbou bradavic začněte raději co nejdříve.
Bradavice se nejčastěji objevují na noze či ruce.
Počítačové kresby virových částic HPV na kůži člověka, které způsobují bradavice.
Ilustrační snímek
5 fotografií

Buďte ohleduplní

Když už se u vás však bradavice objeví, je nezbytné být (stejně tak jako v případě jiných infekčních onemocnění, například plísní) ohleduplný. Dokud své potíže nevyléčíte, nenavštěvujte bazény, fitka ani sauny, abyste zbytečně nešířili infekci.

Papilomaviry útočí. Na bezpečný orální sex zapomeňte

Dále se zaměřte na léčbu – dnes už jsou v lékárnách k dostání různé přípravky na bázi kyselin nebo zmrazení, kterými můžete sami bradavice odstranit. Aplikace bývá většinou velmi snadná, zvládne ji každý a účinky se dostavují rychle.

Pokud domácí léčba nezabere, je vhodné navštívit dermatologa, který kožní výrůstky odstraní tekutým dusíkem.

Bradavice vs. kuří oko

Objeví-li se bradavice na chodidle, často se plete s kuřím okem. Rozeznáte je podle vzhledu i citlivosti: Kuří oko je plochý žlutavý kruhový útvar s tvrdým trnem uprostřed a bolí, když na něj zatlačíte shora, bradavice bývá vystouplá, drsná a bolest se ozve i při tlaku ze stran. Kuří oko, coby shluk ztvrdlé odumřelé kůže, není na rozdíl od bradavic infekční, vzniká jako „pouhá“ reakce kůže na velký tlak (například v nevhodných botách). Nejste-li si jisti, s čím bojujete, poraďte se s kožním lékařem nebo si v lékárně pořiďte přípravky určené na oba tyto problémy.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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