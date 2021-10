Trápí vás bradavice? Osvědčené rady, které vám pomohou s odstraněním

Do bazénu v pantoflích Ať děláte, co děláte, někdy se nákaze zkrátka nevyhnete. Nechoďte jí ale zbytečně naproti. Chystáte se do fitka, aquaparku, parní sauny nebo na podobná místa? Přibalte si s sebou pantofle. A obuv po návratu domů vydezinfikujte. Bradavice a jejich šíření je také velmi úzce spjato s imunitním systémem. Není proto od věci zařadit čas od času i doplňky stravy s obsahem osvědčených imunostimulantů, jako je echinacea, hlíva ústřičná, rakytník a podobně.