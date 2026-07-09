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Vyzrajte na bradavice dřív, než vám znepříjemní pobyt na koupališti

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Vyzrajte na bradavice dřív, než vám znepříjemní pobyt na koupališti | foto: Shutterstock

Ať už si je přinesete z bazénu, koupaliště, nebo tělocvičny, bradavice jsou nepříjemným společníkem, kterého se chceme zbavit co nejdříve. Často zkoušíme babské rady, které však bývají neúčinné. Jak ale postupovat, když chcete problém vyřešit efektivně a v pohodlí domova? Klíčem je zvolit správnou metodu podle typu bradavice.

Bradavice mají v oblibě vlhká a teplá místa, kde se lidé pohybují naboso. Právě proto jsou bazény, sauny, veřejné sprchy nebo šatny tělocvičen těmi nejčastějšími místy, kde se jimi můžete nakazit. Stačí jen drobná oděrka na kůži, kterou virus lidského papilomaviru (HPV) pronikne do organismu, a po čase se objeví nenápadný, tuhý výrůstek.

Pro mnoho lidí je to sice „jen“ kosmetický problém, ale bradavice dokážou být pořádně zrádné. Pokud vyrostou na plosce nohy, každý krok se může změnit v bolestivou zkušenost, a pokud se usadí na rukou, často se za ně stydíme a schováváme je. Navíc mají nepříjemnou vlastnost se rychle šířit – buď na jiná místa na našem těle, nebo dokonce na další členy domácnosti.

EndWarts
EndWarts freeze

Dnes už přitom není nutné kvůli každému výrůstku hned běžet do ordinace. Pokud se jich chcete zbavit, důležité je začít problém řešit včas.

Když nechcete řešit návštěvu ordinace

Mnoho lidí dnes hledá způsob, jak bradavici řešit doma, bez objednávání k lékaři a zdlouhavého čekání. Jednou z nejčastěji používaných metod je ošetření kyselinou mravenčí, která bradavici postupně vysušuje.

Právě na tomto principu funguje například EndWarts PEN C. Díky snadné a rychlé aplikaci je oblíbený hlavně mezi lidmi, kteří chtějí ošetření zvládnout jednoduše doma.

Domácí kryoterapie získává popularitu

Pro ty, kteří vyžadují rychlejší efekt, se v posledních letech stala populární domácí kryoterapie. Ta pracuje na principu extrémního chladu, který naruší strukturu bradavice až ke kořenům. Princip je podobný ošetření, které používají dermatologové v ordinacích, jen v jednodušší domácí variantě.

Příkladem je přípravek EndWarts FREEZE. I ten je v podobě pera. Někomu právě metoda založená na zmrazení vyhovuje více než postupné vysušování bradavice.

Pár rad na závěr

Ať už zvolíte jakoukoli cestu, pamatujte na to, že důslednost je váš nejlepší přítel. Obě metody jsou vhodné i pro děti od čtyř let, ale vyžadují pravidelný režim. I když moderní přípravky fungují skvěle, u starších nebo velmi odolných bradavic může být potřeba více ošetření, než se dočkáte kýženého výsledku.

Pokud se bradavice po několika týdnech domácí péče nelepší, nebo se začne šířit, návštěva dermatologa je vždy tou nejbezpečnější cestou. Ve většině případů ale dnes lze bradavice řešit pohodlně i doma, a léto si tak užít bez zbytečných starostí.

Rychlý přehled metod

VlastnostEndWarts PEN CEndWarts FREEZE
PrincipVysušení kyselinou mravenčíZmrazení oxidem dusným
Aplikace1x týdně, dokud bradavice zcela nezmizíObvykle stačí 1 ošetření. Max. 3 ošetření s odstupem 14 dnů
Vhodné proDěti od 4 let a dospěléDěti od 4 let a dospělé
SkladováníPokojová teplota (víčkem dolů, aby nedocházelo k vysychání roztoku)V lednici (hrotem dolů)

Upozornění: Diabetici by měli oba produkty používat s mimořádnou opatrností a po konzultaci s lékařem.

LEGAL TEXT

Produkty EndWarts® PEN C (CE 0546) a FREEZE (CE 0459) jsou zdravotnické prostředky. Před použitím čtěte návod k použití.

Distributor v ČR: MagnaPharm CZ, s.r.o., Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha. Datum přípravy: 06/2026, END_26_42_CZE

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