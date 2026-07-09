Vyzrajte na bradavice dřív, než vám znepříjemní pobyt na koupališti

Bradavice mají v oblibě vlhká a teplá místa, kde se lidé pohybují naboso. Právě proto jsou bazény, sauny, veřejné sprchy nebo šatny tělocvičen těmi nejčastějšími místy, kde se jimi můžete nakazit. Stačí jen drobná oděrka na kůži, kterou virus lidského papilomaviru (HPV) pronikne do organismu, a po čase se objeví nenápadný, tuhý výrůstek.
Pro mnoho lidí je to sice „jen“ kosmetický problém, ale bradavice dokážou být pořádně zrádné. Pokud vyrostou na plosce nohy, každý krok se může změnit v bolestivou zkušenost, a pokud se usadí na rukou, často se za ně stydíme a schováváme je. Navíc mají nepříjemnou vlastnost se rychle šířit – buď na jiná místa na našem těle, nebo dokonce na další členy domácnosti.
Dnes už přitom není nutné kvůli každému výrůstku hned běžet do ordinace. Pokud se jich chcete zbavit, důležité je začít problém řešit včas.
Když nechcete řešit návštěvu ordinace
Mnoho lidí dnes hledá způsob, jak bradavici řešit doma, bez objednávání k lékaři a zdlouhavého čekání. Jednou z nejčastěji používaných metod je ošetření kyselinou mravenčí, která bradavici postupně vysušuje.
Právě na tomto principu funguje například EndWarts PEN C. Díky snadné a rychlé aplikaci je oblíbený hlavně mezi lidmi, kteří chtějí ošetření zvládnout jednoduše doma.
Domácí kryoterapie získává popularitu
Pro ty, kteří vyžadují rychlejší efekt, se v posledních letech stala populární domácí kryoterapie. Ta pracuje na principu extrémního chladu, který naruší strukturu bradavice až ke kořenům. Princip je podobný ošetření, které používají dermatologové v ordinacích, jen v jednodušší domácí variantě.
Příkladem je přípravek EndWarts FREEZE. I ten je v podobě pera. Někomu právě metoda založená na zmrazení vyhovuje více než postupné vysušování bradavice.
Pár rad na závěr
Ať už zvolíte jakoukoli cestu, pamatujte na to, že důslednost je váš nejlepší přítel. Obě metody jsou vhodné i pro děti od čtyř let, ale vyžadují pravidelný režim. I když moderní přípravky fungují skvěle, u starších nebo velmi odolných bradavic může být potřeba více ošetření, než se dočkáte kýženého výsledku.
Pokud se bradavice po několika týdnech domácí péče nelepší, nebo se začne šířit, návštěva dermatologa je vždy tou nejbezpečnější cestou. Ve většině případů ale dnes lze bradavice řešit pohodlně i doma, a léto si tak užít bez zbytečných starostí.
Rychlý přehled metod
|Vlastnost
|EndWarts PEN C
|EndWarts FREEZE
|Princip
|Vysušení kyselinou mravenčí
|Zmrazení oxidem dusným
|Aplikace
|1x týdně, dokud bradavice zcela nezmizí
|Obvykle stačí 1 ošetření. Max. 3 ošetření s odstupem 14 dnů
|Vhodné pro
|Děti od 4 let a dospělé
|Děti od 4 let a dospělé
|Skladování
|Pokojová teplota (víčkem dolů, aby nedocházelo k vysychání roztoku)
|V lednici (hrotem dolů)
Upozornění: Diabetici by měli oba produkty používat s mimořádnou opatrností a po konzultaci s lékařem.
LEGAL TEXT
Produkty EndWarts® PEN C (CE 0546) a FREEZE (CE 0459) jsou zdravotnické prostředky. Před použitím čtěte návod k použití.
Distributor v ČR: MagnaPharm CZ, s.r.o., Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha. Datum přípravy: 06/2026, END_26_42_CZE