Geriatrička: Po devadesátce už je život hračka, nejlépe se daří bývalým sokolům

Jaký je rozdíl mezi praktickým lékařem a geriatrem? Za kým by měl nemocný senior jít?

Záleží na tom, jak moc je nemocný. Praktický lékař je první volba, ale na pacienty má obecně hrozně málo času, protože má v průměru 2 000 až 2 500 pacientů za rok. Nemůže v rámci běžného vyšetření zvládnout staršího člověka, který má hodně nemocí. Tam pak nastupuje geriatrie, což je specializovaný obor pro seniory, ale je nutno říci, že ne každý senior je geriatrický pacient. Jen ten, který má řadu geriatrických syndromů, jako jsou porucha chování, porucha kognice (vnímání, pozornost, paměť, zpracovávání informací, představivost a řešení problémů, pozn. red.), objevuje se u něj depresivita, má omezenou soběstačnost, užívá mnoho léků, má třeba svalovou atrofii, poruchu výživy a podobně.

Je to vícero chorob, tím pádem i vícero léků, kvůli nimž se mohou dokonce v důsledku vzájemných interakcí objevit i nežádoucí účinky, způsobující například závratě a pády. Pokud by měl takový pacient na každou chorobu lék, pak jich bere třeba třicet. A to je nebezpečné. Takový rizikový člověk by se měl dostat geriatrovi na čas do péče, aby mu lékař provedl revizi veškeré medikace a doporučil buď redukci léků, nebo jejich změnu. A aby zároveň zkontroloval případné vzájemné negativní působení léků. Tak se dá předejít řadě zbytečných komplikací, jež zdravotní stav nemocného zhoršují.