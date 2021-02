Po plastice ňadro ženy zdvojnásobilo svůj objem, musela na další zákrok

„Asi dva měsíce po operaci jedno z mých ňader zdvojnásobilo svou velikost. Oteklo a bolelo. Už po operaci jsem se cítila dost zle. Podávali mi nějaké léky na horečku a tlumení bolesti. Říkala jsem to lékaři, ale moc to neřešil. Do pár dnů to splasklo, ale prso vypadalo, jako kdyby mi na něj někdo šlápl,“ sdělila v pořadu Botched, kam přišla známé lékaře poprosit, zda by si ji vzali do péče a pomohli od trápení.

Její původní ošetřující lékař se nakonec rozhodl pro operaci. Výsledek byl ale katastrofální a opět nastaly po zákroku komplikace. „Byla jsem vytočená. Strašně mě naštvalo, že to vypadá ještě hůř, a hůř jsem se cítila. Měla jsem mokvavé jizvy,“ pokračovala.



Poté následovaly další dvě operace. Po čtvrté začaly ženě uhnívat bradavky vlivem infekce. Neustále měla velké bolesti a nebyla schopná normálně fungovat.

Úleva přišla až po páté operaci, kterou provedl na klinice v Los Angeles chirurg Terry Dubrow. „Případ Sarah byl odstrašující. Když se pacientka po operaci necítí dobře a má vysoké teploty, značí to, že něco není v pořádku. Ošetřující lékař by měl okamžitě řešit, jaká je příčina,“ myslí si Dubrow, za kterým na konzultace chodí denně zástup žen, které měly po operaci prsou komplikace.

Všem ženám uvažujícím o jakékoli plastice radí, aby si dobře rozmyslely, jakou kliniku si vyberou, a předem si zjistily reference i na lékaře, který bude zákrok provádět. Alarmujícím znakem by mělo být také například to, že bude zákrok extrémně levný. „Když mi řeknou, že šlo o výhodnou nabídku, už tuším, že něco není správně. Někdy se dozvíme i to, že zákrok prováděl lékař, který na to ani neměl oprávnění. Je to absurdní,“ doplnil.