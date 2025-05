Lymská borelióza je v našich končinách nejčastější onemocnění, kterým se může člověk nakazit z klíštěte. U některých lidí má poměrně lehký průběh, pro jiné může znamenat vynucenou trvalou změnu životního stylu. Může totiž napadnout i srdce a nervový systém, a to i měsíce či roky po „kousnutí“ klíštětem.

Borelióza začíná červeným kruhem. Většinou

Lymská borelióza (někdy nazývaná také lymeská borrelióza) se do lidského těla může dostat ze slin nebo průsakem z trávicí trubice klíštěte. K nákaze nedochází hned, ale až po mnoha hodinách od přisátí. Pokud si proto klíště najdete a šetrně odstraníte včas, riziko onemocnění téměř vyloučíte. Většinou se jako bezpečné časové okno označuje 24 hodin od přisátí.

Není skvrna jako skvrna Pokud se vám červená skvrna v místě přisátí klíštěte objeví ihned nebo do pár hodin, o erythema migrans pravděpodobně nejde.

Totéž platí v případě, že flek do druhého dne po objevení samovolně zmizí.

Když skvrna bolí nebo svědí, je to paradoxně dobré znamení.

Skutečné erythema migrans jako příznak boreliózy nebolí, nesvědí a přetrvává na kůži dlouho.

Pozor, u jiné obávané nemoci, klíšťové encefalitidy, je tento interval mnohem kratší.

Prvním a velmi spolehlivým příznakem boreliózy je červený flek, tzv. erythema migrans. Objeví se v místě, kde bylo klíště, ale ne hned. Zpravidla to trvá několik dní až týdnů.

Červený flek erythema migrans se postupně rozvíjí. Typicky mívá světlý střed a červené okolí s jasně ohraničeným tvarem. Uprostřed (tam, kde bylo klíště), může mít ještě jako by vložený malý červený flíček. Proto se také tato červená skvrna někdy nazývá „býčí oko“. Ne vždy je ale rozvinutá takto plně.

První stadium boreliózy je jako chřipka

Erythema migrans je poměrně jasnou zprávou o tom, že máte boreliózu, přesně řečeno její první stadium. Často ho provází také únava, malátnost, bolest hlavy, zvýšená teplota až horečka, bolest zad či kloubů. Zkrátka symptomy, jaké si spojujeme třeba i s chřipkou.

Ne u každého se po kousnutí infikovaným klíštětem červený kruh objeví, takže o první fázi nemoci se ani nedozví, nebo ji považuje za něco jiného. A pozor, flek může vyblednout a po pár dnech se znovu objevit, ale jinde na těle.

Dobrou zprávou je, že u velkého počtu nakažených nemoc nepřejde do dalšího stádia. Organismus si s ní poradí sám. Pokud se to nestane, přechází onemocnění do druhé fáze, která může následovat s odstupem až několika měsíců.

Jedním z prvních příznaků lymské boreliózy může být erythema migrans, červená skvrna s jasným ohraničením. Může mít podobu i podobu terče s červeným středem.

Borelióza v druhém stadiu: Tmavě červený pupínek

Při té se na kůži může (ale nemusí) objevit boreliový lymfocytom. Vypadá jako vystouplý pupínek tmavě červené až fialové barvy s průměrem nejčastěji v řádu milimetrů, zřídka až do 5 cm.

Vyšetření klíštěte Některé laboratoře nabízejí vyšetření odebraného klíštěte na borrelie. Lékaři to však nedoporučují. Ani v případě pozitivního nálezu se totiž bez dalších příznaků nepředepisují antibiotika preventivně a nedoporučuje se ani sérologické vyšetření. „Protilátky se tvoří později, nevytvoří se u všech infikovaných a jejich přítomnost bez klinických projevů je bezvýznamná,“ uvádějí v odborném článku na webu Infektologie.cz odborní lékaři z Fakultní nemocnice Brno, Státního zdravotního ústavu a pražské Nemocnice Na Bulovce.

Objevuje se na citlivých místech těla, jeho umístění nemá nic společného s tím, kam se přisálo klíště. Často bývá na ušním boltci, nose, bradavce nebo prsním dvorci. Velká část lidí ho vůbec nemá.

Někdy se také po zmizení původního červeného fleku vytvoří několik dalších na různých místech těla, lékaři pak mluví o erythema migrans multiplex. Tyto červené kruhy už nemívají světlý střed a aby byla diagnostika ještě obtížnější, mohou se vyskytnout i u lidí, kteří první typický červený kruh vůbec neměli.

Závažné příznaky boreliózy

V druhém stadiu nemoci se znovu vrací nebo nově objevují bolesti kloubů, hlavně těch velkých, jako jsou zejména kolena. Typickým příznakem druhého stadia boreliozy je částečné ochrnutí obličeje, projevující se například poklesem koutku úst nebo ochrnutím jedné poloviny tváře. Jde o důkaz, že onemocnění již napadlo nervovou soustavu.

Boreliový lymfocytom mívá tmavočervenou barvu. Zde ho vidíme na tváři, častějším místem výskytu je ušní lalůček.

Dalším příznakem boreliózy je meningitida, česky zánět mozkomíšních plen nebo také zánět mozkových blan.

„Zhruba každý desátý nemocný si odnáší neurologické následky v podobě drobných poruch nervů, poruch koncentrace, nespavosti,“ varuje web Národního zdravotního informačního portálu.

V druhém stadiu boreliózy může u některých pacientů dojít i k postižení srdce, přesněji řečeno k poruchám srdečního rytmu. Pro lidi, které tento závažný symptom postihne, dodáváme alespoň to, že většinou na jeho odeznění stačí podávat léky po dobu 14 až 21 dnů .

Třetí stádium boreliózy může přijít po letech

Třetí stadium boreliózy se může rozvinout i několik let od nakažení. I to může mít projevy na kůži, v tomto případě jde o chronicky ztenčenou kůži, nejčastěji na rukou a nohou. Kůže je v postižených místech na pohled výrazně červená.

Borelióza může způsobit také trvalé choroby srdce, chronickou artritidu spojenou s bolestmi kloubů, únavový syndrom a nevratné poškození periferních nervů.

Jak je vidět, při nákaze lymskou boreliózou je rozpětí možných důsledků opravdu široké. Od v podstatě nezávažných nepříjemností až po těžké stavy, které navždy poznamenají život.

Jak pomoci lékaři odhalit boreliózu?

Léčba je možná pomocí antibiotik, která nasadí lékař. Vždy se postupuje podle toho, jaké příznaky nemocný má. Pro nasazení správné léčby je ale důležité, aby lékař boreliózu odhalil co nejdřív. K tomu mu můžete pomoci právě vy. Jak?

Po odstranění klíštěte pečlivě sledujte svůj zdravotní stav, a to alespoň po dobu 30 dnů.

Pokud se vám na kůži objeví nějaká skvrna, vyrážka, tmavé místo apod., vyfoťte si ho.

Kožní projevy u lymské boreliózy se „vybarvují“ postupně, případnou skvrnu nebo skvrny proto foťte opakovaně, zaznamenejte si datum, a pokud to ze snímku není zřejmé, také místo na těle, kde se objevila (objevily). To je důležité zejm. u erythema migrans multiplex.

Sledujte svoji tělesnou teplotu.

V případě, že se cítíte malátně, unaveně, něco vás bolí apod., zaznamenejte si to. Nebagatelizujte tyto příznaky tím, že jste „asi nastydli“.

Máte-li podezření, že můžete mít boreliózu, obraťte se na lékaře. Popište mu symptomy a informujte ho o tom, že jste měli klíště.

Pokud v době návštěvy doktora už nemáte červenou skvrnu nebo je již málo znatelná, ukažte lékaři pořízené snímky.

Pozn.: V tomto článku jsme vycházeli mj. z následujících zdrojů: Infektologie.cz

Národní zdravotnický informační portál NZIP

Lékařský slovník ze zdravotnického vydavatelství Maxdorf

WikiskriptaI

Informační web Borelioza.cz

Odborný časopis Dermatologie pro praxi