Odborně se tomuto stavu říká adhezivní kapsulitida a jde o velmi nepříjemné onemocnění, při kterém postupně tuhne pouzdro ramenního kloubu. Rameno ztrácí pohyblivost a každý další pohyb může být bolestivější než ten předchozí. Lidový název syndromu není náhodný, protože nemocní nemohou s rukou pohybovat, jako by jim rameno „zamrzlo“.
Mnoho lidí si také zpočátku myslí, že si ho jen namohli nebo že je bolí od krční páteře. Potíže ale nepřecházejí. Naopak. Rameno začne bolet stále víc, často hlavně v noci, a člověk postupně zjišťuje, že s rukou nedokáže udělat pohyby, které byly dřív samozřejmé.
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Problémem poté bývají běžné činnosti jako česání, oblékání, zapínání podprsenky, věšení prádla nebo třeba jen snaha sáhnout do horní police. Lékaři přitom upozorňují, že nejde o vzácnou potíž. Nejčastěji se objevuje mezi čtyřicátým a šedesátým rokem života a ženy postihuje výrazně častěji než muže.
Co za to může
Přesná příčina nemoci není vždy jasná. Vyšší riziko mají lidé s cukrovkou, nemocemi štítné žlázy nebo některými dalšími dlouhodobými zdravotními potížemi. Syndrom zmrzlého ramene se ale může objevit i u člověka, který byl dosud úplně zdravý. Někdy mu předchází úraz, operace nebo období, kdy člověk ramenem delší dobu nehýbal.
Odborníci se shodují, že nemoc nevznikne ze dne na den. Potíže se rozvíjejí postupně a často trvá měsíce, než si člověk uvědomí, že nejde o běžnou bolest. Právě proto bývá diagnóza někdy stanovena až ve chvíli, kdy už je pohyb výrazně omezený. Někteří pacienti navíc absolvují řadu vyšetření, než se podaří skutečnou příčinu jejich obtíží odhalit.
Na syndrom zmrzlého ramene bohužel neexistuje žádná zázračná pilulka ani rychlé řešení. Léčba obvykle kombinuje léky proti bolesti, rehabilitaci a speciální cvičení zaměřené na postupné uvolnění kloubu.
Mnoho pacientů překvapí, jak dlouho celý problém trvá. Uvádí se dokonce, že léčení zabere obvykle jeden až tři roky. Přesto odborníci doporučují rameno nepřestat používat úplně, zároveň ale nepřekonávat silnou bolest za každou cenu. Většina lidí se nakonec dočká výrazného zlepšení, ale návrat k původní pohyblivosti nemusí být vždy stoprocentní.
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Tady platí podobně jako u řady dalších nemocí, že čím dříve člověk vyhledá lékaře a začne s léčbou, tím větší má šanci, že následky budou menší. Důležitou roli hraje také pravidelné cvičení a ochota vydržet léčbu i ve chvíli, kdy se výsledky dostavují jen velmi pomalu.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.