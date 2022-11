Tanec chrání starší lidi před bolestí zad, říká primářka rehabilitace

Epidemie jednadvacátého století, tak někteří lékaři mluví o bolestech zad. S jednou z nejběžnějších civilizačních chorob se za život setká téměř každý. „Bolest zad může spustit i běžná viróza či stres. Chodí k nám stále mladší pacienti,“ uvádí Pospíšilová.

Jak velká část populace u nás bojuje s bolestí zad?

Se stoupajícím věkem se to zhoršuje. U lidí nad 60 let se s ní téměř každý druhý potká a s narůstajícím věkem je riziko, že se po odeznění problému bolest brzy vrátí. Polovina lidí má do roka recidivu. U lidí nad 70 let je i vyšší riziko, že se obtíže stanou chronickými.