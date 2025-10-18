Problémy zad se dlouhodobě zabývají nejen neurologové, ortopedi či fyzioterapeuti, ale také lékaři celostní medicíny a ti, kteří pracují s psychosomatikou. Podle nich za tím často stojí tlak, povinnosti, strachy a tíha každodenního života.
Záda tak obrazně ukazují, co si neseme na svých bedrech, co jsme si sami naložili, případně co na nás přenesli lidé kolem. Držení těla dokáže napovědět mnohé.
Shrbená záda mohou být odrazem toho, že se podvědomě hrbíme i pod tlakem okolností. A z bolestí jednotlivých partií pak prý dokonce dokážeme i zjistit, čím si ubližujeme.
|
Bolest zad může mít mnoho příčin. Od skřípnutého nervu po ischias
Krk a šíje
Přetížená krční páteř naznačuje, že něco nechceme vyslovit nebo se bojíme ozvat. Jde o „polykání“ slov, která bychom chtěli říct, stejně jako o hranice, které si neumíme nastavit.
Psychosomatika spojuje bolesti šíje i s napětím z odpovědnosti a tlaku okolí. Často jde o pocit tíhy, kdy si na sebe bereme víc, než uneseme, nebo se neumíme uvolnit a opustit věci, které už neovlivníme. Krk je také symbolem flexibility, a proto jeho bolesti mohou ukazovat na neochotu podívat se na situaci z jiného úhlu nebo na potíže v komunikaci.
Hrudní páteř
Zlobí, když se cítíme nedocenění, chybí nám podpora blízkých, jejich soucit, uznání či pochopení, což vede i ke snížení sebevědomí a strachu projevit se. Úlevu přináší, když otevřeně mluvíme o svých pocitech a potřebách.
Bolesti v oblasti hrudní páteře se v psychosomatice spojují obecně s tlakem na emoce a s pocitem, že musíme „držet srdce pod zámkem“. Často se objevují, když se bojíme projevit zranitelnost nebo žijeme v dlouhodobém napětí. Hrudník je také spojen s potřebou opory a bolest může naznačovat, že ji v životě postrádáme nebo že se příliš snažíme vyhovět druhým na úkor sebe.
Mezi lopatkami
Bývá v psychosomatice spojována s pocity viny, výčitkami a zklamáním. Bolest se může objevit, když se cítíme zrazení, máme pocit, že jsme někomu něco dlužni, nebo nedokážeme opustit minulost a odpustit sobě i druhým. Typické je to u lidí, kteří jsou neustále k dispozici druhým a zároveň nemají prostor „roztáhnout křídla“.
Horní část zad se pojí i s osobnostním rozvojem. Ukládají se zde nevyřešené otázky a nejistota v postoji k sobě samému, což často vyvolává podrážděnost či napětí. Nenaplněné ambice se často projevují právě bolestí mezi lopatkami.
Bederní páteř
Obavy z budoucnosti, nejistota, zda zvládneme finanční i životní tíhu. Tato oblast je vnímána jako základna těla, proto potíže ukazují na oslabený pocit jistoty a stability. Bolesti v bedrech se často objevují, když máme strach ze selhání, ztráty práce nebo z toho, že neuneseme zodpovědnost. Bedra souvisí také s pocitem bezpečí a zázemím domova.
|
Záda plná bolesti. Které návyky škodí a jak pomůže alkohol rozpoznat problém
Podle indiánských tradic zde vede dráha od srdce, a proto mohou bolesti vznikat i v důsledku vztahových zranění nebo pocitu nedocenění ze strany blízkých. Psychosomatika bolest spodních zad také přičítá obavám z budoucnosti, ze stárnutí a z nejistoty.
Pravá a levá strana
Pravá strana těla často zrcadlí výkon a práci, levá zase vztahy a vlastní potřeby.
Jednoduché cviky proti stresu
Jak jsme si už řekli, záda odrážejí nejen fyzickou zátěž, ale i naše emoce a stres. Dobrou zprávou je, že to funguje i opačně. Díky jednoduchým šetrným cvikům můžeme uvolnit tělo a tím zklidnit i mysl:
1. Sedněte si na židli, opřete chodidla o zem a narovnejte záda. Pomalu spojte ruce za hlavou a lehce protáhněte hrudník. Chvíli dýchejte a pak uvolněte.
2. Položte ruce volně na stehna a několikrát zakružte rameny dozadu i dopředu. Tento cvik uvolní šíji a horní část zad.
3. Postavte se s mírně rozkročenýma nohama, pomalu se předkloňte a nechte paže volně viset dolů. Dýchejte a uvolněte napětí v bedrech i šíji.
4. Sepněte ruce před tělem, natáhněte je dopředu a kulatě vyhrbte záda. Zkuste si představit, že lopatky od sebe odtlačujete.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.
-
-30 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-20 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevu