Potíže se zády jako řeč duše. Co skrývá bolest šíje, hrudní a bederní páteře

Bolest zad bývá často posledním varováním, že něco v našem životě není v rovnováze. Ne vždy ji způsobuje jen přetížení svalů nebo špatná matrace – někdy se přes tělo ozývá duše, která už dlouho nese příliš mnoho. Krk, lopatky či bedra nám zrcadlí napětí, které neumíme uvolnit, i slova, která jsme nikdy nevyslovili. Jak z toho ven?

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Problémy zad se dlouhodobě zabývají nejen neurologové, ortopedi či fyzioterapeuti, ale také lékaři celostní medicíny a ti, kteří pracují s psychosomatikou. Podle nich za tím často stojí tlak, povinnosti, strachy a tíha každodenního života.

Záda tak obrazně ukazují, co si neseme na svých bedrech, co jsme si sami naložili, případně co na nás přenesli lidé kolem. Držení těla dokáže napovědět mnohé.

Shrbená záda mohou být odrazem toho, že se podvědomě hrbíme i pod tlakem okolností. A z bolestí jednotlivých partií pak prý dokonce dokážeme i zjistit, čím si ubližujeme.

Bolest zad může mít mnoho příčin. Od skřípnutého nervu po ischias

Krk a šíje

Přetížená krční páteř naznačuje, že něco nechceme vyslovit nebo se bojíme ozvat. Jde o „polykání“ slov, která bychom chtěli říct, stejně jako o hranice, které si neumíme nastavit.

Psychosomatika spojuje bolesti šíje i s napětím z odpovědnosti a tlaku okolí. Často jde o pocit tíhy, kdy si na sebe bereme víc, než uneseme, nebo se neumíme uvolnit a opustit věci, které už neovlivníme. Krk je také symbolem flexibility, a proto jeho bolesti mohou ukazovat na neochotu podívat se na situaci z jiného úhlu nebo na potíže v komunikaci.

Hrudní páteř

Zlobí, když se cítíme nedocenění, chybí nám podpora blízkých, jejich soucit, uznání či pochopení, což vede i ke snížení sebevědomí a strachu projevit se. Úlevu přináší, když otevřeně mluvíme o svých pocitech a potřebách.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Bolesti v oblasti hrudní páteře se v psychosomatice spojují obecně s tlakem na emoce a s pocitem, že musíme „držet srdce pod zámkem“. Často se objevují, když se bojíme projevit zranitelnost nebo žijeme v dlouhodobém napětí. Hrudník je také spojen s potřebou opory a bolest může naznačovat, že ji v životě postrádáme nebo že se příliš snažíme vyhovět druhým na úkor sebe.

Mezi lopatkami

Bývá v psychosomatice spojována s pocity viny, výčitkami a zklamáním. Bolest se může objevit, když se cítíme zrazení, máme pocit, že jsme někomu něco dlužni, nebo nedokážeme opustit minulost a odpustit sobě i druhým. Typické je to u lidí, kteří jsou neustále k dispozici druhým a zároveň nemají prostor „roztáhnout křídla“.

Horní část zad se pojí i s osobnostním rozvojem. Ukládají se zde nevyřešené otázky a nejistota v postoji k sobě samému, což často vyvolává podrážděnost či napětí. Nenaplněné ambice se často projevují právě bolestí mezi lopatkami.

Bederní páteř

Obavy z budoucnosti, nejistota, zda zvládneme finanční i životní tíhu. Tato oblast je vnímána jako základna těla, proto potíže ukazují na oslabený pocit jistoty a stability. Bolesti v bedrech se často objevují, když máme strach ze selhání, ztráty práce nebo z toho, že neuneseme zodpovědnost. Bedra souvisí také s pocitem bezpečí a zázemím domova.

Záda plná bolesti. Které návyky škodí a jak pomůže alkohol rozpoznat problém

Podle indiánských tradic zde vede dráha od srdce, a proto mohou bolesti vznikat i v důsledku vztahových zranění nebo pocitu nedocenění ze strany blízkých. Psychosomatika bolest spodních zad také přičítá obavám z budoucnosti, ze stárnutí a z nejistoty.

Pravá a levá strana

Pravá strana těla často zrcadlí výkon a práci, levá zase vztahy a vlastní potřeby.

Jednoduché cviky proti stresu

Jak jsme si už řekli, záda odrážejí nejen fyzickou zátěž, ale i naše emoce a stres. Dobrou zprávou je, že to funguje i opačně. Díky jednoduchým šetrným cvikům můžeme uvolnit tělo a tím zklidnit i mysl:

1. Sedněte si na židli, opřete chodidla o zem a narovnejte záda. Pomalu spojte ruce za hlavou a lehce protáhněte hrudník. Chvíli dýchejte a pak uvolněte.

2. Položte ruce volně na stehna a několikrát zakružte rameny dozadu i dopředu. Tento cvik uvolní šíji a horní část zad.

3. Postavte se s mírně rozkročenýma nohama, pomalu se předkloňte a nechte paže volně viset dolů. Dýchejte a uvolněte napětí v bedrech i šíji.

4. Sepněte ruce před tělem, natáhněte je dopředu a kulatě vyhrbte záda. Zkuste si představit, že lopatky od sebe odtlačujete.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mezinárodní den bez podprsenky. Tyto krásky se nebojí ukázat přirozenost

Nejen v létě je prima chodit bez podprsenky a své o tom ví i slavné krásky. Podívejte se do naší galerie na ty, které podprsenky čas od času bojkotují. Celý svět slaví mezinárodní den bez podprsenek,...

KVÍZ: 30 historických zajímavostí: Stalo se to, nebo jsme vás nachytali?

Víte, kdo objevil Ameriku, jak dopadly manželky Jindřicha VIII. nebo jak to bylo s Enigmou? Tento kvíz plný historických zajímavostí vás provede staletími lidských dějin – od antického Říma přes...

Plastiky odmítly. Tyto hvězdy dokazují, že jde stárnout i s noblesou

Některé slavné tváře si nemohou pomoct a volí cestu životem s plastikami. Jiné naopak podporují přirozenost a stárnou s grácií. Podívejte se, jak se světové hvězdy v průběhu let změnily. Zub času už...

Rakovina slinivky je často skrytá. Jaké příznaky vás mohou varovat?

Když je objevena, bývá už mnohdy pozdě. Rakovina slinivky patří mezi nejnebezpečnější typy nádorů. Kvůli svému anatomickému uložení totiž bývá diagnostikována až ve značně pokročilém stadiu, navíc...

Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Její kulinářská show je spíš o módě

Na Netflixu běží druhá řada lifestylové show S láskou, Meghan. V ní vévodkyně ze Sussexu a její hosté vaří, pečou, vyrábějí šátky a keramiku, vážou květiny. To nejzajímavější na pořadu ovšem nejsou...

Potíže se zády jako řeč duše. Co skrývá bolest šíje, hrudní a bederní páteře

Bolest zad bývá často posledním varováním, že něco v našem životě není v rovnováze. Ne vždy ji způsobuje jen přetížení svalů nebo špatná matrace – někdy se přes tělo ozývá duše, která už dlouho nese...

18. října 2025

Návaly horka i zvětšení prsou. Známé ženy otevřeně promluvily o menopauze

Menopauza. Upřímně řečeno, způsob, jakým se o ní v naší společnosti mluví (nebo spíš nemluví), by mohl leckoho přesvědčit, že je to sprosté slovo nebo něco, za co by se ženy měly stydět, místo aby...

18. října 2025

Začněte dělat to, co vás baví. Zvítězit nad strachem není tak těžké

Každé pondělí vstáváte s pocitem, že se vám do práce nechce? Možná je čas přestat odkládat sny a začít dělat to, co vás naplňuje. Strach je jen iluze – a radost z naplněného života čeká hned za vaším...

18. října 2025

Horoskop pro každé znamení na 43. týden roku 2025

Láska, únava, nebo nároky nejbližších. Jaké budou naše poslední říjnové dny podle hvězd? Blíženci, vy využijete něco z toho, co jste se kdysi naučili a mysleli jste si, že to nebudete nikdy...

18. října 2025

Slavní géniové, kteří byli závislí na návykových látkách

Byli chytří, slavní a v mnohém pomohli světu. Lidé je měli za génie, ale v soukromí ve skutečnosti často trpěli a uchylovali se k návykovým látkám, aby si alespoň na chvíli ulevili. Podívejte se do...

18. října 2025

Domácí celozrnná pizza se zeleninou

Domácí celozrnná pizza se zeleninou
Recept

Střední

60 min

Upečte si doma zdravější pizzu.

Lázně výrazně zmírňují průběh nemocí, ale víkend nestačí. Které navštívit na podzim?

Premium

Kolonády, zřídla a horké koupele prodlužují život. Do kterých českých lázní se vypravit nejen teď na podzim? Poradí Magazín Víkend DNES i s tím, od jakých neduhů vám vybrané lázně dokážou pomoci.

17. října 2025

Konec kariéry kvůli implantátům? Influencerka žaluje svého lékaře

Třicetiletá modelka a influencerka Danielle Mansutti z Velké Británie požaduje po svém operatérovi v přepočtu necelých padesát milionů korun za to, že jí do prsou vsadil implantáty, které nechtěla, a...

17. října 2025  8:27

Trendy se mění, elegance zůstává. Jaké kozačky zvolit po čtyřicítce

„Když už máme větší zadek, ať ho máme aspoň vysoko,“ říkávala moje babička. Jaké kozačky budou hitem letošní zimy? Rozšířené „blokové podpatky“ dodávají botám eleganci, ale i pohodlí a stabilitu....

17. října 2025

Podzimní móda. Zkuste trojici outfitů v odstínu spadaného listí

Rády říkáme, že podzimní počasí je rozmarné. A je to pravda! Buďme rozmarné i my – při rozhodování, co na sebe.

17. října 2025

Ruce jsou naší vizitkou, starejme se o ně. Správná rutina je základ

Ruce jsou naší vizitkou a často za nás promlouvají dřív, než to stihneme my. Poradíme vám, co dělat, aby stále vypadaly hezky.

17. října 2025

Úzkost dokáže paralyzovat. Rady, jak si pomoci a kdy už jít raději k lékaři

Srdce buší, dech se krátí a hlavou běží ty nejhorší scénáře. Může jít o panickou ataku, která dokáže tělo i mysl zcela ochromit. Jak si s tímto problémem poradit a kdy vyhledat pomoc?

17. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.