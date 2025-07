5 jednoduchých cviků pro úlevu Stačí pár minut denně a tělo se bude cítit lépe. Tyto základní cviky pomáhají uvolnit napětí, protáhnout svaly a předejít bolesti zad. 1. Kočka

Tento známý cvik jemně rozhýbe celou páteř a uvolní ztuhlé svaly. Jak na to? Klekněte si na všechny čtyři tak, abyste měli dlaně pod rameny a kolena pod kyčlemi. S nádechem pomalu prohněte záda, podívejte se vzhůru a zvedněte hrudník. S výdechem se vyhrbte jako kočka, bradu přitáhněte k hrudi a podsazujte pánev. Cvik opakujte 10× až 15× plynulým pohybem. Nespěchejte a dýchejte pravidelně. 2. Protažení v lehu na zádech

Lehněte si pohodlně na záda, levá noha ať zůstane natažená, pravé koleno pak přitáhněte k hrudi. Přidržujte ho oběma rukama a vnímejte, jak se uvolňují bedra. Vydržte 20–30 sekund, potom nohy vystřídejte. Cvik zopakujte třikrát na každou stranu. Pokud vám dělá problém úplný leh na zemi, můžete si pod hlavu vložit nízký polštářek. 3. Úklony vleže

Tento cvik pomáhá uvolnit bederní páteř a zmírňuje napětí v oblasti boků. Lehněte si na záda, pokrčte kolena a nechte chodidla na zemi. Ruce rozpažte a pomalu nechte kolena klesat na jednu stranu, hlavu otáčejte na opačnou. Vydržte několik sekund, potom se vraťte do středu a opakujte na druhou stranu. Proveďte 5–8 opakování na každou stranu. Pohyb by měl být klidný, bez trhání. 4. Hluboký předklon vsedě

Sedněte si na podložku s nataženýma nohama. Pomalu se předkloňte a přibližujte ruce ke špičkám nohou, ale jen do té míry, kam vás tělo pustí. Nechte hlavu volně klesnout, nevytvářejte tlak. Vydržte 20–30 sekund a několikrát zopakujte. Cvik jemně protahuje celá záda a zadní stranu nohou. Pokud při něm nedosáhnete na chodidla, nevadí. Jde o pocit uvolnění, ne o výkon. 5. Most

Tento cvik zpevňuje spodní část zad a zároveň posiluje hýždě. Nedoporučuje se ale při vážnějších bolestech bederní páteře. Jak tedy na to? Lehněte si na záda, pokrčte kolena, chodidla na šířku boků. S výdechem zvedejte pánev tak, aby tělo vytvořilo přímku od kolen po ramena. V horní poloze chvíli vydržte, potom pomalu klesejte zpět na podložku. Opakujte 10× až 15×. Pohyb by měl být plynulý, bez záklonů hlavy.