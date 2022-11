Vyhněte se potížím s ploténkami. Pomoct mohou speciální cviky

Meziobratlová ploténka je laicky řečeno elastická tkáň, která spojuje jednotlivé obratle. Představuje v podstatě hlavní odpružující systém páteře a jako taková je pro váš pocit komfortu a pohody naprosto klíčová. Skládá se z tuhého vnějšího obalu (chrupavky) a rosolovitého jádra. Problémy s ní nastanou věkem anebo i dlouhodobě nesprávným zatížením. Někdy je ale také příčinou velký náraz nebo zmáčknutí.

Své o tom ví mnozí, protože nějakou svou zkušenost s tímto trablem má zhruba třetina dospělých.

„Nejčastějším místem výhřezu meziobratlové ploténky je oblast bederní páteře, konkrétně segment posledních dvou bederních obratlů - to je odhadem devadesát procent všech případů,“ poukazuje hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

Naproti tomu výhřez ploténky v oblasti krční páteře je podle ní přibližně patnáctkrát méně častý. „Nepříjemné bolesti zad ovšem vyvolávají už i trhlinky v meziobratlových destičkách, u nichž k výhřezu samotnému ještě nedošlo,“ varuje odbornice.

Bolest přechází až v brnění končetin

Bolest je sama o sobě nepříjemná a projevuje se od postiženého úseku páteře až do končetin. „Vzdálenost, kam vyzařuje, je závislá na tlaku destičky na nerv, respektive na míře jejího mechanického poškození. Čím víc je ploténka vyhřezlá, tím víc tlačí na nerv a tím dál bolest sahá,“ popisuje to specialistka.

Někdy cítí pacient i jakési brnění až v prstech u rukou či nohou. Kýženým postupem je, aby se bolest stahovala směrem k páteři, tedy takzvaně centralizovala, a posléze úplně zmizela. Jenže jak toho dosáhnout?

Podle expertů to není zas tak těžké. Více než 95 procent podobně ztrápených pacientů dosáhne úlevy od příznaků bez chirurgické léčby, tedy nemusí na operaci. K té se přistupuje až v těch skutečně nejvážnějších případech, které jsou ale ojedinělé. Velmi osvědčená je v tomto případě rázová vlna. O jejím typu rozhodne lékař nebo fyzioterapeut.

Rychlým řešením je metoda rázové vlny

„Zlepšení stavu bývá citelné už po první hodině,“ dodává optimismus Iva Bílková s tím, že u lehkých poškození je ústup bolesti rychlý - stačí na to jedna až dvě terapie. Jejich cena se samozřejmě liší podle zařízení, které si vyberete, ale počítejte zhruba s 1200 korunami za jednu. Když pak budete ještě cvičit tak, jak vám odborník poradí, měl by být úspěch trvalý.

Nejúčinnějšími cviky je takzvaná McKenzieho metoda nazvaná podle australského fyzioterapeuta Robina McKenzieho, který ji vymyslel v 50. letech minulého století, ale pořád funguje. Její základní součásti najdete na internetu i v češtině.

„Cvičení podle Robina McKenzieho mechanicky posouvá ploténku do správné pozice a poskytuje okamžitou úlevu od bolesti, proto jej doporučujeme cvičit doma pacientům s akutním výhřezem ploténky až osmkrát denně,“ nabádá odbornice. Chce to tedy od vás nějaké to sebezapření, ale výsledek vás pak nadchne. A začnete se zase hýbat jako mladice.

Nejlepší obranou je prevence

Abyste nic podobného nemuseli řešit, je dobré se těmto strastem postavit ještě dřív, než se vůbec objeví. Nejlepší obranou proti problémům s ploténkami je udržet páteř a meziobratlové klouby co nejvíce pohyblivé, a to všemi směry. Dbejte proto na to, abyste páteř vždy drželi pěkně zpříma, nehrbte se a nechoďte pořád s hlavou skloněnou.

„Důležitý je také pitný režim, jelikož elasticita ploténky, ale i okolních vazivových struktur je závislá na množství tekutiny v těle,“ říká hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

A pak je tu pohyb. Zaměřte se při něm hlavně na střed těla. „Jako preventivní cvičení doporučuji plavání, které nadnáší, nebo běhání, kdy střídavý tlak při dopadu a odlehčení v letové fázi vytváří vhodnou fyzikální sílu pro neustálou optimální výživu meziobratlové ploténky,“ dodává odbornice.