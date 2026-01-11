Ploché nohy netrápí jen děti. Jak je poznat a co s nimi dělat

Ploché nohy mění způsob chůze a přetěžují klouby i páteř. Často vznikají postupně a dlouho bez povšimnutí. Poradíme, jak je poznat, kdy zbystřit a co dělat, aby vás pohyb znovu nebolel.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jde o problém s klenbou, která nemá běžný tvar a netvoří správnou oporu pro nohu ani pro celé tělo. Zjednodušeně řečeno se ploska chodidla při chůzi nebo stání sesouvá dovnitř. Váha těla pak neleží tam, kde by měla, ale tlačí hlavně na vnitřní část nohy. Noha tím ztrácí pevnost a při každém kroku se trochu „rozjíždí“.

Člověk to často pozná podle bolestí chodidel, pálení nohou, otoků, únavy po chůzi nebo podle toho, že se boty rychleji sešlapávají na vnitřní straně. Problém však nevadí jen nohám – zátěž se postupně přenáší výš, na kotníky, kolena, kyčle a záda. Právě proto se může stát, že bolí celé tělo, přičemž příčina je v nohách.

Bolavá chodidla se dají léčit. Tyto rady vám mohou pomoci

Jak je poznat

Problém s plochýma nohama může být vrozený, a proto lékaři chodidla kontrolují už u malých dětí. Můžete je však také získat až v průběhu života. Vrozená plochost souvisí s vývojovou vadou chodidla, nejčastěji s takzvanou kolébkovitou nohou, která je patrná už od narození.

Mnohem častější je ovšem získaná plochost nohou, která se vyvine postupně. Přispívají k ní různé vlivy – například nadváha, dlouhodobé stání, málo pohybu, nošení nevhodné obuvi bez opory, ale také úrazy nebo operace nohy. Svou roli hraje i věk, protože svaly a vazy, které drží klenbu, časem slábnou.

Plochou nohu lze často poznat i bez lékaře. Stačí se podívat, jak stojíte nebo chodíte. Pokud vám kotníky při stání viditelně padají dovnitř a pata není kolmo k zemi, může to být známka propadlé klenby. Hodně napoví i takzvaný mokrý test – po koupeli nebo sprše se postavíte bosí na dlažbu nebo papír a podíváte se na otisk chodidla.

Když je otisk téměř celý, bez zřetelného vykrojení na vnitřní straně, je pravděpodobné, že je klenba snížená. Dalším vodítkem může být pocit nejistoty při chůzi po nerovném povrchu nebo to, že dlouhé stání bez opory je pro vás nepříjemné.

Co s tím dělat

Začněte jednoduše – botami. Musíte mít takové, které mají pevnou patu a dost místa pro prsty, neměly by mít úplně plochou podrážku a měly by být celkově dost pevné. U mnoha lidí výrazně pomohou vložky, které podepřou klenbu a zlepší rozložení zátěže při chůzi i stání.

Někdy stačí kvalitní vložky z lékárny, často je však lepší řešení takových pomůcek na míru, protože každá noha se propadá jinak a někdo potřebuje hlavně podporu podélné klenby, jiný spíš vyrovnat postavení paty. Pokud člověka bolí i kolena nebo záda, bývá rozdíl po správné opoře chodidla znatelný.

Chraňte svá chodidla. Víte, co jim škodí?

Velmi pomůže jednoduché, ale pravidelné cvičení, které posiluje svaly chodidla a zlepšuje stabilitu. Například protahování lýtek, pomalé zvedání na špičky, uchopování drobných předmětů prsty nohou, krátká chůze naboso po bezpečném nerovném povrchu nebo vědomé zvedání klenby ve stoji.

Důležitá je pravidelnost, protože svaly na chodidle rychle ochabnou, když se nepoužívají. K lékaři je vhodné jít ve chvíli, kdy se bolest zhoršuje, noha otéká, člověk má problém ujít běžnou vzdálenost nebo když se přidá výrazná bolest paty či kotníku, protože tam už může jít i o zánět šlach nebo další potíž, kterou je potřeba řešit s odborníkem.

Cviky, které pomohou

Zvedání na špičky: Postavte se rovně, klidně se lehce přidržte opěradla židle. Pomalu se zvedněte na špičky, chvíli vydržte a zase se vraťte zpět. Opakujte 10- až 15krát. Cvik posiluje chodidla i lýtka.

Zvedání předmětů prsty: Sedněte si na židli, bosou nohou se snažte zvednout ze země kapesník, tužku nebo malý ručník. Chvíli ho podržte a položte zpět. Opakujte několikrát každou nohou.

Rolování chodidla: Sedněte si a pod chodidlo si dejte malý míček nebo srolovaný ručník. Pomalu po něm přejíždějte celým chodidlem dopředu a dozadu. Pomáhá uvolnit nohu a zlepšit její prokrvení.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

