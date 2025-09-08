Degenerativní změny páteře se vedle například kardiovaskulárních nemocí zařadily do skupiny takzvaných civilizačních chorob. Ze statistik vyplývá, že počet operací páteře se u nás za poslední desetiletí takřka zdvojnásobil.
A jak upozorňují chirurgové, ortopedi a neurologové, kteří sledují vývoj zdravotních problémů u svých pacientů, nárůst operačních výkonů řešících degenerativní změny na páteři bude ještě stoupat.
|
Pět nejlepších cviků, které vám pomohou od bolesti zad
Urychlujeme si stárnutí
Páteř, a to především meziobratlové ploténky a páteřní kloubky, stárne jednak samovolně s přibývajícím věkem, ale do značné míry se na ní podepisuje i náš současný životní styl.
Stárnutí páteře si v podstatě sami urychlujeme. Na bolestech zad se podepisuje změna pracovního tempa i typy vykonávané práce a samozřejmě nedostatečná relaxace. Lidé páteř nadměrně zatěžují tím, že denně dlouhé hodiny sedí u počítače nebo postávají na místě a vůbec nesportují. Pokud se ke sportu odhodlají, nebývá to pravidelná průběžná pohybová aktivita, ale často nárazová záležitost.
Sportem k trvalé invaliditě?
Jestliže se člověk, který jinak jen sedí či kousek popojde k autu, vypraví jednou dvakrát týdně do posilovny a tam cvičí hned s maximální zátěží, je to špatně. Stejně tak nejsou dobré nepřirozené rotační pohyby například při prestižních sportech, jako je golf či tenis, do nichž se lidé mnohdy pouštějí bez předběžné fyzické přípravy.
Svaly a vazy tyto „nárazovky“ a nepřirozené pohyby obyčejně nějak zvládnou. Kosti a plotýnky páteře ovšem nikoli.
A v čem je problém? Dříve lidé takto nežili a páteř, která je hlavním nosným pilířem těla, zatěžovali chůzí a fyzickou prací průběžně každý den. Když ji ale nyní nárazově občas přetížíme zvedáním činek nebo odpalováním míčků, vznikají v meziobratlových ploténkách drobná poranění neboli mikrotraumata. Tím se předčasně urychlují degenerativní změny nosných páteřních struktur. Postiženi bývají lidé ve věku od třiceti do šedesáti let, kolem pětačtyřicítky se potíže projeví nejčastěji.
|
Diagnóza bolest zad. Co ji způsobuje a kdy zpozornět, radí přední odborníci
Jak to páteř odskáče
Degenerativní změny mohou vyústit v posun obratlů, výhřez meziobratlové ploténky nebo zbytnění kloubků, které způsobí zúžení páteřního kanálu. To všechno může být příčinou útlaku nervových kořenů vybíhajících z míchy, která vede páteřním kanálem.
Výsledkem jsou bolesti v zádech, často provázené nepříjemnými bolestmi v končetinách, ale i v dalších partiích těla podle toho, která část páteře je degenerativními změnami zasažena.
Posilujte, ale na činky zapomeňte
Aby páteř držela správný tvar a bez problémů zvládla každodenní zátěž, potřebuje mít kolem sebe takzvaný svalový korzet.
Pevný svalový korzet, který tvoří svaly kolem páteře, zádové a břišní svaly, totiž páteři poskytuje oporu a chrání ji před nadměrným opotřebením. Vzhledem k tomu, že nemáme dostatek přirozeného pohybu a fyzicky pracujeme méně než naši předci, zejména svaly kolem páteře, které jsou uložené v hloubce, máme velmi oslabené. Platí to v mnoha případech i pro ty, kteří pravidelně sportují.
Jmenované svaly určitě neposílíte pomocí činek, nýbrž díky na první pohled mnohdy banálním cvikům. Tyto cviky, ať už budou pocházet z pilates, nebo jógy, musí být provedeny naprosto správně, jinak nebudou účinkovat, a naopak vám můžou i uškodit. Chcete-li svým zádům skutečně prospět, zkuste se pro začátek poradit s fyzioterapeutem, který vám podle stavu vašeho svalového aparátu doporučí vhodné cviky – a hlavně vás je naučí správně provádět. A kromě toho nezapomínejte, že nejpřirozenější a nejúčinnější cvičení pro celé tělo včetně páteře je obyčejná chůze.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.