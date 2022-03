Šetrnější operace páteře bez narkózy, domů jdete hned, říká lékař o novém trendu

Lidská páteř. 34 obratlů, 23 plotének, na 100 drobných kloubů, přes 200 vazů a na 400 svalů. Tak složitá je „schránka“ naší nervové struktury. Pružnost tkání však s věkem klesá, pohybový aparát se opotřebovává. Občasnými bolestmi zad trpí až 80 % dospělých. Po nemocích dýchací soustavy jsou dokonce nejčastější příčinou pracovní neschopnosti.

Ročně kvůli zádům marodí okolo čtvrt milionu Čechů. Příčin je fůra. Od úrazů, zánětů, přetažení až po choroby okolních orgánů. Ale po čtyřicítce už začínají převažovat degenerativní změny, hlavně v oblasti bederní páteře a na meziobratlových ploténkách. Omezují nás v pohybu a jsou příčinou bolesti, jež se stává chronickou, a běžné léky už na ni nezabírají.

Pamatujete si na největší bolest, jakou jste v životě zažil?

Mám za sebou půlroční bolest zad, ale jako správná kovářova kobyla, která chodí bosa, jsem to ignoroval a po čase to přešlo. Nicméně asi největší bolest, co jsem zažil, byla ruptura Achillovy šlachy při sportu. (Achilovka spojuje lýtkový sval s patní kostí, díky tomu můžeme chodit a běhat. Je nejsilnější šlachou v těle. K jejímu přetržení či natržení, tedy zmíněné ruptuře, dochází pětkrát až desetkrát častěji u mužů, pozn. red.) Ten proces byl celkem pozvolný. S poraněnou šlachou jsem uběhl 90 kilometrů na běžkách, ujel 315 kilometrů na kole, absolvoval závod Ironman, až pak přišel běh na 30 kilometrů, kdy mi achilovka definitivně praskla a skončil jsem na operačním sále. Jinou zkušenost zatím nemám.