Má na bolest zad vliv i psychika?

„No jéjej! Stres či úzkost vyvolávají změny v napětí svalů, což pak ovlivňuje v těle další tkáně, orgány a procesy. Včetně imunitního systému. Se stresem velmi často souvisí zablokovaná krční páteř, důsledek zvýšeného napětí šíjových svalů právě při nervovém vypětí. To, jak se člověk cítí, se odráží v držení jeho těla. Například smutný člověk se choulí do klubíčka, do ochranné a bezpečné pozice. Udělá takzvanou želvu, kdy zastrčí hlavu mezi ramena, čímž si zablokuje trapézové, šíjové a všechny další svaly v oblasti krku. Stažené svaly pak mohou tlačit na nervy a vyvolávat bolesti hlavy. Nebo může bolest vystřelovat do ramen. U šedesáti až sedmdesáti procent pacientů, kteří se mi s tímto problémem dostanou pod ruce, hraje výraznou roli právě stres,“ řekl před časem v rozhovoru pro týdeník TÉMA vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice v Praze David Vrbický.

K laickému zjištění závažnosti svalového problému existuje jednoduchá pomůcka. Vypít malé množství tvrdého alkoholu, třeba vodky.