Bolest zad nemusí znamenat operaci. Lázně Teplice nabízejí účinnou pomoc

Paní Jindra řeší potíže s páteří už od svých osmnácti let. Postupně se u ní rozvinuly tři výhřezy meziobratlových plotének v bederní oblasti (úroveň L3–L5), tedy v nejvíce namáhané části zad. Obtíže se časem zhoršovaly a přestaly být jen nepříjemností.
„Bolest nebyla jen v zádech. Přidalo se brnění a pálení v levé noze, kvůli bolestem jsem nemohla spát,“ popisuje Jindra. K tomu se opakovaně přidávaly náhlé blokády, které trvaly i několik dní. „V takových chvílích jsem se nebyla schopná narovnat ani se normálně pohybovat.“
S každým dnem ve mně roste naděje, že se operaci vyhnu a budu zase normálně žít.
Úlevu hledala všude, kde to šlo – v obstřicích, pravidelném cvičení, lécích proti bolesti i v třítýdenní komplexní lázeňské léčbě v jižních Čechách.
Poslední verdikt lékaře byl pro Jindru zlomový: další možností už je operace páteře. „Existovalo riziko poškození nervových struktur, které by mohlo vést až k omezení hybnosti,“ vysvětluje Jindra. Právě kolísavá úspěšnost zákroku a možná rizika byly důvodem, proč se Jindra rozhodla zkusit ještě jinou cestu – léčbu v Lázních Teplice.
První týdny, které přinesly úlevu i naději
V Lázních Teplice je součástí léčby pacientů s obtížemi páteře také spinální dekomprese, moderní metoda zaměřená na šetrné uvolnění páteře a snížení tlaku na meziobratlové ploténky i nervové struktury.
Už po prvním týdnu léčby Jindra popisuje výraznou změnu. „Brnění úplně ustoupilo, bolesti se snížily o více než polovinu a hlavně – zatím se neobjevila žádná blokáda,“ říká. Záda se cítí stabilnější, běžné denní činnosti zvládá bez výrazného omezení a po dlouhé době se vrací i psychická úleva. „S každým dnem ve mně roste naděje, že se operaci vyhnu a budu zase normálně žít,“ dodává.
Jak funguje spinální dekomprese
Spinální dekomprese je šetrná a neinvazivní metoda, která působí na samotnou příčinu bolesti zad. Pacient při ní leží na speciálním přístroji, který páteř jemně a řízeně protahuje. Nejde ale o žádné prudké „natahování“ – síla tahu se nastavuje individuálně podle potíží konkrétního člověka a navíc se aplikuje v kratších pulsech, kdy natažení střídá částečné povolení.
Díky tomuto cílenému uvolnění se ploténky mohou opět „nadechnout“, získat výživu i hydrataci a znovu vyplnit meziobratlové prostory. Po několika aplikacích střídavého rozšiřování obratlů od sebe lze snížit tlak na nervové struktury, který je často hlavním zdrojem bolesti, brnění nebo vystřelování do končetin. Uvolněná páteř se zároveň lépe prokrví a ploténky dostávají více živin.
„Hosté často cítí úlevu už po prvních procedurách a popisují, že mají pocit, jako by byli najednou vyšší,“ říká fyzioterapeutka Marcela Müllerová z Lázní Teplice.
Pro koho je spinální dekomprese vhodná
Spinální dekomprese je určena lidem s bolestmi zad, výhřezem ploténky, brněním nebo vystřelováním bolesti do končetin. Smysl má ale i preventivně – zejména pro osoby se sedavým zaměstnáním nebo dlouhodobou jednostrannou zátěží, kterým pomáhá udržet páteř pružnou a v dobré kondici.
„Když páteři ulevíme včas, dokáže fungovat bez bolesti mnohem déle,“ dodává fyzioterapeutka Marcela z Lázní Teplice.