Pohled do statistik ÚZIS ČR mluví jasně: bolest zad je dlouhodobě nejčastější příčinou pracovní neschopnosti v Česku a nejvíce zasahuje právě populaci v produktivním věku mezi 35 a 60 lety. Podle lékařů se právě v tomto období láme chleba – buď budeme ignorovat signály těla, dokud se neozve výhřez ploténky, nebo zvolíme cestu cílené rehabilitace a moderní lázeňské péče, která dokáže vrátit páteř do kondice i bez skalpelu.
Proč se bolest zad po 40. roce zhoršuje?
Kolem čtyřicítky se začínají naplno projevovat hříchy našeho životního stylu. Podle Mayo Clinic naše ploténky s věkem přirozeně ztrácejí vodu, snižuje se jejich elasticita a stávají se náchylnějšími k poškození. Stačí pak menší přetížení – nešikovné zvednutí břemene nebo prudká rotace trupu – a problém je na světě.
K tomu se přidává sedavé zaměstnání a stres. Psychické napětí zvyšuje svalové napětí (tonus), což vede k chronickým bolestem. Výsledkem je přetížení bederní páteře a oslabení hlubokého stabilizačního systému. Známý český neurochirurg Radek Keiser připomíná, proč malé děti záda nebolí: „Je to pohyb a nízká váha. Zkrátka zůstat aktivní. Vždycky říkám pacientům, že polovina úspěchu léčby je operace, 50 procent je regenerace a rehabilitace.“
Analgetika problém jen tlumí, ale neléčí
Když nás chytnou záda, první cesta vede do lékárny. Jenže uznávaný britský odborný portál NICE Guidelines varuje: paracetamol jako jediná léčba na bolesti zad nefunguje. Analgetika vypnou kontrolku bolesti, ale neodstraní svalovou dysbalanci ani tlak na nervy.
Dlouhodobé užívání léků navíc zatěžuje trávicí trakt a ledviny. Pokud bolest zad trvá déle než tři týdny, je nejvyšší čas vyhledat odborníka. Potíže se totiž řetězí a vedou k dalším komplikacím, které se následně odrážejí i na naší psychice.
Co funguje víc než ergonomická židle?
Mnoho lidí investuje tisíce do drahých židlí, ale zapomínají na to nejdůležitější: pohyb. Studie v British Journal of Sports Medicine potvrzuje, že aktivní cvičení má výrazně vyšší efekt než jakákoliv pasivní opatření. Ergonomie je pouze podpůrný prvek. Skutečnou úlevu přináší až kombinace stabilizačních cviků a uvolnění hlubokých svalových spasmů.
Právě zde nastupuje role specializované lázeňské péče. Na unikátní synergii přírodních léčivých pramenů a moderní fyzioterapie staví například Lázně Teplice. Teplická termální voda z pramene Pravřídlo má díky svému složení a teplotě jedinečný myorelaxační účinek – uvolňuje svaly v hloubce, kam běžná masáž nedosáhne.
Moderní lázeňské přístupy: jak se zbavit bolesti zad bez operace
Lázeňská léčba v Teplicích není jen o relaxaci, jedná se o intenzivní medicínský proces. Pro pacienty, kteří hledají cestu, jak se zbavit bolesti zad bez operace, jsou připraveny programy jako Léčebný pobyt Klasik.
Ten zahrnuje:
- Vodoléčbu v termální vodě: Snižuje zatížení kloubů o 90 % a umožňuje bezpečný pohyb i při akutní bolesti.
- Individuální fyzioterapii: Upravuje svalovou nerovnováhu a učí pacienta správnou statodynamiku páteře.
- Spinální dekompresi: Moderní neinvazivní metodu na počítačem řízeném lehátku, která uvolňuje tlak na meziobratlové ploténky. „Naši hosté často popisují, že mají pocit, jako by byli najednou vyšší,“ prozradila fyzioterapeutka Marcela Müllerová.
Kdy už je čas na specialistu?
Přestože je možné až 90 % případů vyřešit konzervativně, existují varovné signály, tzv. červené vlajky. Pokud cítíte brnění, pálení, vystřelování do nohy (ischias), nebo dokonce svalovou slabost, může jít o výhřez ploténky. V situaci, kdy se přidají potíže s inkontinencí, je operační řešení nezbytné.
V ostatních případech je však operace až tou poslední možností. Správně zvolená alternativa k operaci páteře v podobě lázeňské kúry může nejen ulevit od chronických obtíží, ale také pomoci oddálit degenerativní změny v kloubech a udržet vás v kondici bez ohledu na věk.
Obsah vznikl ve spolupráci s Lázněmi Teplice.