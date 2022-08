Jak na bolest krční páteře. Základem je správné držení těla a cvičení

Je to věc, která vám dokáže hodně otrávit život. Omezuje v zábavě, sportu, ale i obyčejném sezení nebo chůzi. Někdy za ní stojí zranění, neurologické potíže nebo jiný vážný důvod. Často je to však jen proto, že prostě dlouho vysedáváte u počítače ve špatné pozici a navíc se ani jednou za tu dobu neprotáhnete. Anebo jste se naučili chodit shrbeně či jinak pokřiveně.

Stejně tak působí na dané partie negativně i stres nebo silná nadváha. Po nějaké době se vše projeví. Bolest za krkem je tak každodenní strastí většiny lidí starších 40 let. A je potřeba se jí postavit.

Naučte se správné držení těla

Základem je naučit se, co to je správné držení těla. „Měli byste při něm mít kotníky a chodidla na úrovni pánve a tak směřovat i kolena, abyste nedrželi nohy do X ani do O,“ radí lékařka Lindsay Curtisová. Největší pozornost věnujte zádům – nesmí být ani shrbená ani příliš prohnutá, prostě by měla kopírovat ono známé pravítko. Hlavu mějte tak, aby v této ose jen pokračovala a nevychylovala se.

Ze začátku si budete možná připadat trochu jako roboti. Ale až vám tento styl přejde do krve, zjistíte, že se nejenže cítíte lépe, ale stejně tak vás vnímá i okolí. Tento postoj totiž nonverbálně evokuje sebevědomějšího a spokojenějšího člověka.

Pomoci vám mohou i speciální korektory vzpřímeného držení těla. Seženete je na internetu nebo ve zdravotnických potřebách. Jedná se o jakýsi batoh bez batohu – prostě popruhy, které nasadíte na záda a jež vám nedovolí se znovu schoulit do sebe. Jejich cena se pohybuje kolem čtyř stovek.

Cvičit musíte pravidelně

Rozhodně nepodceňujte ani strečink. Věnovat byste se mu měli tak třikrát denně – zvláště pokud dlouho sedíte nebo praktikujete sporty, které tomuto problému napomáhají, což je třeba jízda na kole. Návody, jak se do něj pustit, najdete na internetu, ale sami ucítíte, kdy se vám daří správně protáhnout a kdy ne.

8. dubna 2020

Zkuste si jakýkoli pohyb krkem a rameny (kroužení, předklon a záklon, vytrčování na jednu a druhou stranu). Dělejte to pomalu a vnímejte, jak se vám dané partie napínají a hned nato uvolňují. Stačí vždycky minutka a uvidíte tu změnu.

A prevence? Nejlepší je nebýt pecivál. Hýbejte se, procházejte, nejezděte výtahem, ale zkuste to někdy po svých. Nepřepínejte své síly – pokud něco nemůžete stihnout, rozložte si to raději do druhého dne. Nestresujte se tím. A snažte se dobře a pravidelně spát – tedy obligátních 7 až 8 hodin denně a v pokud možno stejných časech. Udělá vám to dobře.