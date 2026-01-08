Zlepšete pohyblivost beder a zbavte se bolesti zad. Pomohou tyto cviky

Petra Barochová
Bolesti zad a ztuhlá bedra trápí mnoho lidí, zejména při dlouhém sezení nebo cestování. Pravidelné rozhýbání a protažení této oblasti pomáhá uvolnit napětí, zlepšit prokrvení svalů a snížit riziko bolesti. Přinášíme čtyři jednoduché cviky specialisty na bolesti zad Tomáše Firsta z Centra cvičení pro zdraví, které můžete provádět doma i na cestách.
Fotogalerie1

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Mobilizace vsedě či vestoje

Tento cvik je ideální jako rychlé rozhýbání během dne – v práci, při cestování nebo kdykoli, kdy cítíte ztuhlost v bedrech. Nevyžaduje žádné pomůcky a zvládnete ho téměř kdekoli. Cílem je jemně rozpohybovat pánev a bederní páteř, prokrvit svaly a obnovit přirozený rozsah pohybu.

Doporučené provedení: Zaujměte vzpřímenou polohu vsedě nebo vestoje. Plynule a bez trhání se naklánějte trupem dopředu, do stran a poté přidejte krouživý pohyb pánví. Pohyb by měl být pomalý, kontrolovaný a vedený v rozsahu, který je vám příjemný.

Výhřezu ploténky lze předcházet. Tyto jednoduché triky vám mohou pomoct

Mobilizace na všech čtyřech

Tento cvik je vhodnější pro domácí prostředí, kde máte více prostoru a stability. Poloha na všech čtyřech umožňuje cílenější a hlubší uvolnění bederní oblasti a zvyšuje účinnost mobilizace oproti cvičení vsedě či ve stoje.

Doporučené provedení: Klekněte si na všechny čtyři, ruce umístěte pod ramena a kolena pod kyčle. S nádechem se pomalu prohněte v zádech, s výdechem záda plynule zakulaťte. Pohyb provádějte pomalu, soustřeďte se na plynulé střídání prohnutí a zakulacení bez zadržování dechu.

Diagnóza bolest zad. Co ji způsobuje a kdy zpozornět, radí přední odborníci

Uvolnění oblasti kostrče

Cvik je zaměřený na oblast kolem kostrče a spodní části pánve, kde se často hromadí napětí – zejména při dlouhém sezení. Je vhodný i při citlivosti nebo bolestech v této oblasti. Zásadní je respektovat hranici pohodlí a vyhnout se jakémukoli tlaku do bolesti.

Doporučené provedení: Jemně pohybujte pánví dopředu a dozadu, případně do stran. Pohyb by měl být malý, plynulý a kontrolovaný. Vyhněte se „extrémním“ pozicím – cílem je postupné uvolnění, nikoli intenzivní protažení.

Bolest zad dokáže potrápit. Kdy pomůže fyzioterapeut a kdy masér?

Trakce páteře (vyvěšení)

Tento cvik slouží k protažení zad, která se běžně obtížně uvolňují. Pomáhá snížit tlak na meziobratlové ploténky a navodit pocit „odlehčení“ v oblasti beder. Lze ho provádět několika způsoby podle dostupných možností.

Doporučené provedení: Trakci můžete provádět zavěšením na hrazdě nebo opřením rukou o pevnou oporu (například dveře či posilovací tyč). Nechte váhu těla jemně „klesnout“ dolů a páteř přirozeně prodloužit. Cvik je možné doplnit lehkou mobilizací pánve či trupu, podobně jako u prvního cviku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalé vztahy českých hvězd. Připomeňte si, kdo s kým kdysi randil

Slavní, kteří spolu kdysi randili a žili

Podívejte se do naší galerie na slavné tváře českého šoubyznysu, které spolu kdysi randily a žily. Dnes už mají mnozí svoje rodiny a lásku prožívají po boku jiných. Přesto jejich vztahy nezůstávají...

Sexy Tammy Hembrowová oslňuje dokonalými křivkami na pláži

Tammy vypadá skvěle.

Jednatřicetiletá youtuberka a trenérka Tammy Hembrowová z Austrálie svou krásou mužům dokáže pěkně zamotat hlavu. Podívejte se do naší galerie na její snímky v bikinách i odhalených upnutých...

Slavní a jejich dabléři, kteří jim ve filmech kryjí záda

Slavní a jejich dabléři

Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které ve filmech potřebují dabléry. Nejde jen o nebezpečné scény, často dabléři zaskakují, aby produkce nemusela například platit filmovým hvězdám...

Krása něco stojí. Podívejte se, kolik investují slavné ženy do svého vzhledu

Slavné krásky a jejich nákladná péče o sebe sama

Chodíte každý měsíc na nehty, vlasy a kosmetiku a vyčítáte si to? Až si přečtete, co vše absolvují známé krásky a kolik za procedury zaplatí, spadne vám zřejmě brada. Podívejte se do naší galerie,...

Šokující odhalení slavných, které si nechávali pro sebe

Tito slavní umí opravdu šokovat.

Na světě existuje jen málo lidí, kteří nemají žádná tajemství a nic neskrývají. Výjimkou nejsou ani slavné hvězdy, které mnohdy mají tajnosti, které by jim mohly zničit kariéru. Podívejte se do naší...

Pomoc, honí mě mlsná! Co znamenají chutě na sladké a jak s nimi naložit

Ilustrační fotografie

Nový rok vždy láká ke změně životního stylu. Co když vám ale vaše úsilí kazí záškodníci z řad vlastního týmu? Zeptali jsme se proto, jak zvládnout chutě na sladké. Odpovídá psycholožka a nutriční...

8. ledna 2026

Nenechte vlasy mrznout. V zimě si zaslouží vaši zvláštní péči

Ilustrační snímek

Pozorujete, že vaše vlasy v zimě ztrácejí hydrataci, lesk a pružnost a jsou nepoddajné? Zjistili jsme, jak jim i v tomto období navrátit vitalitu, krásu a zdravý vzhled. Jak o ně v zimě správně...

8. ledna 2026

Já a pipina? Snad lidé změní názor. Hvězdou Výměny byla influencerka Slováková

První vyměněnou manželkou byla influencerka a podnikatelka Nela Slováková (35).

V prvním díle devatenácté řady Výměny manželek se předvedla známá influencerka Nela Slováková, která je – pro pořad trochu netradičně – bezdětná. Prý si nedokáže představit být matkou a dost dobře se...

8. ledna 2026

Zlepšete pohyblivost beder a zbavte se bolesti zad. Pomohou tyto cviky

Ilustrační fotografie

Bolesti zad a ztuhlá bedra trápí mnoho lidí, zejména při dlouhém sezení nebo cestování. Pravidelné rozhýbání a protažení této oblasti pomáhá uvolnit napětí, zlepšit prokrvení svalů a snížit riziko...

8. ledna 2026

KVÍZ: Ženy, které změnily svět. Znáte je všechny?

Dobový portrét Marie Curie s vlastnoručním podpisem

Ženy formovaly dějiny politiky, vědy, sportu, kultury i každodenního života – často navzdory předsudkům své doby. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte jejich jména, příběhy a úspěchy. Soutěžit o...

vydáno 8. ledna 2026

Oříškovo-ovesná kaše s čokoládou

Oříškovo-ovesná kaše s čokoládou
Recept

Střední

20 min

V chladných dnech je teplá ovesná kaše tou nejlepší snídaní.

Císařovna Sisi by byla úspěšná fitness influencerka, říká Bláznivá dějepisářka

Premium
Jana Kudrnová, známá jako Bláznivá dějepisářka, mluví o historii nezvykle...

Princezny neměly pohádkový život a císařovna Sisi by dnes na sítích vládla. I takové věci můžeme zjistit díky Instagramu jedné Bláznivé dějepisářky. Profesí učitelka Jana Kudrnová na svém profilu...

7. ledna 2026

Plastika nosu ve Vietnamu se zvrtla, žena je v kómatu

Z dříve naprosto zdravé ženy je dnes žena bojující o život na jednotce...

Třiatřicetiletá Chloe Mowday z Austrálie po plastice nosu skončila upoutaná na lůžko a rodina se ji zoufale snaží dostat zpět domů. Plastiku totiž podstoupila ve Vietnamu. Bohužel ale nastaly...

7. ledna 2026  10:54

Krása něco stojí. Podívejte se, kolik investují slavné ženy do svého vzhledu

Slavné krásky a jejich nákladná péče o sebe sama

Chodíte každý měsíc na nehty, vlasy a kosmetiku a vyčítáte si to? Až si přečtete, co vše absolvují známé krásky a kolik za procedury zaplatí, spadne vám zřejmě brada. Podívejte se do naší galerie,...

7. ledna 2026  8:09

Z vlasů se dělá zbytečná věda. Stačí znát pár pravidel, říká Michal Zapoměl

Byt měl být pouze přestupní stanicí, Michal v něm nakonec bydlí už třetím rokem.

Michal Zapoměl je špičkou ve svém oboru. Se stejnou láskou opečovává slavné osobnosti stejně jako běžné klientky. Co říká na svou nálepku „kadeřník celebrit“, a jaký je největší hřích, který na svých...

7. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Mašli, aby vás našli. Tento detail povznese váš outfit do výše

Pokud se necítíte na žádné módní výstřelky, sáhněte po pastelovém svetříku a...

Mašle se v posledních týdnech objevují snad na všech kouscích oblečení. Jak tohoto trendu využít, aniž abyste působila infantilně? Poradíme vám, jak do šatníku vnést elegantní dávku hravosti.

7. ledna 2026

Za demencí stojí vadné hojení nervové tkáně v mozku, říká imunolog Klubal

Premium
MUDr. Radek Klubal, zakladatel a vedoucí Medicínského centra Praha

S lecčím si náš organismus umí poradit. Ne však s vadnou bílkovinou, kvůli níž mozek dřív a rychleji degeneruje a o které se s prodlužujícím se věkem dožití mluví stále častěji. Stojí totiž za...

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.