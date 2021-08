V krku vás může bolet i v létě. Zaručené rady, jak si ulevit

Co uleví od bolesti Pokud už angína přece jenom udeří, můžete vyzkoušet některé osvědčené domácí prostředky: KLOKTEJTE: Do sklenice s vlažnou vodou přidejte pět kapek oleje z australského čajovníku (tea tree) a kloktejte až 5krát denně. Ale pozor! Kloktadlo nikdy nepolykejte! Nemáte tea tree olej? Bohatě postačí obyčejná kuchyňská sůl. Jednu lžičku rozmíchejte ve sklenici teplé vody a kloktejte aspoň 6krát během dne. Pokud je vám kloktání solí nepříjemné, nebo se vám z toho dokonce zvedá žaludek, můžete si solnou směsí proplachovat ústa. A provádějte domácí inhalaci: Vdechujte páru z misky s horkou vodou, do které jste přidali po dvou kapkách eukalyptového a mátového oleje. Opakujte 2krát denně po dobu cca 5 až 10 minut. UVAŘTE SI CIBULOVÉ MLÉKO: Na to spoléhaly už naše prababičky, na podrážděnou sliznici působí jako hotový balzám. Oloupejte a nadrobno pokrájejte tři velké cibule. Vložte je do kastrolku, přidejte hřebíček, lžičku hnědého cukru, snítku čerstvého tymiánu (nebo lžičku sušeného) a pár lžic vody. Nechte mírně vařit asi 2 hodiny a občas podle potřeby přilijte vodu. Potom směs protlačte přes cedník a ohřejte malý šálek mléka. Šťávu smíchejte se stejným dílem mléka a popíjejte 3krát denně. ROZKOUSEJTE STROUŽEK ČESNEKU: Oloupejte jeden či dva stroužky a okamžitě je snězte nebo aspoň rozkousejte. Česnek obsahuje silné přírodní antibiotikum, které se uvolňuje během krájení. Pokud je ale chroupání syrových stroužků nad vaše síly, rozmačkejte je a natřete na topinku. ZABALTE SI KRK DO TVAROHU: Půl vaničky měkkého tvarohu naneste v tenké vrstvě na vlhký ručník, přiložte si ho na krk a upevněte vlněným šátkem nebo suchým ručníkem. Jestli to vydržíte až do rána, bude po problému. PRIESSNITZŮV OBKLAD: Ve studené vodě namočte látkový kapesník a lehce ho vyždímejte. Přiložte na krk, přes něj položte igelitový sáček, upevněte suchým šátkem a na 2 až 3 hodinky si zalezte do postele. Potom obklad sundejte, nechte krk 3 hodiny odpočinout a celý postup znovu zopakujte.