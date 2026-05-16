Bolest, tlak a zalehnutí ucha. Zánět středního ucha může být u dospělých jiný

Bolest ucha, tlak, zalehnutí, zhoršený sluch a někdy i výtok – tak se hlásí zánět středního ucha. Nejde jen o dětskou nemoc, navíc u dospělých mívá často těžší průběh.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Jak vzniká zánět středního ucha

Zánět středního ucha obvykle vzniká jako komplikace rýmy nebo infekce horních cest dýchacích, kdy se zánět z nosohltanu dostane do středoušní dutiny.

U dětí má průběh zpravidla rychlý a výrazný, s vysokou bolestivostí a horečkou.

U dospělých může zánět ucha začínat nenápadně

U dospělých a seniorů má nástup často pomalejší charakter, začíná spíše tlakem v uchu, pocitem zalehnutí nebo postupným zhoršováním sluchu, které nemusí být na první pohled výrazné.

Příznaky ztráty sluchu: pozor na bzučení v uších i zhoršenou rovnováhu

Bolest může být mírnější nebo se objeví až později, což vede k tomu, že lidé obtíže snadno podcení a očekávají, že samy odezní. Jenže to může být nebezpečné, protože se zánět může rozvinout do vážnějšího stavu a způsobit trvalé poškození sluchu nebo další komplikace.

Riziko roste i u lidí s oslabenou imunitou nebo při opakovaných infekcích dýchacích cest. Svou roli může hrát také nedoléčená rýma nebo dlouhodobě ucpaný nos.

Jak poznat zánět středního ucha

Typické příznaky zahrnují kromě tlaku a bolesti také šumění nebo pískání v uchu, zhoršené vnímání zvuků a někdy i pocit, jako by bylo ucho ucpané.

V některých případech se objeví výtok, který signalizuje porušení bubínku a únik nahromaděné tekutiny ze středního ucha. To může krátkodobě zmírnit tlak, ale zároveň jde o známku pokročilejšího zánětu.

U starších lidí může být průběh ještě méně nápadný a jediným příznakem bývá zhoršení sluchu nebo celkový diskomfort v uchu, což zvyšuje riziko, že onemocnění zůstane delší dobu bez léčby. Někdy se přidává i pocit tlaku v hlavě nebo mírná závrať. Výjimkou není ani celková únava nebo zvýšená teplota.

Léčba zánětu středního ucha

Léčba se odvíjí od příčiny a závažnosti onemocnění. V počátečních a lehčích případech se využívají léky proti bolesti a nosní kapky, které uvolní dýchací cesty a pomohou vyrovnat tlak ve středním uchu.

Pokud se potíže nelepší nebo se potvrdí bakteriální infekce, lékař nasazuje antibiotika. Důležité je sledovat vývoj obtíží a nepodceňovat jejich trvání, protože neléčený zánět může vést k opakovaným infekcím, trvalému poškození sluchu nebo k rozšíření zánětu do okolních struktur.

Včasná a správně zvolená léčba proto výrazně snižuje riziko komplikací a zkracuje celkovou dobu onemocnění.

Zlepšete svůj sluch. Zaručené rady, jak o něj správně pečovat

Když bolest ucha nemusí znamenat jen zánět

A na závěr ještě jeden zajímavý tip. Podobné projevy jako zánět středního ucha mívá někdy také kombinace prodělané rýmy a zablokované krční páteře.

Aby nepříjemné potíže nepřetrvávaly, je dobré se zaměřit na její odblokování, například formou cvičení či masáží.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

