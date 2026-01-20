Každý sportovec dříve či později skončí s výměnou kloubů. Je to pravda, nebo mýtus?
To je spíš omyl. Pokud sportujete rekreačně nebo v přiměřené intenzitě, klouby vám většinou vydrží. Problém nastává, když je dlouhodobě a opakovaně přetěžujete. Buď typem pohybu, nebo jeho intenzitou, například objemem tréninků. Je to stejné jako s autem: Když je konstruované na silnici a vy s ním budete jezdit do těžkého terénu, logicky se opotřebuje rychleji. Při sportu to funguje podobně. Některé disciplíny mají extrémní nároky: fotbal, basketbal, házená, ... Tam jsou prudké změny směru, tvrdé nárazy, trhavé pohyby. Podívejte se na profesionální fotbalisty, kolik z nich utrpí poranění menisků nebo zkřížených vazů. Při gymnastice zase trpí páteř. Naopak sporty s plynulým a cyklickým pohybem, jako je třeba cyklistika, jsou ke kloubům mnohem šetrnější. I když je to fyzicky náročné, nejsou tam tvrdé dopady ani trhavé změny směru. A je to vidět i v praxi – cyklistů k nám moc nechodí.
Neexistuje žádný seriózní vědecký důkaz, že by na artrózu skutečně fungovaly, ale jde spíš o velký byznys.