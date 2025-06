Pravda bývá leckdy relativní. Jedni tvrdí, že sex pomáhá proti migrénám, a druzí si zase stýskají, že pohlavní vzrušení je spouštěčem těchto nepříjemných pocitů. Možná, že důvodem jsou rozdílné druhy bolestí hlavy, ale také okolnosti, za jakých k nim dochází.

Už během 19. století se začalo mluvit o tom, že sexualita úzce souvisí s duševní kondicí člověka. Ženy, co neměly pohlavní styk pravidelně, byly označovány za nerudné, zatrpklé, podrážděné, ba dokonce hysterické.

Vibrátor jako lék

První vibrátor, který měl odstranit podobné „závady“, sestrojil americký lékař George Taylor a pomocí svého přístroje léčil úzkost, depresi nebo bolest hlavy. Terapie spočívala ve stimulaci pánevního dna a pohlavních orgánů do té doby, než pacientka dostala „záchvat“, tedy orgasmus.

Podle současných badatelů je právě sexuální vyvrcholení tou hlavní léčebnou silou migrény a dalších psychických problémů. Tělo při něm začne produkovat více serotoninu, známého hormonu štěstí, fungujícího jako osvědčený přírodní tlumič bolesti.

Sexuální experiment

O tom, že sexuální styk nebo masturbace pomáhají při bolestech, vypovídá i německý výzkum s tisícovkou dobrovolníků, kteří se potýkali s migrénou i takzvanou klastrovou bolestí hlavy, tedy nesnesitelným tlakem, zvláště v okolí oka.

A co ukázaly výsledky? Zhruba šedesát procent dotázaných potvrdilo, že sexuální stimulace jim přinesla úlevu. Až jedna třetina mužů a čtrnáct procent žen samo přiznalo, že tento druh aktivity zdárně využívá jako přírodní lék při obtížích. „Má to svoje výhody. Je to příjemné, účinné a navíc zadarmo,“ dodává jedna z účastnic experimentu.

Nepříjemný orgasmus

Jenže ne na každého toto kouzlo platí, je totiž spoustu mužů a žen, kteří to vnímají úplně opačně. „Spát s manželem? To je pro mě za trest. Pokaždé, když pocítím vzrušení, chytne mě taková bolest hlavy, že zbytek jen přetrpím,“ říká padesátiletá Květa z Prahy a není v tom sama.

Na stejný problém si stěžuje spousta dalších žen. Odborníci upozorňují na to, že existuje kolem tří set šedesáti typů bolestí hlavy a některé prostě fungují na jiném principu. Migréně, která vzniká během sexu, se říká koitální cephalalgie a sužuje muže i ženy. Většinou se ozývá během intimního styku a může trvat i neuvěřitelných čtyřiadvacet hodin po něm.

Časovaná bomba

Zajímavé je, že ač u běžných typů migrén orgasmus pomáhá, v případě této odnože je právě vzrušení a rozkoš spouštěčem největší bolesti. Těsně před intimním vyvrcholením se zintenzivní a začne být doslova nesnesitelná.

Podle odborníků tento typ bolehlavu má i neurčitou trvanlivost, někteří „šťastlivci“ si ho odbudou jednou a už se nevrátí. Jsou ovšem lidé, kteří podobným sexuálním „mučením“ procházejí i dlouhé měsíce až roky.

Neprůkazné důvody

Příčinu této zvláštní formy migrény si lékaři zatím nedokážou vysvětlit. Roli může hrát několik faktorů: vyšší krevní tlak, stažení krčních svalů během styku či fyzická námaha. Spouštěčem mohou být i léky na cévy. Vzácně se může jednat o příznak krvácení do mozku. Pokud trpíte těmito symptomy už nějaký ten pátek, je lepší zajít k lékaři, který vyhodnotí situaci.

Zdokumentován byl třeba případ ženy, která si na tento typ bolesti stěžovala dlouhé roky. Trápila ji při klasickém pohlavním styku, ale i při masturbaci, proto se jako příčina nedala vyloučit i fyzická zátěž. Stav nezlepšilo nasazení antikoncepce ani použití utlumujících medikamentů. Nakonec neurologický nález prokázal nezhoubný mozkový nádor. Po jeho odstranění už pacientka žádné zdravotní obtíže tohoto druhu neměla.

Možná prevence

Podle statistik migrénami během či po sexu trpí spíše muži než ženy, jednou z možných prevencí je proto zkrátka jen změnit milostnou polohu, která by nebyla tak fyzicky náročná. Zkuste zamezit rychlým vzruchům a milování si užijte pozvolna – s předehrou a v pozici, která vám vyhovuje.

Důležitou roli hraje celková pohoda, dostatečný pitný režim a pravidelný spánek. Pomoci může i medikace, například v podobě preparátů určených ke snižování krevního tlaku nebo nesteroidních protizánětlivých léků.