Nemůžete se už dočkat, až konečně uklidíte zimní boty a vytáhnete něco stylového na jaro? Ale záhy třeba zjistíte, že vás víc trápí bolesti v chodidlech, lýtkách, ozvala se kolena, kyčelní klouby, achilovky. Už vás zase berou záda. Hůř se vám chodí, stojí a možná i dýchá.

Čím to je? Že by jarní únava? Jenže pak si uvědomíte, že vás to vlastně trápí celoročně, přechod k jarní obuvi na to jen víc poukázal.

Vyhledejte odborníka

Je s podivem, jak i lidé, co jinak dbají o své zdraví, pravidelně chodí na kontroly a nezanedbali by ani o den třeba preventivku u zubaře, podceňují starost o své nohy. Zbystří až ve chvíli, kdy nastanou potíže. A což teprve ti, kteří o sebe tolik nepečují. Přitom dolní končetiny jsou pro plnohodnotný život potřebné stejně jako zdravé plíce, srdce nebo žaludek.

Podle odhadů ujde člověk za život kolem dvou set tisíc kilometrů, a to na jedněch nohách! S přibývajícím věkem se mění stav dolních končetin, na nožní klenbu a její pokles mají vliv třeba stárnoucí kosti a svaly, nadbytečná kila, nošení zátěží, například nákupních tašek, překonané úrazy plus všechny špatné pohybové stereotypy.

Ovšem mnozí lidé si nesou chybné postavení klenby už od mládí a později se to jen zhoršuje. Přitom stačí pár milimetrů „propadu“ a začne na to reagovat postupně celé tělo, ostatní klouby, kosti a tak dále. Každý člověk by měl tedy čas od času podstoupit podrobné podiatrické vyšetření.

Podiatrie (nepleťte si ji s pediatrií) je obor, který se zabývá hodnocením stavu nohou a jejich léčbou. Dnes má toto odvětví medicíny k dispozici různé moderní metody, jimiž lze zjistit odchylky od toho, jak by měly vaše nohy vypadat a fungovat správně. Navrhne vám vhodné řešení, které zastaví deformace nohy a může situaci výrazně zlepšit.

Vložky nejsou ostuda

Velmi často vám budou doporučeny vložky – buď vytvořené přímo pro vás, anebo podpůrné, které se dají běžně koupit. Jste–li milovníci designové obuvi, možná se budete za takový doplněk hanbit. Anebo si budete připadat jako senioři, kteří si už musejí vypomáhat nějakou pomůckou.

Je to však hloupost, ani netušíte, kolik mladých a dynamických lidí skrývá ve své obuvi vložky pro podporu klenby. Problém nastává v létě, kdy se nosí sandály, v těch vložky hůř drží. Dají se však koupit i páskové boty s uzavřenou patou, kam lze pomůcku dobře umístit.

Zapomeňte na frajeřinu

Není tajemstvím, že většinu deformit nožní klenby si způsobí lidé sami – špatným životním stylem, nedostatkem pohybu anebo jednostranným přetěžováním dolních končetin, ale i nevhodnou obuví. U žen jsou to zejména vysoké podpatky, obecně pak hlavně úzké boty a neohebné podrážky.

Noha potřebuje v obuvi mít dostatek prostoru, aby se mohla správně pohybovat a během chůze opírat. Jestli, milé čtenářky, musíte třeba kvůli práci nosit podpatky, pak jen po dobu nezbytně nutnou. Dneska už jsou k dostání velmi elegantní a trendy botky, které dokonale splňují zdravotní požadavky.

Prospívá i cvičení

Podiatr, případně také ortoped nebo fyzioterapeut, vám poradí vhodné cviky pro vaši bolest. Může to být chůze naboso a po různě zvrásněných podložkách, cvičení s míčky, zvedání drobných předmětů pomocí prstů u nohou a podobně.

Lidé s citlivějšími chodidly mohou některé cviky a metody zpočátku snášet o něco hůř, ale jde jenom o zvyk, za pár dnů je budete provádět už bez potíží. Klenba se díky tomu dostane do lepší kondice.

Článek vznikl pro časopis Tina.