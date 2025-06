Jak se k sobě přišívají titěrné cévy? Dá se obličej přetvořit od základů? Proč jsou plastické operace nosu tak zapeklité? A co je to „nemoc z prsních implantátů“? O tom hovoří uznávaný mikrochirurg...

Mladí a šíleně zamilovaní. Celebrity, které se vdávaly či ženily moc brzy

Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, které se braly až příliš mladé. Někomu bylo pouhých šestnáct, jiní počkali o pár let později. Většina sňatků vydržela jen pár let. Hvězdy jako...